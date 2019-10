Kiista kiky-tunneista jumittaa palkkaneuvotteluja: Teollisuusliitto torjuu lisätunnit, työnantajat kytkevät työajan ja palkankorotukset

Teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden neuvotteluissa palkoista ja työajoista haetaan ratkaisua huomenna.

Teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden työehtosopimukset umpeutuvat torstaina 31. lokakuuta, mutta elokuun lopulla alkaneissa neuvotteluissa muun muassa palkankorotuksista ei ole vielä edes keskusteltu.

Työehtosopimusneuvotteluja on hidastanut kiista kesällä 2016 solmittuun kilpailukykysopimukseen sisältyneiden 24 lisätyötunnin kohtalosta.

Lisätyötunnit ottivat kovimmille jo kolme vuotta sitten juuri teollisuusliitossa. Ne päädyttiin kirjaamaan erilliseen lisäpöytäkirjaan, joka oli irtisanottavissa. Näin teollisuusliitto myös teki jo viime syksynä.

Sopimus huomenna on epävarma

Työntekijöitä edustavan teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto toivoo ratkaisua huomenna, mutta sopimuksen ennusmerkit eivät ole lupaavia.

– Odotusarvo tässä vaiheessa on se, että huomenna ei vielä välttämättä neuvottelutulosta ole, Aalto ennakoi.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan Minna Helteen mukaan kiire tulee, jos huomenna aiotaan sopia.

– Kaikki isot kysymykset ovat vielä avoinna, ikävä kyllä, ja se tekee aikataulusta nyt erityisen haasteellisen, Helle arvioi.

Työajan pidennykseen on vaihtoehtoja

Työnantajapuoli korostaa, että työajan pidennys ja palkankorotukset liittyvät toisiinsa.

– Työajan pidennys ja palkkaratkaisu kulkevat meidän ajatuksissamme käsi kädessä, koska molemmat liittyvät tärkeään tavoitteeseen eli kilpailukyvyn varmistamiseen. Mikäli työajan pidennys poistuisi työntekijäpuolen esittämällä tavalla, niin se tarkoittaisi sitä, että palkankorotuksista pitäisi tinkiä, Helle kuvailee neuvotteluasetelmia

Helteen mukaan teknologiateollisuudella on työajan suhteen erilaisia vaihtoehtoja, eikä teknologiateollisuus ole jumittunut mihinkään yhteen vaihtoehtoon.

Helle torjuu työntekijäpuolen ehdotukset 24 lisätyötunnin ratkaisemisesta keskusjärjestötasolla.

– Kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset tarvitsevat ratkaisuja, jotka toimivat juuri niille ja niiden työntekijöille. Ja tämmöiset ratkaisut, joissa kaikkien pitäisi tehdä esimerkiksi työajan suhteen täsmälleen samalla tavalla, niin ne eivät oikein enää toimi. Ne ovat mennyttä maailmaa, Helle torjuu keskitetyt ratkaisut.

Riku Aalto: Lisätunneista ei neuvotella

Työntekijöiden mielestä 24 tunnin lisätyöajasta ei neuvotella.

– No ei. Ei meidän mielestämme. Aikanaan kun se sopimus tehtiin silloin kolme vuotta sitten, niin todettiin, että se on kolmen vuoden määräaikainen sopimus ja meillä ei ole edellytyksiä oikein muunkaanlaiseen sopimukseen tällä hetkellä suostua tai taipua. Kentän viesti on niin vahva tähän 24 tuntiin liittyen, että kyllä nämä neuvottelukortit tässä mielessä ovat pois pöydästä, Aalto korostaa.

Aallon mielestä työnantajien vaatimukset ovat tällä neuvottelukierroksella yleisesti aika kovia.

–Ne liittyvät ylipäätään kustannustasoon. Heillä on esityksiä sieltä kustannustason heikentämiseksi tai tässä tapauksessa meidän jäsenten palkkojen pienentämiseksi tavalla tai toisella, työajan kasvattamiseksi ja niin edelleen. Kyllä tämän sisältöisiä esityksiä on lukuisissa neuvottelupöydissä, Aalto kertoo.

Palkankorotukset esille loppuneuvotteluissa

Keskustelu palkankorotuksista jää neuvottelujen loppuvaiheeseen.

– Juuri taisi tulla Itävallan palkkaratkaisu, joka on muistaakseni jotain kolmen, neljän prosentin luokkaa. Kilpailijamaat ovat tehneet noin kahden, kolmen prosentin ratkaisuja, jotkut jopa isompia ratkaisuja, Aalto haarukoi ja asettaa tavoitteeksi työntekijöiden ostovoiman turvaamisen.