Pikkukaupunki huolissaan keskellä keskustaa sijaitsevan sillan kunnosta – ELY-keskus kuittaa: "Ehkä heidän pitäisi tutkia siltaa omalla kustannuksellaan"

Kristiinankaupungin kaupunginsilta on rakennettu 1800-luvun puolivälissä.

Kristiinankaupungin kaupunginsilta on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. YLE

Kaupunginsilta on otettu käyttöön Kristiinankaupungissa vuonna 1845. ELY-keskuksen mukaan silta tarkistetaan vuosittain, eikä siitä ole löytynyt mitään huolestuttavaa.

Kristiinankaupungissa ollaan huolissaan keskustassa sijaitsevan kaupunginsillan kunnosta. Silta on otettu käyttöön vuonna 1854. Kaupunginjohtaja Mila Segervall kertoo, että silta näyttää siirtyneen ajan myötä.

– Silta on sen näköinen, että siinä on siirtymä ja vaara on, että se kasvaa. Sen vieressä kasvaa myös pieniä puita, jotka pitäisi saada pois.

Kaupunginjohtaja kertoo, että hän saa kaupunkilaisilta asiasta yhteydenottoja ja niitä saa myös Kristiinankaupungin teknisen puolen henkilökunta.

– Silta on keskellä kaupunkia ja melkeinpä kaikki käyttävät sitä päivittäin. Ihmiset ovat huolissaan.

Silta tarkastetaan vuosittain

Kaupunginsilta on valtion omaisuutta ja siitä huolehtii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kristiinankaupungin virkamiehet ovat olleet useasti yhteydessä ELY-keskukseen sillan tilanteesta.

ELY-keskuksen siltainsinööri Jukka Ylimäki sanoo, että sillasta ei tarvitse olla huolissaan.

– Siellä tehdään vuositarkastus joka vuosi. Viime vuonna kävimme siellä kahdesti Kristiinankaupungin virkamiesten hälytyksestä.

Ylimäen mukaan mitään huolestuttavaa sillasta ei ole löytynyt. Hänen mielestään kristiinalaiset teettävät ELY-keskuksella turhaa työtä.

– He varmaankin yrittävät saada sinne uuden sillan. Ehkä heidän pitäisi tutkia siltaa omalla kustannuksellaan, Ylimäki sanoo.

Kivet vanhalla pohjalla

Kaupunginjohtaja Segervall haluaa käydä kunnollisen keskustelun ELY-keskuksen kanssa sillan nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Hän tietää, että siltaa on tutkittu, mutta kaupunkilaisten olisi oikeus tietää, missä kunnossa se on.

– Silta on rakennettu vanhalle pohjalle, painoa on ollut paljon vuosien mittaan. Kivet keskellä siltaa näyttävät siltä, että ne olisivat liikkumassa. Haluamme tietää, mitä sille voi tehdä, että sitä olisi turvallista käyttää myös tulevaisuudessa.

Ylimäki myöntää, etteivät sillan rakenteet ole täydellisiä. Louhepenger on tehty puiden päälle, mitä hän pitää lievänä riskirakenteena. Tällä hetkellä sillan tulopenger, eli tieosuus juuri ennen siltaa painuu hiljalleen.

– Painumista on hoidettu tähän asti päällysteellä, eikä se vaadi muita toimenpiteitä.

Kaupunki näkee sillan turvallisuuden uhattuna

Kristiinankaupungin kaupunginhallitus päätti tällä viikolla, että se ottaa uudelleen yhteyttä ELY-keskukseen. Hallitus hyväksyi aloitteen, jossa toivottiin erillistä keskustelua ELY-keskuksen kanssa sillan turvallisuuden takaamiseksi.

Aloitteen mukaan sillassa oleva siirtymä voi johtaa siihen, ettei siltaa käyttävien kävelijöiden, pyöräilijöiden tai autoilijoiden turvallisuutta voida taata.