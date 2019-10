Katso suorana kello 9.30: Kohun keskellä oleva Veikkaus kertoo, miten se aikoo parantaa toimintaansa

Paljon julkisuutta saanut valtion peliyhtiö Veikkaus pitää torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuuden pääkonttorillaan Helsingin Haagassa. Yle seuraa tiedotustilaisuutta, jonka on määrä alkaa kello 9.30. Tilaisuutta voi katsoa suorana tämän jutun pääkuvana olevan videon kautta sekä Areenassa.

Tiedotustilaisuudessa Veikkaus kertoo, miten se edistää pakollista tunnistautumista sekä sitä, miten se aikoo vähentää peliautomaattiensa määrää ja linjata uudelleen markkinointiaan. Veikkauksesta ovat paikalla toimitusjohtaja Olli Sarekoski, liiketoimintajohtaja Nora Vähävirta ja laki- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivalta.

Veikkausta on viime aikoina arvosteltu muun muassa siitä, että se on sijoittanut rahapeliautomaatteja suhteellisesti enemmän sellaisille aluille, joilla asuu vähävaraisia ja työttömiä. Myös yhtiön mainontaa on kritisoitu.

Veikkauksen valvojilla on ollut vaikeuksia saada tietoa yhtiön toiminnasta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto totesi hiljattain selvityksessään, että Veikkauksen valvontaa on tehostettava.

Yhtiö kertoi syyskuun alussa aloittavansa ohjelman, jonka avulla se parantaa toimintaansa. Siihen kuuluu muun muassa rahapeliautomaattien vähentäminen ja mainonnan suitsiminen.

