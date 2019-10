Jättivoimala avautui Mekongjoella protestien saattelemana Laosissa

Joki on kuivunut jo voimalan koekäyttöaikana poikkeuksellisen paljon.

Jättiläismäinen Xayaburin vesivoimalalaitos avattiin Mekongjoen yläjuoksulla Laosissa tiistaina. Samaan aikaan ilmakuvista kävi ilmi, että yksi maailman mahtavimmista joista on kuivunut pahoin.

Thaimaalaisomisteista voimalaa on kritisoitu jo ennen kuin sitä alettiin rakentaa vuonna 2012. Ympäristönsuojelijat ovat huolissaan patohankkeiden vaikutuksesta kalakantoihin ja veden korkeuteen. Mekong on maailman tärkeimpiä makeanveden kalastusalueita, ja sen kalakanta on hyvin monimuotoinen.

Voimalan avaaminen on aiheuttanut protesteja paikallisissa kylissä. Thaimaan puolella buddhalaismunkit ovat siunanneet jokea.

Mekong on yksi maailman suurimmista joista. AOP

Vaikka Laosissa on juuri sadekausi loppunut, osa joesta on kuivunut kokonaan. Kalastajien mukaan kuivuminen alkoi maaliskuussa, jolloin uusi voimala ryhtyi koekäyttämään turbiinejaan.

Ban Namprai kylässä noin 150 kilometrin päässä voimalasta on kuivinta miesmuistiin. Lohikäärmevenekisat on jouduttu perumaan, vaikka yleensä näihin aikoihin joessa on kolme metriä vettä.

– Uskon, että joen tulevaisuus on hirveä. Tämä on vasta alkua. Kun voimaloita nousee lisää, mahtavasta Mekong-joesta tulee pelkkä pieni puro, sanoo kyläpäällikkö, kalastaja Sangtong Siengtid Reutersille.

Laos suunnittelee jokeen kaikkiaan yhdeksää patoa. Toinen, Don Sahongin voimala on rakenteilla aivan Kambodžan rajalle Länsi-Laosiin.

Suomalainen Pöyry mukana Xayaburissa

Xayaburin voimalan sähkö myydään 95-prosenttisesti Thaimaahan.

Köyhä Laos haluaa olla Kaakkois-Aasian virtalähde, ja Mekongin pääuomaa ja sivujokia patoamalla se voi myydä energiaa ulkomaille. Vesivoiman kehittäminen on hallituksen pitkän aikavälin taloussuunnitelman kulmakiviä.

Suomessa Xayaburi muistetaan siitä, että Laos palkkasi hankkeen konsultiksi ja sittemmin insinööritoimistoksi konsulttiyhtiö Pöyryn sveitsiläisen tytäryhtiön. Laos käytti Pöyryn konsulttityötä perusteluna päätökselleen aloittaa rakentaminen huolimatta ympäristöväen ja naapurimaiden huolista.

