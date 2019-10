Poikkeuksellinen kuivuus ja tuulet, vaaralliset voimalinjat, ihmisen varomattomuus – Näistä syistä maastopalot piinaavat taas Kaliforniaa

Kaliforniassa on riehunut viiden viime vuoden aikana kaikkiaan pari tuhatta maastopaloa ja useita katastrofaalisen suuria paloja.

WASHINGTON Meksikonlahdella myrskyää ja Kaliforniassa palaa. Näistä vitsauksista on tullut jokasyksyinen traaginen uutistapahtumien sarja Yhdysvalloissa. Sekä myrskyt että maastopalot aiheuttavat vuodesta toiseen vakavia tuhoja.

Länsirannikolla on nyt maastopalojen aika. Los Angelesin ympäristössä ja osavaltion pohjoisosissa riehuu parasta aikaa toistakymmentä suurta paloa. Tuli uhkasi keskiviikkona muun muassa presidentti Ronald Reaganin hautaa ja hänen nimikkokirjastoaan.

Palojen syyt alkavat olla jo surullisen tuttuja.

Ilmaston lämpeneminen ja kuivuus. Kaliforniassa on ollut 2000-luvulla lämpimämpää kuin 1900-luvulla. Vuodesta 2003 lähtien osavaltiossa on ollut yhdeksän sen mittaushistorian kymmenestä lämpimimmästä vuodesta. Syksyn kuiva kausi on ilmaston lämmetessä pidentynyt.

Lämpötilalla ja tulipaloilla on suora yhteys toisiinsa (siirryt toiseen palveluun). Kaliforniassa on ollut viiden viime vuoden aikana noin 2 000 maastopaloa. Laajoja, kymmenien tuhansien hehtaarien alueelle levinneitä paloja on ollut useita. Ennätyksellisen lämpimänä vuonna 2016 osavaltiossa raivosi neljä jättimäistä paloa.

Vaaralliset tuulet. Parasta aikaa eteläisessä Kaliforniassa vaikuttavat Santa Anan tuulet, jotka kuivaan kauteen osuessaan levittävät lieskoja laajoille alueille. Nämä tuulet tuovat sisämaasta Kalliovuorten alueelta kuivaa ilmaa Kalifornian etelä- ja keskiosiin.

Tutkimusten mukaan Santa Anan tuulien aikana tulipalot leviävät jopa kolme kertaa tavallista nopeammin (siirryt toiseen palveluun). Ennusteiden mukaan voimakkaat tuulet vaikuttavat Los Angelesin seudulla ainakin torstai-iltaan saakka.

Vaaralliset voimalinjat. Osavaltion suurin sähköyhtiö PG&E myönsi viime viikolla, että vika yhtiön voimalinjassa saattoi aiheuttaa Kalifornian pohjoisosassa vaarallisesti edenneen maastopalon. Infrastruktuuri on osavaltion investoinneista ja voimayhtiöitä vastaan käydyistä oikeudenkäynneistä huolimatta edelleen monin paikoin liian huonossa kunnossa. Sähköjohtojen päälle kaatuvat puut aiheuttavat maastopaloja kaikkialla Kaliforniassa.

Hoitamattomat metsät. Presidentti Donald Trump kehotti vuosi sitten Kaliforniaa ottamaan mallia Suomen metsänhoidosta. Trump ja Kalifornian viranomaiset ovat syytelleet tilanteesta toisiaan, mutta tosiasia on, että osavaltion metsissä on paljon sytykettä (siirryt toiseen palveluun) ja helposti syttyvän kasvillisuuden ala siellä on kasvanut.

Los Angelesin ympäristössä sammutustöitä vaikeuttaa vuoristoinen maasto.

Ihmiset. Kaliforniassa on rakennettu paljon uutta asutusta metsien välittömään läheisyyteen. Asiantuntijoiden mukaan monessa tapauksessa vaarallisen lähelle ja helposti syttyvistä materiaaleista.

Monet paloista ovat ihmisten sytyttämiä. Kuivuus on tähän vuodenaikaan sitä luokkaa, että yksi varomattomasti heitetty tupakantumppi saattaa sytyttää vakavan palon.

Myös onnettomuudet sytyttävät paloja. Carrin alueen maastopalo viime vuonna sai alkunsa rekka-auton renkaan puhkeamisesta. Kuljettajan hallinta herpaantui ja rekka lähti heittelehtimään niin, että jalkakäytävän koroke viilsi sen korin reunaa aiheuttaen kipinöintiä. Se johti yli 90 000 hehtaarin kokoiselle alueelle levinneeseen tulipaloon.