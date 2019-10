Suomalaisten kodeissa on vähiten kosteusvaurioita Euroopassa – maailmalla homeongelmiin herätään hitaasti, vaikka home sairastuttaa miljoonia

Monessa Euroopan maassa asuntojen homevaurioita pidetään vielä kansan keskuudessa lähinnä esteettisenä haittana. Vuonna 2013 Ylen avustajat ja kirjeenvaihtajat kertoivat, että home vain siivotaan pois ja asuntoja tuuletetaan innolla, koska tietoa homevaurioiden terveyshaitoista ei juurikaan ole.

Tietoisuus ongelman mittakaavasta on kuitenkin kasvamassa. Esimerkiksi saksalaisen teknisen alan tutkimuslaitoksen, Fraunhofer-instituutin tutkimuksessa kartoitettiin vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun)Euroopan talojen kosteus- ja homeongelmia ja niiden vaikutuksia terveyteen.

Arviolta noin 84 miljoonaa eurooppalaista asuu kodeissa (siirryt toiseen palveluun), joissa on kosteutta. Suomessa asunnot ovat kartoituksen mukaan kuivimpia, Portugalissa taas kolmasosa väestöstä asuu taloissa, joissa on kosteusvaurio.

Samaa kertoo Eurostatin tilasto (siirryt toiseen palveluun). Tuoreimmissa luvuissa vuodelta 2018 Suomen asunnoista vain 4,8 prosentissa on selvä kosteusvahinko. Luku on pienin Euroopassa, EU-maiden keskiarvokin on liki 14 prosenttia.

Syytä tilastotiedolle suomalaisten rakennusten hyvästa kunnosta voi arvailla. Ehkä yksi tekijä on juuri se, että homeen pelossa vauriot korjataan täällä nopeasti.

Astma syntyy helpommin kosteissa oloissa

Terveysongelmien yhteyttä homeongelmiin on vaikea laskea. Mikä osuus esimerkiksi astmatapauksista johtuu juuri homeesta?

Astmaa esiintyy Fraunhofer-instituutin tutkimuksen mukaan jopa yli kymmenesosalla väestöstä erityisesti Skandinaviassa, Britanniassa, Benelux-maissa ja Ranskassa. Muualla esiintyvyys on 3–9 prosenttia väestöstä. Keuhkonahtaumataudin yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, mutta arvioiden mukaan 5–10 prosenttia eurooppalaisista kärsii siitä. Miljoonat ihmiset kärsivät lisäksi vuosittain alempien hengitysteiden infektioista, esimerkiksi keuhkoputkentulehduksiin sairastuu vuosittain arviolta 16,5 miljoonaa eurooppalaista.

Sairauksien taloudelliset vaikutukset ovat suuria, terveydenhoidon kustannuksina, poissaoloina ja ennenaikaisina kuolemina. European Lung White Book vuodelta 2013 (siirryt toiseen palveluun) arvioi summan kolmen aiemmin mainitun sairauskategorian osalta liki 260 miljardiksi euroksi vuosittain.

Fraunhofer-instituutin 170 tutkimuksesta tekemän analyysin mukaan astman ja muiden hengitystiesairauksien yhteys homeongelmaan on olemassa, esimerkiksi astman todennäköisyys on 40 prosenttia suurempi kosteissa tai homeen vaurioittamissa rakennuksissa asuvilla.

Kun se suhteutetaan kosteusongelmien määrään, voi arvioida, että pelkästään astmasta kärsii 2,2 miljoonaa eurooppalaista juuri kosteusongelmien takia.

