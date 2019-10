Pahamaineiseen Mehiläisen hoivakotiin päästettiin uusi asukas – yksiköllä tuore huomautus niskassa: "En osaa sanoa, mistä ongelmat johtuvat"

Mehiläisen Mainiokoti Kustaa on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymän tiiviissä seurannassa.

Kouvolassa toimiva Mehiläisen Mainiokoti Kustaa on saanut aluehallintovirastolta uuden huomautuksen. Mainiokoti Kustaa oli yksi alkuvuoden hoivakotikohussa pahiten ryvettyneistä hoivakodeista.

Huomautus tuli siitä, ettei hoivakodin henkilöstöä ole ollut tarpeeksi. Yksikössä ei myöskään ole huolehdittu lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta. Lisäksi sinne on otettu vammaispalveluasiakkaita yksikön toimiluvan vastaisesti.

Yle uutisoi alkuvuodesta laajasti hoivakodeissa havaituista epäkohdista. Kenties vakavimmat epäkohdat Mehiläisen hoivakodeista havaittiin Mainiokoti Kustaassa, johon Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki arviointikäynnin alkuvuodesta 2017.

Toistakymmentä hoivakodin asukasta oli aliravittuja tai heidän ravitsemuksessaan oli muita puutteita. Yksi letkuruokinnassa ollut asukas oli ollut ilman ravintoa 18 tuntia. Hänen laitteensa pysähtyi ilman hälytystä, ja henkilökunta huomasi asian vasta aamulla. Enemmän kuin joka toisen asukkaan ravitsemuksessa oli ongelmia. Lisäksi hoitajia oli yksikössä liian vähän.

Tällä hetkellä Mainiokoti Kustaa on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Kymsoten viikoittaisessa seurannassa.

Uusi asukas

Uusien asiakkaiden sijoittaminen hoivakotiin keskeytettiin alkuvuodesta sen toiminnassa paljastuneiden ongelmien vuoksi. Tällä viikolla hoivakotiin on kuitenkin muuttanut uusi asukas.

– Olemme tehneet yhdessä aluehallintoviraston kanssa päätöksen, jonka myötä hoivakotiin voidaan alkaa sijoittaa uusia asiakkaita. Seuraamme tilannetta yksi asiakas kerrallaan, Kymsoten ohjaus- ja valvontayksikön yhteyspäällikkö Anna Sihvola kertoo.

Sihvolan mukaan on hyvä kysymys, miksei hoivakodin pitkään jatkuneita ongelmia ole saatu kuntoon.

– Olemme pohtineet sitä itsekin. Yksikön kanssa on työskennelty tiiviisti näiden epäkohtien osalta jo pidemmän aikaa. Välillä epäkohdat ovat korjaantuneet, ja välillä toiminta on mennyt huonommaksi. En osaa sanoa, mistä se johtuu.

Sihvolan mukaan Kymsoten ohjaus- ja valvontayksikkö tulee todennäköisesti jatkamaan tiivistä valvontaa myös ensi vuonna.

– Näin tehdään, etteivät asiat lähtisi taas väärille urille yksikössä.

Näin Mehiläinen vastaa

Yle haastatteli Mehiläisen hoivapalvelujen liiketoimintajohtaja Niklas Härusta Mainiokoti Kustaan toiminnassa havaituista ongelmista.

Mistä Mainiokoti Kustaan toiminnassa havaitut ongelmat johtuvat?

– On totta, että Mainiokoti Kustaassa on ollut haasteita keväällä ja kesällä. Nämä asiat on korjattu.

Millä tavalla ongelmat on korjattu?

– Hoivakodissa on ollut haasteita erityisesti henkilökunnan saatavuudessa. Olemme reagoineet siihen rekrytoimalla uusia työntekijöitä, sekä hoitohenkilöstöä että henkilöstöä avustaviin tehtäviin. Olemme ulkoistaneet siivouspalvelut ulkoiselle palveluntuottajalle. Tukitoimintojen uudelleenorganisoinnilla on pyritty siihen, että hoitohenkilöstön aika on saatu paremmin keskittymään hoitotyöhön.

– Olemme käyneet myös lääkehoitoprosessin kokonaisuudessaan läpi. Meillä on hyvin tarkka ja tiukka linja siitä, että meillä toimitaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti, ja lääkehoitoon osallistuu vain lääkeluvallinen henkilöstö.

Yksikköön on otettu vammaispalveluasiakkaita toimiluvan vastaisesti, miksi niin on tehty?

– Jokainen asukassijoitus on sovittu yhteistyössä sijoittavan kunnan kanssa. Kun asiasta on saatu huomautus, olemme käynnistäneet keskustelut kuntayhtymän kanssa siitä, miten asia ratkaistaan.

Hoivakodin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Onko olemassa erityinen syy, miksi toiminta sakannut niin pitkään?

