Herätys: Veikkaus kertoo parannuksista kohun keskellä, jatkuuko Trumpin virkarikostutkinta, urheiluseurojen kausikortteja saa kirjastosta

Veikkausta on viime aikoina arvosteltu muun muassa siitä, että se on sijoittanut rahapeliautomaatteja suhteellisesti enemmän sellaisille aluille, joilla asuu vähävaraisia ja työttömiä. Retu Liikanen / Yle

Kohun keskellä oleva Veikkaus kertoo, miten se aikoo parantaa toimintaansa

Paljon kritiikkiä saanut valtion peliyhtiö Veikkaus pitää torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuuden pääkonttorillaan Helsingin Haagassa. Yhtiö kertoi syyskuun alussa aloittavansa ohjelman, jonka avulla se parantaa toimintansa vastuullisuutta muun muassa rahapeliautomaatteja vähentämällä ja mainontaa suitsimalla. Yle seuraa tiedotustilaisuutta, jonka on määrä alkaa kello 9.30.

Yhdysvaltain edustajainhuone äänestää Donald Trumpin virkarikostutkinnasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiistänyt tehneensä mitään väärää Michael Reynolds / EPA

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone äänestää tänään torstaina presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnan jatkamisesta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun koko edustajainhuone pääsee ottamaan kantaa tutkintaan. Tutkinta on samalla muuttumassa aiempaa julkisemmaksi.

Unescon maailmanperintökohde tuhoutui tulipalossa Japanissa

Shurin linna oli ilmiliekeissä varhain torstaiaamuna. Hitoshi Maeshiro / EPA

Japanissa Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluva 600 vuotta vanha Shurin linna on tuhoutunut lähes täysin tulipalossa. Historiallinen Shurin linna sijaitsee Okinawan saarella. Tulipalon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. Linna on tuhoutunut ja rakennettu uudelleen lukuisia kertoja viime vuosisatojen aikana Viimeisin versio linnasta rakennettiin uudelleen valokuvien ja vanhojen asiakirjojen pohjalta vuonna 1992.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto etsivät loppuhetken ratkaisua työehtokiistaan

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry aloittivat 29. elokuuta 2019 Etelärannassa Helsingissä neuvottelut työehtosopimuksen uudistamisesta. Laura Hyyti / Yle

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton työehtosopimukset umpeutuvat tänään. Järjestöjen neuvottelijat kokoontuvat iltapäivällä etsimään viime hetken ratkaisua avoinna oleviin kysymyksiin. Elokuun lopulla aloitettuja neuvotteluja on hidastanut kiista kilpailukykysopimukseen sisältyneiden 24 lisätyötunnin kohtalosta. Palkankorotuksista ei ole neuvotteluissa vielä edes keskusteltu.

Yhä useampi urheiluseura on jo lahjoittanut kausikorttinsa kirjastoon lainattavaksi

Koripalloseura Helsinki Seagulls kertoi lokakuun alussa, että jatkossa otteluita pääsee seuraamaan kirjastosta lainattavalla kausikortilla. Nyt malli on levinnyt ympäri Suomen. Matti Raivio/All Over Press

Koripalloseura Helsinki Seagulls kertoi vajaa kuukausi sitten, että joukkueen kausikortteja voi jatkossa lainata kirjastosta. Nyt sen esimerkkiä on seurannut jo toistakymmentä eri lajia edustavaa urheiluseuraa ympäri Suomen. Tampereen kirjastossa tarjolla on myös kortteja kulttuurimenoihin. Malli saa kiitosta köyhyyttä tutkineelta Anna-Maria Isolalta: urheiluottelu voi olla irtiotto pienituloisille ja toisaalta kirjastoon on kenen tahansa helppo mennä.

Lumi ja räntä tekevät ajokelistä huonon idässä ja pohjoisessa

Matti Huutonen / Yle

Torstai alkaa lumisateilla maan itäosissa ja pohjoisessa ja vesisateilla eteläisimmässä osssa maata. Ajokeli voi olla monin paikoin huono idässä ja pohjoisessa. Iltapäivään mennessä sateet väistyvät itään ja sää poutaantuu lännestä alkaen.

