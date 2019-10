Yle Areena on seitsemättä kertaa peräkkäin Suomen arvostetuin verkkobrändi – "On etuoikeus saada olla osa jotain näin merkityksellistä"

Yle Areena on suomalaisten eniten arvostama verkkobrändi, käy ilmi Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta.

Suomalaisten brändien joukossa Areenan ykkössija oli peräti seitsemäs peräkkäinen. Jos katsotaan sekä kotimaisia että ulkomaisia verkkobrändejä, miehitti Areena kärkipaikkaa toista kertaa.

– Meille kaikkein tärkeintä on suomalaisten arvostus. On iso kunnia, että suomalaiset antavat kallista aikaansa ja viettävät palvelussamme aikaa. Se inspiroi meitä kehittämään Yle Areenaa entistä paremmaksi. On etuoikeus saada olla osa jotain näin merkityksellistä, sanoo Areenan ohjelmapäällikkö Cilla Lönnqvist.

Lönnqvistin mukaan Areenan menestys perustuu pitkäjänteiseen, koko yhtiön tekemään kehitystyöhön.

– Kaikkiin ohjelmiin on pyritty saamaan mahdollisimman hyvät ja pitkät katseluoikeudet. Olemme pystyneet julkaisemaan poikkeuksellisen paljon kokonaisia sarjoja. Jo kolmatta vuotta julkaisemme noin 300 kokonaista sarjaa vuodessa, hän sanoo.

Lönnqvistillä on kaksi teesiä, joita noudattamalla Areena pysyy jatkossakin ihmisten huulilla ja laajasti arvostettuna toimijana.

– Meidän tulee olla tosi herkkiä, jotta tiedämme, mitä suomalaiset haluavat. Olla tarkkakorvaisia sen suhteen, miten suomalaiset käyttävät Areenaa ja mitä he siltä haluavat.

– Koko ajan tulee myös seurata tarkkaan sitä, mitä maailmalla tapahtuu, ja mikä olisi paras keino viedä tätä hienoa, lähes satavuotiasta taloa internetiin, hän päättää.

Neljä viidestä suomalaisesta uppoutuu Areenan tarjontaan

Tutkimuksen mukaan peräti 92 prosenttia suomalaisista tuntee Areenan brändin. Lähes 80 prosenttia käyttää Areenaa ainakin silloin tällöin.

Areena oli ensimmäisellä sijalla myös palvelun käyttäjien arvostusta selvittäessä.

Tutkimuksessa arvioitiin 150 tunnetuinta kotimaista ja ulkomaista verkkobrändiä. Kymmenen parhaan joukossa oli Yleltä myös itse Yle sekä Elävä arkisto. Ne olivat sijoilla kuusi ja seitsemän.

– Ylen näin hyvä menestys kertoo luottamuksesta sisältöihimme. On hienoa, että katsojat ja kuuntelijat löytävät Areenasta heille mieluista sisältöä juuri heille sopivaan aikaan. Myös Ylen brändin ja Elävän arkiston arvostus tuntuu erityisen hyvältä ja kertoo onnistumisestamme julkisen palvelun mediana, Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila iloitsee.

Tutkimuksessa toiseksi arvostetuin brändi oli Ilmatieteen laitos ja kolmanneksi arvostetuin Kansallisen terveysarkiston Kanta.fi.

Taloustutkimus Oy:n toteuttaman Verkkobrändien arvostus ja suosittelu Suomessa 2019 -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää verkkobrändien tunnettuutta, arvostusta ja suositteluhalukkuutta suomalaisten internetin käyttäjien keskuudessa. Verkkobrändien arvostusta on tutkittu vuodesta 2001 alkaen.

Näin Yle pärjäsi viime vuoden tutkimuksessa:

