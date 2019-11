Santa Muerten kultti pullahti julkisuuteen pyhäinpäivänä vuonna 2001 – Nyt se on Latinalaisen Amerikan nopeimmin kasvava uskonto

Kuoleman kultilla on yhteys Meksikon alamaailmaan, mutta siitä on viime vuosina tullut valtavirtaa.

Kukaan ei pysty varmasti sanomaan, mistä kaikki alkoi.

Huumeparonien suljetuissa haciendoissa sitä kai palvottiin jo 1990-luvulla. Tiettävästi oli poliitikkoja, joiden kodeista löytyi sille pyhitettyjä alttareita. Huhutaan elokuvatähdistä, jotka salaa pyysivät sen apua.

Santa Muerte, luurankopyhimys, kuoleman kultti eli varjoissa kunnes vuonna 2001, pyhäinpäivän aikaan, vaatimaton kotiäiti Mexico Citystä keksi pystyttää sille alttarin kotinsa edustalle.

Nyt Santa Muerten kultin arvioidaan olevan koko latinalaisen Amerikan nopeimmin kasvava uskonto. Sillä on miljoonia seuraajia, ehkä jopa 12 miljoonaa. Tarkkaa määrää on mahdoton tietää, sillä kulttiin ei varsinaisesti liitytä.

Katolinen kirkko pitää Santa Muertea harhaoppina ja Meksikon valtio yrittää juuria sen muun muassa tuhoamalla puskutraktorein valtateiden varsille pystytettyjä alttareita. Turhaan.

Kuolema on Meksikon symboli

Santa Muerten voittokulku alkoi pyhäinpäivänä, meksikolaisittain Dia de los Muertos, Kuolleiden päivänä.

Parhaillaan käynnissä oleva kolmepäiväinen juhla on Meksikon suurin, värikkäin ja äänekkäin fiesta, johon osallistuvat kaikki. Myös tuhannet turistit, sillä juhla on myös turistikauden huipentuma.

– Vaikuttavaa. Kaikki olivat liikkeellä, ympäri vuorokauden. Hautausmailla ja kaupungissa. Valoa, musiikkia, kukkia. Tunnelma oli taianomainen.

Näin kuvailee meininkiä antropologi Emmi Huhtaniemi, joka muutama vuosi sitten seurasi juhlintaa ystäviensä luona Mexico Cityssä.

Moni on nähnyt väläyksen eloisasta juhlasta viimeisimmän James Bondin alkukohtauksessa. Bond on pukeutunut luurankopukuun ja hänen seuralaisensa voisi olla La Catrina – Meksikon tunnetuin kuoleman symboli.

Moni Kuoleman päivän paraatiin osallistuva on pukeutunut La Catrinaksi. Mario Guzman / EPA

Kuolemaan liittyvät symbolit ovat tärkeitä Meksikossa. Kun maassa vierailee, kuolemankuvastolta ei voi välttyä.

– Meksikolaiseen identiteettiin kuuluu leikkisä, intiimi suhde kuolemaan. Siinä on jotain samaa kuin suomalaisessa sisussa – kuolemalle naureskelu kuvastaa eräänlaista vastarintaa valtaapitäviä kohtaan, Huhtaniemi selittää.

Meksikon historia on täynnä kuolemaa. Asteekeilla oli omat kuolemanrituaalinsa puhumattakaan espanjalaisvalloittajien alkuperäiskansoille aiheuttamasta joukkokuolemasta.

Meksikon valtion synnyssä 1800-luvulla kuoleman hallinnoinilla on ollut tärkeä rooli. Kuolema oli jotakuinkin ainoa asia, joka yhdisti kansaa – verivihollisia, espanjalaistaustaista yläluokkaa ja köyhää intiaaniväestöä.

Ja kuten Suomessa, myös Meksikossa taiteilijat osallistuivat kansallistalkoisiin. Siinä missä Gallen-Kallelat ja Järnefeltit kuvasivat Kolia tai Kalevalaa, maalasivat meksikolaistaiteilijat kuolema-aiheita. Catrina-hahmo syntyi pilapiirtäjä Jose Guadalupe Posadan kynästä. Viehkeä hahmo esiintyy myös maailmankuulun Diego Riveran muraaleissa. Kuolemasta tuli pop.

Mariachi-soittajat maailman suurimman Santa Muerte -patsaan luona Mexico Cityssä. José Méndez / EPA

Kovat ajat näkyvät pyhimyskultissa

Santa Muerte, kuolemaa symboloiva naishahmo, muistuttaa La Catrinaa, mutta on kuitenkin jotain muuta.

Siinä missä Catrina on sympaattinen karikatyyri, on Santa Muerte tyly ilmestys. Mexico Cityn karummalla puolella sijaitseva maailman suurin Santa Muerten patsas, 22-metrinen betonimöhkäle, on lähinnä pelottava. Vaikutelmaa tehostaa tieto siitä, että sen pystyttäjä ammuttiin kuoliaaksi patsaan lähettyvillä, ilmeisesti huumekauppaan liittyneessä iskussa. Tekijöitä ei ole saatu kiinni.

