Onko veroasioita hoitamatta? Nyt tarkkana: Verottajalta ei saa pian moneen päivään palvelua netissä, verotoimistossa tai puhelimessa

Niiden, joilla on tällä hetkellä veroasioita hoitamatta, on syytä toimia rivakasti. Verohallinto sulkee useita keskeisiä palveluitaan monen päivän ajaksi perjantaista alkaen tietojärjestelmäpäivityksen vuoksi.

Verohallinnon OmaVero-nettipalvelu (siirryt toiseen palveluun) on pois käytöstä 1.-8. marraskuuta aamuun saakka. Et voi hoitaa veroasioita myöskään paikan päällä verotoimistoissa tai puhelimessa 4.-6. marraskuuta.

Jäännösveron eräpäivä on monella juuri perjantaina 1. marraskuuta, jolloin katko alkaa. Palvelu sulkeutuu perjantaina kello 15.30 alkaen.

– Jäännösvero erääntyy tällöin noin 200 000 suomalaiselta, suurin osa maksaa tällöin jäännösveron toista erää, kertoo viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki Verohallinnosta.

Mikäli verotuspäätös on tullut paperiversiona ja jäännösveron maksulappu on kotona, jäännösveron voi maksaa verkkopankissa perjantaina myös kello 15.30 jälkeen.

– Suosittelemme kuitenkin ylipäänsä aina ajastamaan jäännösverot maksuun verkkopankissa, Hietamäki sanoo.

Sähköisen veropalvelun käyttäjiksi siirtyneiden verotuspäätös ja maksutiedot löytyvät ainoastaan OmaVerosta.

Verotoimistot ja yleisimmät palvelunumerot ovat katkon aikana auki, mutta niistä saa vain yleisneuvontaa.

Useiden päivien mittainen palvelukatko johtuu siitä, että Verohallinnon verotusohjelmistoon viedään uusia verolajeja.

Marraskuun alvien ilmoittamis- ja maksupäivään katko ei vaikuta

Palvelukatkon ajalle ei Hietamäen mukaan osu muita tärkeitä eräpäiviä.

– Oma-aloitteisten alv:ien ilmoittamis- ja maksupäivä on 12. marraskuuta, mutta koska omavero on auennut jo 8. marraskuuta, siinä on viisi päivää aikaa ilmoittaa näitä, Hietamäki sanoo

Yritykset voivat palvelukatkon aikana antaa Hietamäen mukaan ilmoituksia normaalisti taloushallinnon ohjelmistojen ja Ilmoitin.fi:n kautta. Tiedot välittyvät Verohallintoon vasta katkon jälkeen, mutta ne kirjataan antamispäivän mukaan.

– Henkilöverotuksen puolella muutosverokorttien hakijoita on loppuvuodesta paljon. Jos palkanmaksupäivä on marraskuun puolivälissä ja aikoo ehtiä siihen, alkaa olla jo kiire, mutta toki tasauksen voi hoitaa jouluun palkassakin, Hietamäki muistuttaa.

Tämän vuoden verokorteissa käytössä on ainoastaan vuosituloraja. Muutosverokortin tälle vuodelle on jo tehnyt lähes 1,7 miljoonaa suomalaista.

Verohallinto on pyytänyt kansalaisia hoitamaan veroasiansa kuntoon hyvissä ajoin ennen kuin katko alkaa. Jos esimerkiksi tarvitsee verokortin tai tietoja jäännösveron eli "mätkyjen" maksamista varten OmaVerosta, ne pitää hakea ennen palvelukatkon alkua.