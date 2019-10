Rajut mielenosoitukset ajoivat Chilen perumaan suuret kokoukset – Trumpin ja Xin odotettu tapaaminen ei toteudukaan

Chilessä joukkoliikenteen lippujen hinnan korottamisesta syttyneet mellakat ovat saaneet maan perumaan kaksi tulevaa suurkokousta. Sekä marraskuussa pidettäväksi aiottu Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön Apecin kokous että joulukuuksi suunniteltu YK:n ilmastokokous jäävät pitämättä.

Chilen pääkaupungissa Santiagossa on poltettu useita metroasemia ja paikoin on esiintynyt ryöstelyä. Poliisi on ottanut yhteen protestoijien kanssa, ja noin 20 ihmistä on kuollut.

Pari viikkoa jatkuneiden levottomuuksien taustalla on laaja tyytymättömyys Chilen korkeisiin elinkustannuksiin ja taloudelliseen epätasa-arvoon. Mielenosoittajat ovat vaatineet parannuksia palkkoihin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Kyllästyminen taloudelliseen epätasa-arvoon ja korkeisiin elinkustannuksiin on synnyttänyt osin rajuiksi yltyneitä mielenosoituksia. Kuvan mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa Santiagossa 23.10. Fernando Bizerra jr / EPA

Kokousten perumisesta ilmoitti presidentti Sebastián Piñera, joka on tuloksetta yrittänyt rauhoittaa väkivaltaisiksi yltyneitä mielenosoituksia muun muassa luopumalla hintojen korottamisesta ja lupaamalla parantaa eläkkeitä.

Peruttuun Apec-kokoukseen odotettiin Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ja Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä. Trump sanoi aiemmin lokakuussa saattavansa allekirjoittaa kokouksen yhteydessä kauppasopimuksen Xin kanssa. Apec-kokouksen peruuntumisen jälkeen Yhdysvallat totesi, ettei se vaikuta mahdollisen kauppasopimuksen aikatauluun.

YK ilmoittaa selvittävänsä vaihtoehtoja peruuntuneen ilmastokokouksen järjestämikseksi.

Presidentti Piñeran päätös kokousten perumisesta oli hyvin vaikea.

Lähteet: Reuters, AP, AFP