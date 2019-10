Analyysi: Nokian epäonnistumisten haamut nousevat pintaan – jos kurssi ei käänny, edessä voi olla yhtiön myynti

Nokian osake koki viime viikolla melkoisen selkäsaunan. Tulospäivänä yhtiön arvo laski lähes neljänneksen – ja alamäki jatkui myös sen jälkeen.

Pudotus näyttää tasaantuneen vasta tänään, osake on tätä kirjoitettaessa 1,7 prosentin nousussa.

Yleiskuva on kuitenkin synkkä. Viidennen sukupolven kännykkäverkkojen kauppa on käynnistymässä, mutta Nokia on myöhässä. Helsingin Sanomat kertoo, että Nokia korjaa tilannetta mm. palkkaamalla väkeä Suomeen (siirryt toiseen palveluun).

Nokian ongelmat ovat löytyneet niin järjestelmäpiireistä kuin huonosta johtamisestakin. Moni on kuulevinaan kaikuja menneestä.

– Nokian mobiilipuolen uuden sukupolven tuotteet ovat jäljessä kilpailijoita, kassa heikkenee, luottoluokitukset laskevat ja kurssi syöksyy. Ihan kuin tässä oltaisiin oltu joskus aiemminkin, totesi Inderesin analyytikko Mikael Rautanen Twitterissä eilen.

“Aiemminkin” tarkoittaa Nokian kännykkäliiketoiminnan kohtaloa.

Nokia ei pärjännyt kilpailussa Applen iPhoneja tai Googlen Android-ekosysteemiä vastaan. Lopulta Lumia-kännykät myytiin Microsoftille.

Tällä kertaa vastassa ovat ruotsalainen Ericsson ja kiinalainen Huawei. Jos Nokian markkina-arvo laskee, yrityskauppahuhut alkavat pian kierrellä yhtiön ympärillä.

Inderesin Rautasen mukaan Nokian IP-reitittimet, optisten verkkojen liiketoiminta ja patenttisalkku ovat erillisinä arvokkaampia kuin Nokian nykykurssi. Tuossa laskelmassa kännykkäverkoilla ei olisi siis arvoa ollenkaan.

Näillä luvuilla Nokia saattaisi olla kiinnostava ostokohde, mutta kuka olisi ostaja?

Samsung, Cisco tai joku muu

Nokian päätyminen ulkomaiseen omistukseen olisi suomalaisittain surkea asia. Ei ole kuitenkaan vaikea kuvitella, että Nokiasta oltaisiin kiinnostuneita.

Jos korealainen Samsung ostaisi Nokian, se nousisi kännykkäverkoissa isojen joukkoon. Maailman suurimpana älypuhelinvalmistajana Samsung hyötyisi myös Nokian patenttisalkusta.

Toisaalta Atlantin toisella puolen on verkkojätti Cisco Systems. Se yritti viritellä yhteistyötä Ericssonin kanssa, mutta neljä vuotta sitten julistettu kumppanuus ei ole tuottanut merkittäviä tuloksia.

Yhdysvallat on maailman johtava teknologian kehittäjä, mutta kännykkäverkkojen kehittäjät ovat maasta kadonneet. Tätä on päivitelty etenkin Huawei-uutisoinnin yhteydessä (siirryt toiseen palveluun).

Ainakin yhdysvaltain viranomaiset ja poliittinen johto toivoisivat kovasti, että tilanne muuttuisi.

Ericsson ei ainakaan ole kaupan

Jos joku haluaa ostaa perinteisen mobiiliverkkoyhtiön, katseet kääntyvät nyt Nokiaan. Muut suuret eivät käytännössä ole kaupan.

Huawei on yhtiön omien sanojen mukaan “työntekijöidensä omistama”, ja Ericssonin osakkeiden äänivallasta noin 60 prosenttia on Ruotsissa.

Nokia sitä vastoin on noin 80 prosenttisesti ulkomaisten omistajien komennossa. Perinteisesti Nokian suuria omistajia ovat olleet juuri yhdysvaltalaiset instituutiot.

Nokia on yhdysvaltalaisille läheinen myös siinä mielessä, että Nokia työllistää Pohjois-Amerikassa noin 14 000 työntekijää. Alcatel-Lucentin oston myötä yhtiöllä on paljon yhdysvaltalaisia asiakkaita ja esimerkiksi maineikas Bell Labs -tutkimuskeskus.

Operaattorit pitävät peukkuja

Jokainen operaattori toivoo tällä hetkellä Nokialle hyvää. Jos Nokia katoaisi, jäljelle jäisi vain kaksi kauppiasta – ja hintakilpailu hiipuisi.

Erityisen vaikea tilanne olisi Yhdysvaltojen ja Australian kaltaisissa maissa, joista Huawei on suljettu pois 5g-markkinoilta.

Operaattorit tarvitsevat kolmatta yhtiötä mukaan kilpailuun. Tämä asetelma antaa luottamusta Nokian verkkojen tulevaisuuteen.

Mutta entä jos edessä onkin suuri murros?

Vuosikymmenten ajan kännykkäverkot on rakennettu tukiasemilla ja verkkolaitteilla, joita on toimittanut rajattu joukko Nokian, Ericssonin, Huawein, ZTE:n ja Samsungin kaltaisia yhtiöitä.

Nyt käynnissä on useita hankkeita, joissa erikoisteknologia pyritään "virtualisoimaan" ja korvaamaan yleiskäyttöisillä verkkolaitteilla ja ohjelmistoilla.

Japanilainen verkkokauppajätti Rakuten on parhaillaan käynnistelemässä tällaista kännykkäverkkoa ja brittioperaattori Vodafonekin kertoi juuri käynnistävänsä testit Britanniassa. Tällä alueella aktiivisia ovat olleet Ciscon ja Facebookin kaltaiset teknologiayhtiöt, jotka perinteisesti eivät ole olleet kännykkäverkkojen kauppiaita.

Toistaako historia itseään?

Optimistien mukaan avoimilla arkkitehtuureilla kännykkäverkkojen rakentaminen tulee selvästi halvemmaksi (siirryt toiseen palveluun). Epäilijöiden mukaan teknologia ei ole valmis vielä pitkään aikaan.

Kiinnostavaa on, että Nokia on ollut mukana alan kehittäjien yhteenliittymissä – siitä huolimatta, että hanke näyttää olevan suunnattu sen etuja vastaan. Nokia on myös mukana (siirryt toiseen palveluun)Rakutenin verkoissa Japanissa.

Ericsson on suhtautunut näihin “virtualisoituihin” verkkoihin Nokiaa skeptisemmin. Se liittyi O-Ran -allianssiin vasta tämän vuoden helmikuussa.

Huawei ei ole hankkeissa virallisesti mukana.

Applen iPhoneen ja Golglen Androidiin Nokia suhtautui aikanaan ylimielisesti. Tulos on suomalaista taloushistoriaa kauheimmillaan.

Optimisti saattaisi tulkita, että tällä kertaa yhtiö on paremmin hereillä suurten disruptioiden varalta.

