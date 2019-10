Narsisti ei masennu eikä stressaa – negatiivisella persoonallisuuspiirteellä on myös positiivisia puolia

Narsismi on nähdään lähes yksinomaan negativisena persoonallisuuspiirteenä, mutta narsismilla voi olla myös positiivisia seurauksia: se voi suojata ihmistä masennukselta (siirryt toiseen palveluun) ja stressiltä (siirryt toiseen palveluun), todetaan tuoreissa Belfastin yliopiston tutkimuksissa.

Tutkimusten mukaan erityisesti suureellinen narsismi, eli erinomaisuudestaan asemastaan ja vaikutusvallastaan vakuuttuneen ihmisen persoonallisuuden piirteet, näyttävät suojaavan kantajaansa masennukselta ja jopa stessiltä.

Tutkimukseen osallistui 700 aikuista henkilöä.

Narsismi voi olla haitallista tai hyödyllistä

Narsisteja kuvaillaan ylemmyydentuntoisiksi, yli-itsevarmoiksi ja empatiakyvyttömiksi ihmisiksi, jotka ovat valmiita ottamaan suuriakin riskejä. Narsisti ei myöskään tunne juurikaan häpeää tai syyllisyyttä.

Tutkimukset osoittavat, että narsistin henkinen sietokyky, eli eräänlainen piittaamattomuus, torjuu masennusoireita. Samat ominaisuudet auttavat myös suojautumaan stressiltä. Narsistilla näyttää olevan ylikorostuneen itseluottamuksen ja itsearvostuksen tuomaa henkistä vastustuskykyä, jonka seurauksena stressaavat tilanteet ja ajatukset eivät vaikuta heihin yhtä voimakkaasti kuin muihin ihmisiin.

Tutkimus auttaa osaltaan ymmärtämään masennusoireiden moninaisuutta. Tutkijaprofessori Kostas Papageorgiou mukaan henkinen lujuus tai kovuus auttaa näkemään vaikeudet haasteena, sen sijaan että ne koetaan ylitsepääsemättömänä taakkana.

Tutkimus tuo esiin myös sen, että narsismia ei pitäisi tarkastella yksinomaan pahana tai huonona piirteenä, vaan se voi olla haitallista tai hyödyllistä riippuen tilanteesta.

Kaikki narsistit eivät suinkaan ole yhtä vastustuskykyisiä masennukselle ja stressille. Esimerkiksi haavoittuvilla narsistilla, eli kanssaihmisiin ja ympäristöönsä epäluuloisesti suhtautuvilla ja vetäytyvillä narsisteilla ei ole samaa vastoinkäymisiltä suojaavaa henkistä kovuutta kuin suureellisilta narsisteilla.

Narsisti ei aina ole paha

Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri ja dosentti Hannu Lauerman mukaan tutkimus muistuttaa siitä, että monilla ihmisen piirteillä on sekä myönteinen että kielteinen ulottuvuutensa. Jopa psykopatia voi olla eduksi taistelutilanteessa, liike-elämässä tai politiikassa.

Myös narsisteilta voi oppia.

– Ylitunnolliset voivat muistaa, että ylitunnollisuuskin voi olla ongelma eikä pelkkä hyve, muistuttaa Lauerma.

Narsismi sairautena on harvinainen ja sitä on hyvin vaikea myös määrittää. Lauerma muistuttaakin, että sairaalloinen narsismi on yleensä osa jotain muuta persoonallisuushäiriötä. Narsistikaan ei aina ole paha.

– Osa heistä on pohjimmiltaan ennen muuta itsetunnoltaan haavoittuneita ihmisiä, jotka koettavat kompensoida ongelmallista luonteenrakennettaan, sanoo Lauerma.

Lue lisää:

Pitääkö lapsesta kasvattaa narsisti, jotta hän menestyy työelämässä? Tutkija: “Jonkinlainen kylmyys edesauttaa pärjäämistä”

Vesalta kului vuosia tajuta, että hän eli narsistin kanssa – ”Joskus ajattelin, että ainoa ratkaisu olisi ottaa itseltään henki pois”

Onko läheisesi narsisti? – Narsistin käytös kumpuaa olemattomasta itsetunnosta