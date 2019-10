EK: Suomen suhdannenäkymien ylle lisää tummia pilviä, pinnalla kysyntä- ja rekryongelmat – "Suomen talous on nyt uuden edessä"

Suomalaisyritykset arvioivat Suomen suhdannetilanteen hiipuneen tänä syksynä kaikilla päätoimialoilla, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuore suhdannebarometri (siirryt toiseen palveluun).

Maailmantalouden hidastumisen myötä on huonontunut erityisesti teollisuuden tilanne.

– Huolestuttavaa on, että suhdannenäkymät ovat tulleet syksyn aikana alaspäin aika nopeastikin. Ennen kaikkea tämä on koskenut teollisuutta. Jos katsotaan Suomen ennustettua talouskehitystä, ensi vuodelle on ennakoitu alimmillaan puolen prosentin kasvua. Jos peilaa kasvuennusteita barometrin tilanteeseen, ei ole poissuljettua, että kasvu painuu ensi vuonna nollaan, sanoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen Ylelle.

Suhdanneodotukset ovat olleet laskusuunnassa jo pidempään. Tuotanto- ja myyntiodotukset olivat vielä kohtuullisen hyvällä tasolla muilla päätoimialoilla teollisuutta lukuun ottamatta.

Pakarisen mukaan suhdanteiden heikkeneminen näkyy aikaa myöten myös työllisyydessä. Teollisuudessa suhdannetilanne on jo kääntynyt laskuksi ja henkilöstön määrän ennakoidaan vähentyvän lähikuukausina.

– Miten se sitten tulee heijastumaan mahdollisiin yt-neuvotteluihin, on oma kysymyksensä. Jokainen yritys tekee päätöksiä omasta näkökulmastaan. Viesti on huolestuttava Suomen työllisyyskehityksen kannalta. Se tulee samaan kapuloita rattaisiin, Pakarinen sanoo.

Pinnalla kysyntäongelmat

Vientimarkkinat hyytyvät, jotka Suomelle keskeisinä markkinoina heijastuvat tuotannon kasvun esteissä. Yli 40 prosenttia teollisuuden vastaajista koki, että kysyntää ei ole tarpeeksi.

Myös palvelualoilla kysyntä on hiipunut entisestään. Ammattityövoiman saatavuus on hieman helpottanut, mutta rekrytointiongelmat koetaan edelleen yleisiksi.

Pahinta työvoimapula on rakentamisessa, mutta tilanne helpottaa, kun suhdanne viilentyy.

– Suomen talous on nyt uuden edessä. Sekä vienti että investoinnit hiipuvat yhtä aikaa. Kasvuennusteita tullaan päivittämään vielä alaspäin. Tämä ei lupaa hyvää myöskään julkiselle taloudelle. Alijäämä kasvaa ja velkasuhde nousee nopeasti, Pakarinen sanoo.

Pakarisen mukaan hallitus voisi helpottaa tilannetta tekemällä päätöksiä, joilla saadaan tasapainotettua julkista taloutta.

– Alijäämä pitäisi saada hallintaan. Myös lisää työllisyystoimia tarvitaan.

Pakarinen harmittelee, että julkisen talouden kestävyyden vaatimat ikävät päätökset vaikuttavat pitkään liian aikaisilta. Hänen mukaansa käy nopeasti niin, että päätökset ovatkin jo liian myöhäisiä.

Myös EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies korostaa, että tilanne vaatii entistä vahvemmin työllisyyttä tukevia toimia.

– Vain siten voidaan viedä eteenpäin paikallista sopimista ja parantaa eri toimialojen ja yritysten kykyä sopeutua haastavaan tilanteeseen, Häkämies sanoo tiedotteessa.

– Suomen ja suomalaisyritysten kilpailijat ovat rajojemme ulkopuolella, siksi meidän on Suomessa löydettävä ratkaisut muuttuvaan tilanteeseen.

EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljästi vuodessa. Lokakuun tiedusteluun vastasi 1 169 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.

