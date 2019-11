Tove Janssonin ainoasta alttaritaulusta tunnettu Teuvan kirkko on kauttaaltaan naisten suunnittelema – seurakunta sai 1950-luvun kirkon suojeltua

Teuvan kirkon katseenvangitsija on Tove Janssonin maalaama alttaritaulu. Kirkon peruskorjaus valmistuu keväällä 2020.

Suurin osa Suomen kirkkorakennuksista on suojeltu. Harvinaista on, että seurakunta hakee suojelupäätöstä itse.

Teuvan kirkossa Etelä-Pohjanmaalla on Tove Janssonin maalaama alttaritaulu.

Kymmentä neitsyttä kuvaava alttaritaulu on ainoa, jonka Jansson on maalannut. Se on tehnyt kirkosta kuuluisan.

– Kauimmaiset turistit tulevat katsomaan sitä Japanista asti, sanoo Teuvan seurakunnan kirkkoherra Lauri Annala.

Alttaritaulu paremmin esille

Tove Jansson maalasi alttaritaulun – tai -maalauksen – vuonna 1953, kun Teuvan nykyinen kirkko valmistui. Edellinen kirkko oli palanut talvella 1950.

Uusi kirkko rakennettiin lahjoitusvaroin, sillä inflaatio söi seurakunnan saamat vakuutuskorvaukset. Tove Janssonin työn ja asumisen kustansi teuvalaissyntyinen liikemies.

Viime vuodet kirkossa on tehty peruskorjausta, joka valmistuu pääsiäiseksi 2020. Peruskorjauksen ajan alttaritaulua on suojeltu tarkoin. Restauroitu sitä ei tässä yhteydessä kuitenkaan ole.

– Alttaritaulun värit ovat säilyneet hyvin. Joitain kultauksia on ajan myötä entisöity. Kun peruskorjauksen myötä valaistusta lisätään, saamme varmasti alttaritaulun esille paremmin pienillä tempuilla, Annala sanoo.

Jansson maalasi taulun kiviseinälle ja vaakatasoon.

– Hänen omintakeinen tapansa maalata näkyy taulussa.

Suojelu oli teuvalaisten tahto

Teuvalaiset halusivat suojella kirkkonsa ja anoivat suojelua kirkkohallitukselta. Se saatiin, ja nyt Museoviraston edustaja on läsnä kaikissa peruskorjaukseen liittyvissä kokouksissa.

Peruskorjaus toteutetaan yhteistyössä viraston kanssa nykytoiminnan vaatimukset huomioiden.

– Emme halua pelkkää museota, vaan toimivan kirkon, Annala sanoo.

Kirkkohallituksen vt. yliarkkitehti Kristiina Koskiahon mukaan kirkkolain mukaisen suojeluperusteen pitää olla lähtökohdiltaan rakennustaiteellinen ja kulttuuriperintöön perustuva.

Suomen noin 800 kirkosta noin 550 on suojeltu. Kirkkolain mukaan suojeltuja ovat kaikki ennen vuotta 1917 valmistuneet kirkot. Se, että seurakunta itse hakee suojelua, on harvinaista.

– Teuvan osalta suojelua puolsivat sekä Museovirasto että Lapuan tuomiokapituli. Kirkkohallituksen päätös suojelusta oli yksimielinen, Koskiaho sanoo.

Teuvan kirkko edustaa sotien jälkeisen jälleenrakennusajan asiallista ja niukkaa, mutta 40-luvun historismiin suunnattua romanttista arkkitehtuuria. Se syntyi aikanaan tyylisuunnaksi ja vastapainoksi sota-ajasta toipumiselle.

Peruskorjausta toteutettaessa on pyritty ottamaan huomioon sen suunnittelijan Elsi Borgin näkemykset. Peruskorjaus muun muassa kirkastaa Borgin luoman, ajan tummentaman värimaailman entiselleen.

Naisten kirkko

Teuvan kirkon toteutuksessa ovat naiset olleet mukana ehkä tavallista näkyvämmin.

Kirkon suunnittelija Elsi Borg suositteli alttaritaulun maalaajaksi Janssonia, joka oli vuonna 1953 julkaissut neljä muumikirjaa. Jansson oli valittu juuri vuoden taiteilijaksi.

– Avarakatseinen rakennustoimikunta katsoi hänet hyväksi tekemään työn. Radanvarsi toi tuohon aikaan paljon sivistystä tänne, Annala miettii.

Kirkon yhteydessä olevassa seurakuntasalissa on tekstiilitaiteilija Kaarina Heikinheimon taideteos. Peruskorjauksen suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen.

Kirkkoherra Annala naurahtaakin kirkon olevan "naisten kirkko".

– Naiset ovat olleet täällä monella tavalla toteuttamassa sellaista pehmeää näkyä seurakunnasta. Mutta kyllä tämä kirkko on meille miehillekin lempeä tulla, Annala sanoo.

