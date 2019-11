Kynttiläsesonki on täällä – pyhäinpäivästä alkaa loppuvuoden myyntiputki

Näinä päivinä markettien käytävät ovat täyttyneet syksyn sesonkituotteista: hautakynttilöistä. Niitä on monennäköisiä, koti- ja ulkomaisia, muoviin tai lasiin upotettuja. Yhteistä niille on vaalea väri.

Monessa kodissa kynttilät ovat palaneet jo loppukesän pimenevistä illoista alkaen, mutta varsinainen kynttiläsesonki alkaa nyt.

Esimerkiksi pyhäinpäivää edeltävä halloween ei ainakaan vielä ole läheskään samaa luokkaa kuin nyt käsillä oleva pyhäpäivä, kertoo kynttilävalmistaja Havin tehdaspäällikkö Päivi Määttä.

– Kenties tulevaisuudessa, hän lisää.

Määtän mukaan iso osuus hautakynttilöistä, ehkä peräti puolet, on peräisin ulkomailta. Eniten tuotaneen Baltian maista, mutta osa kynttilöistä on valmistettu Kiinassa tai muualla Aasiassa.

Hautakynttilöistä suurin osa on muovisia astioita, joiden sisällä on kynttilämassaa. Myös lasisia kynttilöitä on myynnissä, mutta määrissä ne eivät pärjää edullisimmille muovikuorisille. Lasisten etu on, että niihin voi laittaa uusia kynttilöitä vanhojen palettua loppuun. Ympäristö kiittää.

Hautausmailla näkee Määtän mukaan jonkin verran myös esimerkiksi led-kynttilöitä, mutta ne eivät ole ongelmattomia ympäristön kannalta.

Pääsesonki vasta edessä

Jos pyhäinpäivä aloittaa kynttilävuoden, niin seuraava myyntipiikki osuu itsenäisyyspäivän tienoille. Perinteen mukaan monen kodin ikkunalle asetetaan tuolloin kaksi kynttilää palamaan rinnakkain.

Sesongin huippu koittaa kuitenkin vasta pari viikkoa myöhemmin – jouluna.

– Joulusesonki on kaikkein tärkein, vahvistaa myös Määttä. Kaupat toimittavat tilauksensa hyvissä ajoin, joten kynttilätehtaalla riittää kiirettä jo paljon ennen joulua.

Arja Lento / Yle

Kauppa käy vielä joulun jälkeenkin, kun väki ostaa ulkotulia uudeksivuodeksi.

Havi työllistää toimistoväki mukaanluettuna vakituiseen työsuhteeseen noin 30 työntekijää. Syksyisin Havi palkkaa kymmenkunta käsiparia lisää vauhdittamaan valmistusta ja toimituksia kaupoille.

Marraskuussa 190 vuotta täyttävä Havi kuvaa itseään Suomen ainoaksi teollisuusmittakaavan kynttilänvalmistajaksi.

Useita pieniä valmistajia

Suureen Haviin verrattuna toista ääripäätä edustaa edustaa eteläpohjalainen Punatuli Oy, jonka tuotantotilat ovat nykyisin Kauhajoella.

Yhtiö on perustettu 1990-luvulla, mutta se siirtyi nykyisille omistajilleen kolmisen vuotta sitten. Kirsi ja Ari Valtonen hoitavat kynttiläpajaa muiden töidensä ohella.

Punatuli Oy ilmoittaa haluavansa valmistaa elämän eri vaiheisiin sopivia kauniita kynttilöitä. Yritys tekee sekä valkoisia muistokynttilöitä että värikkäitä, jopa mustia kynttilöitä, jotka sopivat myös lahjaksi.

– Yritämme kehitellä kynttilöitä, joita ei kaupan hyllyltä löydy, sanoo Kirsi Valtonen.

Heidän sesonkinsa on alkanut lokakuussa, jolloin käsityöliikkeet eri puolilla Suomea tekivät tilauksia joulumyyntiä silmällä pitäen.

Valtonen pitää työtä kiinnostavana, eikä sulje pois mahdollisuutta laajentaa yhtiön toimintaa.

– Pitäisi kiertää messuja ja markkinoita. Miten aika riittääkään – ehkä tulevaisuudessa enemmän, pohtii Valtonen.

Lue myös:

Kynttilä haudalla on toivon merkki