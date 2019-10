Naisten määrä yritysten johdossa kasvaa hitaasti – Suomi listauksen kärkijoukossa, alle 40-vuotiaissa johtajissa enemmän naisia kuin vanhemmissa

Suomessa yritysten hallitusten jäsenistä lähes kolmannes on naisia. Kasvua kahdessa vuodessa on tullut yli seitsemän prosenttiyksikköä.

Suomessa yritysten hallitusten jäsenistä lähes kolmannes on naisia. Kasvua kahdessa vuodessa on tullut yli seitsemän prosenttiyksikköä. Henrietta Hassinen / Yle

Vaikka naisten osuus yritysten hallituksista nousi koko maailmassa hiukan, vain kuudessa maassa osuus on yli 30 prosenttia, ilmenee konsulttiyhtiö Deloitten selvityksestä.

Naisten osuus yrityksissä valtaa pitävistä hallituksen jäsenistä on vain 17 prosenttia. Kasvua toissa vuonna tehdystä mittauksesta on tullut alle kaksi prosenttiyksikköä.

Tällä vauhdilla menee vielä yli 30 vuotta, ennen kuin miehiä ja naisia on yritysten johdossa yhtä suuri määrä, tuskailee selvityksen tehneen konsulttiyhtiö Deloitten hallituksen puheenjohtaja Sharon Thorne tiedotteessa. Silloinkin tasa-arvo kasaantunee niihin harvoihin maihin, jotka nyt todella edistävät sitä, Thorne arvioi.

Miksi hallituksen jäsenten sukupuolella on merkitystä? Tutkimusten mukaan diversiteetistä eli siitä, että yrityksen johdossa on erilaisia ihmisiä, on hyötyä yrityksen kulttuurille ja liiketoiminnalle, Deloitten johtaja Dan Konigsburg sanoo tiedotteessa.

Siitä seuraa hänen mukaansa parempia päätöksiä, innovaatioita ja enemmän tulosta. Lisäksi se, että naisia on johtopaikoilla, rohkaisee tyttöjä ja nuoria naisia miesvaltaisille urapoluille ja kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja.

Hallitukseen edetään johtotehtävien kautta

Naisten urapolkuja kaventavat Deloitten mukaan muun muassa vanhanaikainen yrityskulttuuri sekä tiedostamaton miesten suosiminen. Koko maailmassa toimitusjohtajista naisia on vain hieman yli neljä prosenttia ja talousjohtajista alle 13 prosenttia, yhtiö arvioi.

Yrityksen hallitukseen edetään usein johtotehtävien kautta, joten nämäkin luvut osaltaan selittävät naisten vähäistä osuutta.

Yhtiö selvitti naisten osuutta yrityksissä 66 maassa. Vaikka naisten osuus yritysten hallituksista nousi koko maailmassa hiukan, vain kuudessa maassa osuus on yli 30 prosenttia, sanoo Konigsburg.

Suomessa kovaa kasvua

Yksi näistä kuudesta maasta on Suomi. Täällä hallituksen nahkapenkeillä istuvista lähes kolmannes on naisia. Kasvua kahdessa vuodessa on tullut yli seitsemän prosenttiyksikköä.

Luvun voi arvioida nousevan, sillä Deloitten mukaan alle 40-vuotiaiden johtajien joukossa on enemmän naisia kuin sitä vanhemmissa. Näistä nuoremmista naisjohtajista 60 prosenttia vastaa liiketoiminnasta ja alle puolet johtaa tukitoimintoja.

Kehitys on merkittävää, sillä se on tapahtunut ilman sukupuolikiintiöitä, sanoo Deloitten johtaja Merja Itäniemi yhtiön raportissa. Suomen talouselämä nojautuu vahvasti valmistavaan teollisuuteen, joten insinöörimiehet ovat perinteisesti hyvin edustettuina hallituksissa.

Pörssiyhtiöitä sitovassa hallinnointikoodissa (siirryt toiseen palveluun) suositetaan kuitenkin hallitukseen molempia sukupuolia. Se on Itäniemen mukaan lisännyt esimerkiksi kauppatieteitä ja lakia opiskelleiden jäsenten määrää hallituksissa ja sitä kautta naisten osuus on kasvanut.

Norjassa, Ranskassa ja Belgiassa uskotaan puolestaan kiintiöiden voimaan. Norjassa yritysten hallituksen jäsenistä 41 prosenttia on naisia, Ranskassa 37 ja Belgiassa 30 prosenttia. Suomen lisäksi Ruotsissa ja Uudessa Seelannissa naisten osuus on noussut 30 prosenttiin ilman kiintiötä.

Yhdysvalloissa naisten osuus yritysten hallituksista on alle 18 prosenttia. Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Amerikassa luku on alle kahdeksan prosenttia. Aasiassa yritysten hallituksissa on naisia noin yhdeksän prosenttia. Koko maailmassa alimpia luvut ovat Lähi-idässä.

"Liian kapeat roolimallit lähtevät jo varhaiskasvatuksesta"

Kiintiöt eivät toimi, koska yrityksen hallitus on vain jäävuoren huippu, sanoo hyviä hallitustyön käytäntöjä edistävän Director's Institute Finlandin pääsihteeri Leena Linnainmaa.

– Esimerkiksi Norjassa on jouduttu huomaamaan, ettei naisten osuus liiketoimintajohdossa ole kasvanut.

Siksi asiaan pitäisikin kiinnittää huomiota jo paljon aikaisemmin, hän sanoo.

Hallitusammattilaisten yhdistyksen DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa. Terhi Toivonen / Yle

Perinteiset, liian kapeat roolimallit lähtevät hänen mukaansa jo varhaiskasvatuksesta. Naisia pitäisi saada enemmän teknisiin opintoihin. Liiallinen itsekriittisyys pitäisi karistaa ja hakea niitäkin töitä, joissa ei täytä kaikkia työpaikkailmoituksessa listattuja vaatimuksia - eikä kieltäytyä ylennyksistä, Linnainmaa luettelee.

Myös työnantajilla on hänen mukaansa tekemistä. Yritykset kilpailevat osaajista, ja naisten osaaminen voi jäädä piiloon, jos sitä ei yrityksissä osata nähdä, hän sanoo. Kaikkien osaaminen täytyy huomioida ja sitä täytyy kehittää, Linnainmaa sanoo.

– Jos se ei ole ylimmän johdon agendalla, sitä ei tapahdu.