Tjäreborgin väki iloitsee uusista omistajista ja katsoo tulevaisuuteen – "Upeaa huomata, kuinka asiakkaat ovat meihin luottaneet"

Thomas Cookin konkurssin jäljilta epävarmuuden tilaan kääntyneen Tjäreborgin päivä on ollut liki riehakas.

Tieto norjalaisen hotellimogulin tulosta Thomas Cookin raunioitten omistajaksi otettiin vastaan taputuksin ja riemuiten Ruotsissa. Myös Suomessa ilo oli kosketeltavissa, kun uutinen Tjäreborgin uusista isännistä kiiri Helsinkiin.

– Kyllä me kaikki olemme iloisia uusista omistajista. Tietenkin nämä viimeiset viikot olleet odotusta ja mietitty, että kuka se on. Nyt kun asia on selvillä, niin ollaan tosi iloisia. Nyt katse vaan tuonne tulevaisuuteen ja mitä kaikkea se pitääkään sisällään, kertoo hymyilevä ja hyvin tyytyväinen Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen.

Tjäreborg: Suurten persoonien historiaa

Tjäreborgin taustalta löytyy suuria persoonia ja vaikuttavia nimiä. Yrityksen perusti aikanaan tanskalainen pappi Eilif Krogager. Hänen eläköidyttyään yritys myytiin Spies-konsernille. Sen taas omisti köyhistä oloista rikkauksiin ponnistanut tanskalainen Simon Spies.

Välillä omistajina oli suuria konserneja ja sijoittajia.

Nyt nahkatuolilla istuu taas persoona, kun yrityksen peräsimessä on yhtenä suuromistajana norjalainen Petter Stordalen.

– Tulevaisuus näyttää, kuinka paljon Petter Stordalen tulee näkymään toiminnassamme. Uskon, että Petter Stordalen tuo hyvin paljon tulevaisuudennäkymää. Hän on visionääri ja hän tuntee alaa. Hän on hyödyksi meille.

Yrityksen kehitystoiveista Virtanen ei paljoa osaa vielä tässä tilanteessa sanoa, mutta vihjaa yhdeksi mahdollisuudeksi panostuksen ketjun käyttämiin hotelleihin.

Matka jatkuu, muutoksia vain vähän

Uusi omistaja ei käytännössä muuta paljoakaan Suomessa. Tjäreborg jatkaa samalla nimellä kuin kuluneet 50 vuotta, mutta konsernin lentoyhtiön nimi vaihtuu. Siitä tulee Sun Class.

– Matkat lähtevät ihan normaalisti. Ne jotka lomalla ovat, voivat nauttia lomastaan suunnitelmien mukaisesti ja tulevatkin matkat järjestetään ihan suunnitelmien mukaisesti.

Virtasen mukaan jopa matkojen myynti on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka syyskuun ikävien uutisten jälkeen ensimmäiset viikot olivat vaikeita.

– Se oli vähän kyseenalaista, mutta sen jälkeen myynti on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Upeaa huomata, kuinka asiakkaat ovat meihin luottaneet.

Jessica Virtanen usko seuramatkojen menestykseen turvallisuuden ja helppouden takia.

– Se varmasti on se turvallisuus. Kun matkapaketin ostaa, niin siinä noudatetaan matkapakettilakia. Matkanjärjestäjä on maksanut maksut vakuusrekisteriin ja jos jotain tapahtuu, niin matkustajista pidetään huolta.

– Ja toisinaan se helppous. Kun lähdetään esimerkiksi perheen kanssa, niin se on helppoa ja mukavaa lomailua. Tiedetään mitä saa.

Tjäreborg on Suomen kolmanneksi suurin matkanjärjestäjä. Käytännössä se tarkoittaa noin 185 000 matkaa vuosittain. Talvisaikaan suurin ja suosituin kohde on Kanarialla.

