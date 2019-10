Nainen tuomittiin törkeästä kavalluksesta: Veti välistä tamperelaiselta yritykseltä lähes miljoona euroa, rahat löytyivät vaatehuoneesta

Viisikymppinen nainen on tuomittu törkeästä kavalluksesta 2 vuoden ja 5 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Naisen syytettiin kavaltaneen tamperelaiselta yritykseltä vuosien varrella yli 3,5 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan näyttöä löytyi siitä, että nainen on kavaltanut yli 900 000 euroa. Sitä ei pystytty todistamaan, että kavallus olisi kestänyt niin kauan, että nainen olisi vetänyt välistä syytteessä olleet 3,5 miljoonaa euroa.

Nainen joutuu maksamaan korvauksia yli 900 000 euroa sekä yli 70 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Nainen laskutti taulukkohinnoissaan bussiasiakkailta noin 44 prosenttia enemmän kuin mikä on ollut Tammer Tukku Oy:n viralliseen laskuun merkitty. Ylimääräisen hinnan nainen piti itsellään.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan naisen vaatehuoneesta löytyi eri tavoin pakattuna rahaa yhteensä lähes 1,2 miljoonaa euroa.

Tammer Tukku -yrityksessä työskennellyt nainen kiisti törkeän kavalluksen ja vetosi muun muassa hänen omistamistaan Pietarin asunnoista vuokratuloihin.

Törkeä kavallus kesti syyttäjän mukaan 17 vuotta eli tapahtui 1998–2014. Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan kaksoislaskutusta tapahtui 2008–2014 eli näyttöä ei löytynyt koko ajalle.

Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan teko on ollut suunnitelmallinen ja siinä on käytetty hyväksi itsenäistä ja luottamuksellista asemaa. Tästä syystä kavallus on törkeä.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Lue lisää:

Syyttäjä: Työntekijä vedätti tamperelaisyritystä 17 vuoden ajan ja veti välistä yli 3,5 miljoonaa euroa