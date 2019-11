Metsäyhtiö UPM kipusi suurimmaksi yhteisöveron maksajaksi – pankit tipahtivat kärjestä

Suuret pankit OP ja Nordea ovat tipahtaneet suurimpien yhteisöveronmaksajien kärjestä. Kärkipaikka on nyt metsäyhtiö UPM:llä.

Alla olevassa grafiikassa on koottu viisi suurinta yhteisöveron maksajaa eli yritystä Suomessa. Luvuissa on otettu huomioon konsernitiedot eli yritysten tytäryhtiöidenkin Suomessa maksama veron määrä.

Yle on saanut suurimpien konsernien verotiedot yhtiöiltä itseltään.

Lähde: Tiedot saatu yhtiöiltä. Juha Rissanen / Yle.

Viime vuoden yhtiöverokärki näyttää erilaiselta kuin toissa vuoden suurimpien veronmaksajien lista. Suurin yhteisöveron maksaja oli viime vuonna metsäyhtiö UPM yli 200 miljoonan euron veropotilla. Se on kivunnut kolmossijalta ykköseksi.

UPM on kertonut uonna tänä vuonna merkittävästä päätökestään investoida Uruguayssa uuteen sellutehtaaseen, jonka yhtiö uskoo parantavan sen selluliiketoimintoja ja tulosta. Toisaalta tänä vuonna sellun hinta maailmalla on laskenut alkuvuoden huippulukemista, mikä tuntui tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen tuloksessa. Se heikkeni vuosia kestäneen nousuputken jälkeen.

Toisena TOP 5 -listalla on valtio-omisteinen energiayhtiö Neste, joka maksoi veroja noin 145 miljoonaa euroa. Neste on kivunnut kohti kärkeä Ylen listauksessa, sillä viime vuonna se oli vielä sijalla viisi.

Nesteen kanssa samassa miljoonaluokassa on saksalainen globaalisti toimiva lääkeyhtiö Bayer, jonka maksamat verot viime vuonna olivat hitusen yli 145 miljoonaa euroa. Bayerilla on lääketehdas Turussa. Vuosi sitten Bayer ei mahtunut viiden suurimman veronmaksajan joukkoon.

Pankit tipahtivat verokärjestä

Huomattava muutos on tapahtunut pankkien kohdalla. Ne ovat komeilleet maksajien kärjessä vuodesta vuodesta toiseen. Viime vuoden listalla OP Ryhmä komeili suurimpana yhteisöveron maksajana Suomessa, mutta tänä vuonna se ei mahdu viiden suurimman joukkoon. Luonnollisesti kyse on tulovirran heikentymisestä OP:n kohdalla, sillä yhteisöveroa yritykset maksavat verotettavasta tulostaan. Matalien korkojen aika on pankkien perusbisnekselle vaikeaa aikaa.

Finanssialan osuus osuus maksetuista veroista on Finanssialan oman arvion mukaan 679 miljoonaa euroa, joka on noin 11,4 prosenttia veron koko tuotosta. Se ja noin 186 miljoonaa euroa edellisvuotista vähemmän.

Valtion sijoitusyhtiö Solidium on lähellä viiden kärkeä. Sen yhteisöveropotti oli viime vuonna aivan Sampo-konsernin tuntumassa hieman yli 124 miljoonan eurolla. Solidium on vähemmistöomistajana 13 pörrisyhtiössä ,joita pidetään kansallisesti merkittävinä.

Peliyhtiö Supercell on tuttu nimi verotilastoista, myös senkin takia että Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kuuluu henkilöverotuksessa eniten tienaaviin. Paanasen yhteenlasketut ansio- ja pääomatulot olivat noin 110 miljoonaa euroa.

Peliyhtö ei sen sijaan ole enää suurimpien veronmaksajien kärjessä, vaikka se maksoikin viime vuonna veroja yli 107 miljoonaa euroa. Supercellin omistaa nimittäin kiinalainen teknologiajätti Tencent. Supercellin myyntiä varten perustettu Kahon 3-holdingyhtiö oli vielä vuonnna 2016 yhteisöverolistalla kärjessä. Vuonna 2016 se maksoi veroja Suomeen lähes 675 miljoonaa euroa.

Yritysten maksamat verot valtiolle ja kunnille kasvoivat viime vuonna 4,5 prosenttia edellisvuodesta. Koko summa oli 5,9 miljardia euroa, missä on lisäystä 255 miljoonaa vuodesta 2017. Yhteisövero on Suomessa 20 prosenttia.

Yhteisöverosta 68,7 prosenttia menee valtiolle ja kunnille 31,3 prosenttia.

Alla olevasta grafiikasta löytyvät sata suurinta yhteisöveron maksajaa. Lista on verohallinnon julkaisema. Verohallinnon listalla isojen konsernien yksittäiset tytäryhtiöt näkyvät erillisinä yhtiöinä. Isoilla konserneilla voi olla lukuisia tytäryhtiöitä eri puolilla Suomea.

Päivitämme juttua.

Lue myös:

Digijättien voitoista verot vihdoin Suomeen? Mullistava uudistus toisi tuloja Googlelta ja Facebookilta – mutta Supercellin veropotti valuisi muualle