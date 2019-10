Taiteilijoiden ehdotukset Matti Nykäsen muistomerkiksi vaihtelevat vakavasta leikittelevään – katso kuvat kuudesta kandidaatista ja äänestä

Sven Simon/ All Over Press

Jyväskylän kaupunki pyysi kesällä kuudelta taiteilijalta luonnoksen mestarimäkihyppääjä Matti Nykäsen muistomerkiksi. Budjetti muistomerkille on sata tuhatta euroa.

Tilauksen mukaan muistomerkin tulee ilmentää ja kunnioittaa Nykäsen uraa ja saavutuksia urheilijana.

Luonnoksen jättivät Jussi Heikkilä, Kaarina Kaikkonen, Pekka Kauhanen, Stefan Lindfors, Kimmo Schroderus ja Maaria Wirkkala.

Tältä esitykset näyttävät.

1. "Höyhen"

Hippoksen alueelle Köyhänlammen rantaan sijoittuva höyhen rakentuu vierekkäisistä suksenkaltaisista muodoista. Suksimuotoihin on lasermerkattu Nykäsen urheilu-uran saavutukset. Teoksen päämateriaali on ruostumaton teräs.

Jyväskyläläisiltä kerätään luonnehdintoja Nykäsen urheilu-uran merkityksestä. Niitä lasermerkataan metallilaattoihin, jotka kiinnitetään teoksen jalustaosaan. Jalusta on graniitilla päällystettyä betonia.

Teos on korkeimmalta kohdalta nelimetrinen, ja sen pituus jalustoineen on 13 metriä.

2. "Kuningaskotka"

Kuningaskotkan sijoituspaikka on Matti Nykäsen mäen juurella Laajavuoressa. Teoskuvauksen mukaan "Matti Nykäsen näköinen nuori mies näkee sielunsa silmin hyppynsä kulun hyppytorniin kiinnitetyistä valokuvista".

Teos kiinnitetään suoraan kallioon, ja kallioon hakataan teksti "Matti Nykänen 1963–2019".

Kuningaskotkan materiaalit ovat pronssivalu ja digiprintatut valokuvat. Figuuri on korkeudeltaan 177 cm.

3. "Lennä MN"

Lennä MN:n sijoituspaikaksi on alustavasti kaavailtu Hipposta, mutta se voi olla muukin.

Teos on haponkestävästä teräksestä rakennettu laatikko, johon on vesileikattu toiselle puolelle mäkihyppääjä ja toiselle hyppyrimäki. Laatikko on valaistu sisäpuolelta, ja valo näkyy molempien puolten kuvioista. Tekstinä on "Matti Nykänen 1963–2019".

Teoksen leveys on 3,2 metriä, ja korkeus kaksi metriä.

4. "Matti Nykäsen varusteet"

Matti Nykäsen varusteet sijoittuu Laajavuoren juurelle kevyen liikenteen väylän viereen. Teos kuvaa Nykäsen varusteet keväältä 1988, jolloin Nykänen voitti kolme kultaa Calgaryn olympialaisissa.

Taiteilijan mukaan teos kuvaa Nykäsen järjestelmällisyyttä, kovaa treenaamista ja työmoraalia. Suorakulmaisen alueen mittasuhteet ovat samat kuin kuvaputkitelevisiossa.

Materiaali on haponkestävä teräs, ja teokseen liittyy myös suunnitelma muuttuvasta valaistuksesta. Teoksen korkeus on noin kuusi metriä.

5. "Suksess"

Kymmenmetriset happoterässukset on suunniteltu Hippokselle Köyhänlammen rantaan, mutta taiteilijan mukaan hän on suunnitellut teoksen siten, että se voidaan sijoittaa vapaasti.

Teoskuvauksen mukaan "suksiin on syvätty Matin kuolemattomia lausahduksia". Esimerkkeinä esiin on nostettu "Elämä on ihmisen parasta aikaa" ja "Jokainen tsäänssi on mahdollisuus".

Taiteilijan mukaan hänen ehdotuksensa kuvastaa myös sitä, että "Matin elämä oli välillä vinksin vonksin".

6. "Yölentäjä"

Yölentäjässä on kaksi osaa: arki ja juhla.

Arki sijoittuu Laajavuoren hyppyrimäen läheisyyteen. Myös se koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen on tikkaat, jotka muistuttavat tuhansista kerroista, jotka Nykänen kiipesi hyppytorniin. Toisena osana on betoninen pöytä, johon on merkitty Nykäsen merkittävimmät saavutukset.

Juhlaosa on Jyväskylän Harjun päällä. Valaistut, kullatut sukset näyttävät siltä kuin hyppääjä olisi ilmalennolla Harjun päältä kaupunkiin. Suksien kohdalla Harjun rinteessä on myös pieni muistotaulu.

Ehdotuksista yleisöäänestys, mutta valtuusto päättää

Jyväskylä on järjestänyt ehdotuksista yleisöäänestyksen (siirryt toiseen palveluun) (Jyväskylän kaupunki).

– Äänestyksessä haetaan sitä, mikä itseä koskettaa. Se on se paras teos, sanoo taidekoordinaattori ja -konsultti Kirsi Pitkänen.

Toteutettavasta muistomerkistä päättää Jyväskylän valtuusto helmikuussa asiantuntijatyöryhmän ehdotuksen pohjalta.

– Valtuusto arvioi itse, mikä yleisöäänestyksen painoarvo on. Matti Nykänen on koko Suomen kansaa koskettava ihminen, ja voisin kuvitella, että yleisöäänestys ohjaa päätöksentekoa, sanoo Pitkänen.