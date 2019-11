Kimolan kanava loppusuoralla – työmaapatojen purkaminen on aloitettu

Kimolan kanavan työmaalla ovat käynnissä vuoden viimeiset työt. Kanavasulun aluettaympäröivien työmaapatojen purku on aloitettu tällä viikolla.

Suomen suurimpiin vesiliikennehankkeisiin lukeutuvanKimolan kanavan rakentaminen vamistuu lopullisesti ensi keväänä, kun suoritetaan sulun viimeiset koetestaukset.

– Kanavan rakennustyöt valmistuvat aikataulussa vuoden loppuun mennessä, kertoo sulku- ja väyläurakoista vastaavan Kreaten työpäällikkö Mika Seppälä.

Kimolan kanava on määrä avata muiden kanavien tavoin ensi toukokuussa.

Kimolan kanava avaa vesireitin Pyhäjärven ja Päijänteen välille. Kanavaa pitkin pääseetulevaisuudessa veneilemään esimerkiksi Kouvolasta Jyväskylään.

Kimolan kanava sijoittuu Iitin ja Kouvolan alueille. Yle

Kanavan sulku Suomen suurimpia

Kanavaan rakennettu suuri sulkukammio tulee talvehtimaan kuivana.

– Sulkukammio pidetään kuivana, koska keväällä suoritetaan sulkukammion koekäytöt sekä kuivana, että veden kanssa, Seppälä selventää.

Kanavahankkeen yhteydessä kanavan vanha nippunosturi on purettu, ja sen tilalle on rakennettu 12 metriä korkea venesulku. Pudotuskorkeus on samaa luokkaa Saimaan kanavassa sijaitsevan Mälkiän sulun kanssa. Myös Mälkiän sulun pudotuskorkeus on noin 12 metriä, ja se on tällä hetkellä Suomen korkein.

Kimolan kanavan erityispiirre on venesulun tunneli, joka on ainoa lajiaan Suomessa. 70-metrinen, kallion lävitse kulkevan tunnelin virallisia valmistujaisia vietettiin lokakuun alkupuolella. Pitkä kalliotunneli on harvinaisuus koko maailman mittakaavassa. Tunnelia levennettiin ja korotettiin louhimalla veneille sopivaksi.

Tunneli sijaitsee vanhan nippunosturin kohdalla Pyhäjärven puolella. Sen kautta puut uivat aikanaan Kymijoen tehtaille saakka.

Nippunosturin tilalle rakennetaan 12 metriä korkea venesulku. Pyry Sarkiola / Yle

Hanke on jakanut kuntalaisten mielipiteet

Kimolan kanavan kunnostamisesta on keskusteltu 90-luvulta saakka. Kunnolla kanavaa on yritetty saada vesiliikennekäyttöön muutaman vuoden ajan, mutta hanke on takunnut esimerkiksi byrokratian, lainsäädännön ja rahoitusongelmien vuoksi.

Alun perin kunnostuksen arvioitiin maksavan 9–10 miljoonaa euroa, mutta kustannukset nousivat 20,8 miljoonaan euroon muun muassa hankalan maaperän vuoksi.

Vielä keväällä 2018 kanavan kunnostus oli uhattuna, kun valtiovarainministeriö ei hyväksynyt kanavan lisärahoitusesitystä. Lopulta rahoitus kuitenkin heltisi. Valtio kustantaa hankkeesta kaksi kolmasosaa, eli noin 14 miljoonaa. Loppuosa jakautui osuuksiin Kouvolan, Heinolan ja Iitin välillä.

Julkisessa keskustelussa on kritisoitu sekä hankkeen kannattavuutta että hintaa. Hankkeen rakennusluvista on myös valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Oikeus kuitenkin hylkäsi valitukset.