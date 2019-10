Kloorilla home pois ja maalia päälle – Espanjassa hometta löytyy lähes joka kodista, mutta se huolestuttaa harvaa

BarcelonaNäky on espanjalaiskodissa tyypillinen. Seinässä on mustia laikkuja, jotka on helppo tunnistaa homeeksi.

Vaikka ilmassa tuntuisi homeen pistävä haju, harva kuitenkaan huolestuu.

Useimmiten kiinteistöjen omistajat tarjoavat homeesta valittavalle vuokralaiselle yksinkertaista ratkaisua. Ensin home neuvotaan puhdistamaan klooria sisältävällä pesuaineella, jolla kuurataan tavallisesti Espanjassa kaikki kodin pinnoista katukivetykseen.

Klooripesun jälkeen homekohdan annetaan kuivata ja sen jälkeen se maalataan. Sama toistetaan, mikäli home alkaa näkyä uudestaan.

Kosteusmittauksia ja kuntotarkastuksia ei Espanjassa juurikaan harrasteta.

Sisäilmaongelmista ja homeesta puhutaan maassa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten, mutta vieläkään aihe ei vaikuta huolestuttavan edes lääkäreitä, asunnonostajista puhumattakaan.

Home mielletään Espanjassa lähinnä esteettiseksi haitaksi. Maija Salmi / Yle

Sisäilmaongelmien vuoksi terveytensä menettäneitä ei median perusteella ole – tai heistä ei kerrota.

Vaikka espanjalaisilla olisi oireita, he eivät välttämättä osaa yhdistää niitä huonoon sisäilmaan tai homeeseen. Tavallisempaa on olla huolestunut ulkoilmasta, kuten kaupunkien saasteista.

Toki oma osansa on myös erilaisella rakennustekniikalla. Talot ovat vanhoja, eikä niitä ole eristetty yhtä tiivisti kuin esimerkiksi Suomessa ja muissa pohjoismaissa.

Homeita on myös erilaisia, eivätkä kaikki ole yhtä myrkyllisisiä. Lisäksi suuressa osassa Espanjaa ilmasto mahdollistaa tehokkaamman ilmanvaihdon.

Tuuletus toimii, kun ikkunoita voi pitää auki ympäri vuoden.