– Me suhtaudumme kyllä hyvin vakavasti siihen. Tällä hetkellä toiminta on kehittynyt erittäin paljon positiiviseen suuntaan. Olemme saaneet sellaista palautetta tässä syksyllä Kymsotelta ja asukkaiden omaisilta. Tärkeintä on se, että keräämme jatkuvasti palautetta. Olemme keränneet asukkaiden läheisiltä palautetta, ja kuuntelemme herkällä korvalla myös työntekijöiden palautetta. Jos epäkohtia ilmenee, niihin reagoidaan nopeasti.

Myös muissa Mehiläisen hoivakodeissa ilmeni alkuvuoden kohun yhteydessä ongelmia, miten muiden hoivakotien tilanne on kehittynyt kohun jälkeen?

– Valvomme palveluiden laatua laadunhallintajärjestelmän ja palautteen kautta. Jos epäkohtia ilmenee, niihin reagoidaan. Olemme tehneet laadunvarmistamistyötä hyvin aktiivisesti koko kevään ajan. Sitä jatketaan niin, että meillä on mahdollisimman hyvä tieto ja pystymme reagoimaan, jos jotain ilmenee.

Oletteko kehittäneet laadunvarmistusta kohun jälkeen?

– Kyllä. Meillä on ollut myös hälytyskanava, jossa kuka tahansa työntekijä voi anonyymisti antaa palautetta. Teemme omavalvontakyselyitä yksiköissämme. Keräämme monipuolisesti palautetta myös sähköisillä kyselyillä, joihin asukkaat, työntekijät ja asukkaiden läheiset vastaavat. Sitä kautta saamme reaaliaikaista palautetta hoivakodeistamme

Ovatko ongelmat jatkuneet muissa hoivakodeissa, vai onko niistä päästy eroon?

– Kaikkiin ilmi tulleisiin epäkohtiin on puututtu. Avin selvityspyyntöihin on annettu selvitykset ja korjaavat toimenpiteet tehty.

Miten kuvailisit tämänhetkistä tilannetta?

– Yleinen keskustelu, jota hoivapalvelujen ympärillä on käyty, on varmasti ollut ihan tarpeellista. Viranomaisvalvonta on nyt hyvin aktiivista. On varmasti hyvä asia, että tarkastuksia tulee, ja sitä kautta voidaan osoittaa, että asiat ovat kunnossa.

Onko Mehiläisen hoivakodeissa asiat nyt kunnossa?

– Meidän pitää jatkuvasti kehittää toimintaamme ja varmistaa laatu kaikissa tilanteissa. Se on se, mitä työtä koko ajan tehdään.

Ei sanktioita

Kymsoten keinot puuttua hoivakotien toimintaan rajoittuvat lähinnä ohjaamiseen ja neuvomiseen. Puutteita havaittaessaainoa keino on lopettaa uusien asiakkaiden sijoittaminen. Varsinaisia sanktioita sopimuksissa ei ole määritelty.

– Se lisää hoivakodin työmäärää, ja jos edellistenkään asiakkaiden asiat eivät ole hoituneet lain ja sopimusten mukaisesti, ei sinne voida uusiakaan ottaa.

Tällä hetkellä Mehiläisen Mainiokoti Kustaassa on 53 asukasta.

Kymsoten ohjaus- ja valvontayksikkö seuraa henkilöstön mitoituksen toteutumista ja sitä, että henkilöstöllä on lääkeluvat kunnossa.

– Molemmat asiat ovat nyt olleetkin kunnossa, Sihvola kertoo.

Kymsotella ei Sihvolan mukaan ole mahdollisuutta vierailla hoivakodissa viikoittain. Asioita seurataan kirjallisena. Yksikköön on myös tehty valvontakäyntejä. Kymsote etsii parhaillaan hoivakotiin toimiluvan vastaisesti otetuille vammaisasiakkaille uusia sijoituspaikkoja.

– Teemme tiivistä yhteistyötä jatkuvasti. Vaikka tilanne on rauhoittunut, ja näyttää siltä, että asiat sujuvat nyt niin kuin pitää, yksiköissä on myös aina jotain parantamisen varaa.

Sihvola pitää vakavimpana Mainiokoti Kustaan toiminnassa havaittuna epäkohtana yksittäisten epäkohtien muodostamaa kokonaisuutta. Hän kuvailee sitä eräänlaiseksi huonoksi kierteeksi.

– Jos on liian vähän henkilökuntaa ja paljon poissaoloja ja toiminta alkaa pyöriä sijaisten ja keikkatyöläisten voimin, hoito ei ole laadukasta. Siellä ei oteta silloin vastuuta, koska asiakkaiden vastuutyöntekijät puuttuvat ja vastuuhoitajien työtehtävät jäävät hoitamatta.