EK: Aktiivimallin vaikutus hyvä, vaikka se kohdistuisikin vain ansioturvan saajiin – ministerit eivät kommentoi keskeneräistä raporttia

Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta kommentoitiin keskiviikkoiltana Ylen uutista aktiivimallin vaikutuksista.

Valmisteilla olevan raportin mukaan aktiivimalli ei lisännyt työllistymistä työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saaneiden osalta. Ansiosidonnaista päivärahaa saavien osalta raportti arvioi aktiivimallilla olleen mahdollisesti positiivisia vaikutuksia.

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari EK:sta sanoo pitävänsä hyvänä asiana aktiivimallin työllistämisvaikutuksia, vaikka ne näyttyvätkin kohdistuvan vain erityisesti ansiopäivärahan saajiin.

Rantahalvari pitää harmillisena sitä, että tutkijat eivät kyenneet antamaan konkreettisia lukuja siitä, mikä aktiivimallin leikkurin työllisyysvaikutus oli.

– Olennaista on kuitenkin se, aktiivimallilla on ollut työllisyyttä kohentava vaikutus, vaikka tutkijat eivät kyenneetkään erottamaan, mikä osa työllisyyden kasvusta on mallin vaikutusta, hän katsoo.

– Aina pitäisi olla tietenkin niin, että vaikutusarviot tehdään etu- ja jälkikäteen. Tutkijoilta pitäisi kysyä, miksi he eivät pystyneet erottamaan työllisyyden kasvusta aktiivimallin vaikutusta, Rantahalvari sanoi.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:sta ei ole tavoitettu toistaiseksi ketään kommentoimaan asiaa.

Vastuuministerien eli työministeri Timo Harakan (sd.), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) ja valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) esikunnista sanottiin, etteivät ministerit ole halukkaita kommentoimaan keskeneräistä asiaa.