Santa Muerten kultilla on selvä yhteys Meksikoa ravistelevaan huumesotaan. Maassa on murhattu viime vuosina kymmeniä tuhansia ihmisiä ja kuolema on läsnä arkipäivässä. Kovat ajat näkyvät myös suhtautumisessa pyhimyksiin.

– Mexico Cityssä lähes joka korttelissa on ollut suojeluspyhimys Guadalupen neitsyen alttari. Viime aikoina kaupungin köyhimmillä alueilla monen alttarin pyhimyspatsas on vaihtunut Santa Muerteen, Huhtaniemi kertoo.

Huumesota on rapauttanut luottamusta valtioon. Meksikossa on alueita, joissa todellista valtaa pitävät huumekartellit. Samalla kun maallinen valta on osoittautunut heikoksi, on alettu kyseenalaistaa myös kirkon ja pyhimysten tarjoamaa turvaa.

– Moni meksikolainen kokee, että virallinen valta ei enää hallitse tilannetta. Santa Muerteen sen sijaan voi luottaa, koska kuolema on tasa-arvoinen.

Enriqueta Romero pystytti ensimmäisen Santa Muerte -alttarin kotinsa edustalle vuonna 2001. Jenny Barke / Alamy Live News / AOP

Santa Muertelta pyydetään apua

Santa Muerten kultti lähti marginaalista. Sen seuraajia oli rikollisissa, mutta myös heitä vastaan sotaa käyvissä poliiseissa. Myös niin sanotussa laillisessa marginaalissa eläneet ryhmät, kuten äärimmäisen köyhät, yksinhuoltajaäidit ja sukupuolivähemmistöt kokivat Santa Muerten läheiseksi.

Kun Santa Muerten kannatus on yleistynyt, on sen kannattajakuntakin valtavirtaistunut. Nyt Santa Muerten kannattajia löytyy myös tavallisesta kaupunkilaistyöväestöstä.

Heidän suhteensa Santa Muerteen on varsin käytännöllinen. Pyhimykseltä pyydetään erilaisia asioita: rahaa, rakkautta, terveyttä. Toiveen toteutumista vauhditetaan erilaisin lahjoin, esimerkiksi kynttilöin. Suosituin on punainen kynttilä, rakkauden symboli.

– Meksikolaisille pyhimykset ovat tärkeitä. Ne koetaan läheisiksi. Niille voi kertoa arkisia asioita ja purkaa sydäntään. Niiltä voi myös pyytää apua, Emmi Huhtaniemi selittää.

Seuraajat todellakin pitävät Santa Muertea pyhimyksenä. Palvontamenot muistuttavat katolilaista perinnettä, tosin sävy on hieman katu-uskottavampi. Patsaan edessä muun muassa poltellaan usein marihuanasätkää.

Jotkut pyytävät Santa Muertelta myös pahoja tekoja, vaikkapa kostoa. Sen merkkinä sytytetään musta kynttilä.

Onko Santa Muerten palvonnassa kyse pahan palvelemisesta?

– Enemmänkin tasa-arvosta. Eräässä Santa Muertelle omistetussa rukouksessa mielestäni kiteytyy jotain oleellista: "Olet kaikkien lasten äiti, koska kaikki mikä alkaa, myös loppuu. Uskomme sinuun, koska olet oikeudenmukainen, koska otat sekä rikkailta että köyhiltä, nuorilta ja vanhoilta", Huhtaniemi sanoo.

Paavin tuomio

Katoliselle kirkolle tilanne on joka tapauksessa hankala. Meksiko on maailman toiseksi suurin katolinen maa, mutta kirkot ammottavat tyhjyyttään. Latinalaisessa Amerikassa laajemminkin katolisen kirkon kannatus on ollut laskusuunnassa.

Valtaosa Santa Muerten kannattajista kuuluu katoliseen kirkkoon, eivätkä he näe asiassa ristiriitaa. Jos kirkko tuomitsee kultin jyrkin sanankääntein, on vaarana joukkopako.

Toisaalta Latinalainen Amerikka on täynnä kultteja, jotka toimivat katolisen kirkon liepeillä. Kansankatolisuus on aina ollut synkretististä, ja siihen on sekoittunut paikallisia uskomuksia ja hahmoja. Esimerkiksi nykyisen paavin kotimaassa Argentiinassa on Santa Muertea muistuttava kuoleman kultti, johon katolinen kirkko ei ole puuttunut.

Monelle olikin yllätys, kun paavi Franciscus Meksikon-vierailullaan vuonna 2016 tuomitsi Santa Muerten palvonnan jyrkästi. Paavi piti sitä harhaoppina ja huumediilerien uskontona.

Santa Muerte -kultista kirjoittaneen amerikkalaisen Andrew Chesnuttin (siirryt toiseen palveluun)mukaan paavin reaktio kertoo kolmesta asiasta: Santa Muerten suosion kasvu on ollut niin nopeaa, että katolinen kirkko kokee sen todelliseksi uhkaksi. Toisaalta kuoleman palvonta on kirkon näkökulmasta lähellä satanismia. Chesnutt myös muistuttaa, että nykyinen paavi on tullut tunnetuksi kiivaana huumeiden vastustajana, joten narcojen suosima hahmo on hänelle kauhistus.

