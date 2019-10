Intia jakoi Jammun ja Kashmirin osavaltion kahtia – kashmirilaiset pelkäävät, että ulkopuoliset vievät nyt heidän maansa

Intian hallitus jakoi torstaina virallisesti Jammun ja Kashmirin osavaltion kahteen uuteen liittovaltion hallinnoimaan alueeseen.

Uudessa järjestelyssä toisen alueen nimi on Jammu ja Kashmir ja toisen Ladakh. Molempia alueita hallitaan nyt pääkaupunki Delhistä käsin, joten niiden autonomia kapenee.

Kiistanalaisen uudistuksen tavoitteena on kiristää Intian hallituksen otetta levottomasta Kashmirista. Intian hallitusta vastustavat separatistit haluavat itsenäisen Kashmirin tai liittää alueen Pakistaniin.

Maanomistuksen avaaminen hiertää paikallisia

Uudistuksen myötä Intian perustuslaista kumoutui kohta, joka takasi kashmirilaisille yksinoikeuden maanomistukseen alueella. Samalla Kashmirin oma lippu poistui käytöstä.

Intian hallitus toivoo, että omistusoikeuden laajentaminen Kashmirissa ja alueelle saapuvat ulkopuoliset ihmiset lisäisivät talouskasvua ja työpaikkoja sekä laimentaisivat kapinamielialaa.

Monet Kashmirin laakson asukkaat puolestaan pelkäävät, että muualta Intiasta tulevat ulkopuoliset ostavat runsaasti maata Kashmirista.

Jammussa ja Kashmirissa asuu yhteensä noin 12,2 miljoonaa ihmistä. Syrjäisessä Ladakhissa on noin 300 000 asukasta.

Kashmirin laaksossa väestöstä enemmistö on muslimeja ja Jammun alueella hinduja. Korkealla Himalajan vuoristossa sijaitsevassa Ladakhissa asuu runsaasti buddhalaisia.

Hindunationalistisen Intian kansanpuolueen eli BJP:n johtama hallitus sanoo, että Kashmirin muuttaminen liittovaltion hallinnoimaksi alueeksi muun muassa takaa alueen asukkaille oikeuden koulutukseen ja suojelee vähimmistöjen oikeuksia.

Pääministeri Narendra Modin mukaan Intian vastaisen kapinan päättyminen lisäisi turismia kauniista vuorimaisemistaan tunnetussa Kashmirissa sekä houkuttelisi investointeja, jotka parantaisivat alueen taloutta.

Erityisaseman poisto aiheutti levottomuuksia

Intian hallitus ilmoitti Kashmirin erityisaseman poistamisesta elokuussa. Alueella rajoitettiin muun muassa liikkumista ja nettiyhteyksiä. Lisäksi Intia lähetti alueelle kymmeniätuhansia sotilaita lisää.

Turvallisuusjoukkojen lisäämisestä huolimatta Kashmirin laaksossa oli Intian vastaisia levottomuuksia. Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut protesteissa. Intian joukot pidättivät tuhansia ihmisiä. Viranomaisten mukaan valtaosa pidätetyistä on myöhemmin vapautettu.

Kashmir on jaettu Intian ja Pakistanin kesken, mutta molemmat maat pitävät koko aluetta omanaan. Kashmirin laakso on yksi maailman militarisoiduimmista alueista. Vuosikymmeniä jatkuneessa konfliktissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Marraskuun alussa Intian korkeimman oikeuden on määrä aloittaa valitusten käsittely, joiden mukaan Kashmirin erityisaseman kumoaminen ei ollut laillinen. Oikeuden päätöksen odotetaan tulevan useiden kuukausien kuluttua.

