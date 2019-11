Minimipalkoista jää käteen vain muutama satanen pakkomenojen jälkeen – uhkaavatko postilaiset tippua samaan kuoppaan?

Kunnan pajatyöntekijä ja kierrätystyöntekijä saavat tottua siihen, että pakollisten vuokra- ja arkimenojen jälkeen käteen jää keskimäärin noin 300 euroa kuussa, jos on yksinasuva alle 45-vuotias. Eikä paljoa enempää jää hyppysiin välttämättömyysmenojen jälkeen muissakaan maan matalimmin palkatuissa ammateissa.

Jatkossa kutakuinkin samaan tulotilanteeseen saattavat joutua myös Postin pakettilajittelijat, jos ammattiliitto Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n laskelmat "työehtoshoppailun" palkkamuutoksista toteutuvat. PAU:n laskelman (siirryt toiseen palveluun) mukaan bruttopalkka voi pudota 1 717 euroon kuukaudessa.

Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi kuntasektorilla työskentelevän pajatyöntekijän kokonaisansion keskiarvo oli viime vuonna 1 727 euroa ennen veroja.

Toisaalta työnantajajärjestö Palta ja Posti ovat ilmoittaneet, etteivät nykyiset henkilökohtaiset palkat laske tulevalla sopimuskaudella. Myös ilta- ja yötyölisät säilyvät nykyisellä tasolla seuraavan sopimuskauden ajan.

Neuvottelut ovat parhaillaan kesken ja jatkuvat tänään valtakunnansovittelijan johdolla.

Yli tonni kuussa

Oheiseeen listaan on koottu Tilastokeskuksen tiedoista Suomen pienipalkkaisimmat ammatit kunnissa, valtiolla ja yksityisissä yrityksissä. Tilastokeskuksen kokoamien ammatittaisten kokonaisansioiden pohjalta on laskettu nettokuukausiansiot verojen ja maksujen jälkeen.

Laskelman verotuskunnaksi on valittu Tampere, koska sen kuntavero (19,75%) on lähellä maan keskiarvoa (19,88 %).

Laskelman apuna on käytetty verottajan veroprosenttilaskuria (siirryt toiseen palveluun), joka huomioi pitkän listan vähennyksiä ja muita seikkoja, esimerkiksi ay-jäsenmaksun ja seurakunnan jäsenyyden.

Nettopalkasta on sitten vähennetty kuukausittaiset asumis- ja arkimenot, jotka Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on laskenut vuosi sitten. Elämän viitebudjetti on Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan noin 1 150 euroa kuussa yksinasuvalla, alle 45-vuotiaalla.

Laskelma koostuu muun muassa asunnonvuokrasta, ruoasta, tietoliikennemenoista, vaatteista, terveysmenoista, sähköstä ja vakuutuksista. Se ei sisällä liikkumista.

Matkakulujen omavastuu nipistää

Pienipalkkaisimman näppiin jää siis välttämättömien verojen ja maksujen sekä asumis- ja arkimenojen jälkeen noin 300 euroa kuussa, jos asuu keskimääräisesti verotetussa kunnassa. Mutta jos asuinkunta lukeutuu maan kärkiverottajiin (esim. Haapajärvi), pienenee käteenjäävä osuus vielä useilla kympeillä, noin 270 euroon kuussa.

Käteen jäävästä summasta täytyy vielä vähentää se osuus työmatkakuluista, joita verottaja ei hyväksy eli niin sanottu omavastuuosuus. Sen suuruus on 750 euroa vuodessa eli 62,50 euroa kuukaudessa. Kun matkakulujen omavastuukin otetaan huomioon, pienipalkkaisimman yksinasujan käteen jää keskimäärin 230–240 euroa kuussa, korkean kuntaveron pitäjässä vielä muutama kymppi vähemmän.

