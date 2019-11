"Krista Kosonen kuristi minua ja pisti pussin päähän" – Koirat eivät käytä housuja -elokuva vaati näyttelijöiltä luottamusta

Cannesissa maailmanensi-iltansa saanut Koirat eivät käytä housuja on merkillinen elokuva, joka käsittelee surua sadomasokismin kautta. Se saa ensi-iltansa kotimaisissa elokuvateattereissa tänään perjantaina.

Sydänkirurgi Juha (Pekka Strang) ei pääse yli vaimonsa kuolemasta. Hän paikkaa muiden sydämiä, mutta oma on murtunut. Vaimo on hukkunut, takertunut uintiretkellä kalaverkkoon, josta Juha on hetkeä aiemmin saanut hauen.

Kymmenen vuotta myöhemmin Juha elää edelleen menettämisen tuskassa, kenties syyllisyydessä, kunnes kohtaa sattumalta sadomasokistisen valtiattaren, Monan (Krista Kosonen).

Mona tuottaa kipua, mutta avaa yhteyden pinnan alle painettuihin tunteisiin.

Istu, maahan, hiljaa

Elokuva kertoo surusta, elämänhalun menettämisestä ja sen uudelleen löytämisestä. Vaimonsa kuoleman jälkeen Juha vain on.

– Hän kävelee ihmisten keskuudessa, suorittaa tehtäviään, pesee pyykkiä, mutta on menettänyt otteen siihen, mitä haluaa, Pekka Strang kuvailee näyttelemäänsä roolia.

– Juha löytää takaisin elämään menettämällä elämänhallinnan. Se oli kiinnostava aihe, näyttelijä Pekka Strang sanoo roolihahmostaan, joka on sydänkirurgi. Helsinki-filmi 2019

Sitten kuvioihin astuu SM-valtiatar Mona, joka käskyttää Juhaa kuin koiraa. Istu. Maahan. Hiljaa. Mona sitoo, lyö, kuristaa, kunnes Juha menettää tajuntansa, on tukehtua, kuten edesmennyt vaimonsa.

– Juha on sulkeutunut omaan traumaansa, ja jotta hän pystyisi yhä tuntemaan, hänen pitää käydä kaikki tunteet läpi, ohjaaja ja toinen käsikirjoittaja Jukka-Pekka Valkeapää sanoo.

– Mies kamppailee takaisin elämään, mutta menemällä kohti kuolemaa. Se rimpuilee kivuliaiden tunteiden kautta takaisin eloon, hän jatkaa.

Tajunnan rajamailla Juha uskoo kohtaavansa vaimonsa. Sadomasokistisen valtiattaren luona käynnistä tulee pakonomainen tarve. Samalla, kun Juha etsii itseään, teini-ikäiseksi kasvanut, äitinsä menettänyt tytär (Ilona Huhta) jää yksin.

Espanjassa ihmiset pyörtyivät

Kipu näkyy elokuvassa hyvin konkreettisesti, paitsi SM-sessiossa, myös sydänleikkauksena, kynnen ja hampaan irti repimisenä. Strang kertoo, että kun elokuvaa näytettiin festivaalilla Espanjassa, ihmisiä pyörtyi.

Elokuvan on vaatinut myös näyttelijöiltä tavallista enemmän luottamusta työryhmään ja toisiinsa.

– Kun teimme Kristan kanssa ensimmäisen työpäivän, Krista kuristi minua ja pisti pussin päähän. Olin alasti ja silti minulla oli sellainen olo, että olen turvassa.

Elokuvamaailmassa on puhuttu Aku Louhimies -kohun jälkeen työolosuhteista ja siitä, miten aidonoloiseen lopputulokseen pyritään tekemällä näyttelijän olo kurjaksi.

– Varmasti saadaan hyviä tuloksia silläkin. Mutta avaintekijä oli tässä ohjaaja, joka luottaa ammattilaisiin ja ymmärtää, että minunkin haluni on mennä pitkälle, Strang sanoo.

– Jos on selkeät ja turvalliset raamit, uskaltaa päästää kameran lähelle jotain oikeata, jota ei tarvitse enää suojella, hän jatkaa.

Dominan rooli pohditutti Kososta

Krista Kosonen kertoo, että häntä pohditutti ennakkoon, miten hänen roolinsa esitetään.

– Jos elokuvassa on naishenkilö, joka on ammatiltaan domina ja useimmat kohtaukset on sijoitettu hänen työpaikalleen, tulee paljon pelkoja, että mitenköhän tämä näyttäytyy. Paljasta pintaahan tässä ei minun kannaltani ole, eikä seksiäkään.

Pelot osoittautuivat turhiksi.

– Kaikki on aina kiinni siitä, miten se toteutetaan. Heti ensimmäisenä päivänä tajusin, että tässä ei mitenkään tieten tahtoen rankistella.

Ohjaaja kertoo, että luottamusta rakennettiin olemalla täysin avoimia.

– Oli ajatus, että mitään ei salata. Keskustelimme paljon näyttelijöiden kanssa ennen kuvauksia ja kuvausten aikana. Varsinkin alussa oli tärkeätä näyttää materiaalit. Nämä ovat ne kuvat, tämä se näkökulma, josta tarina kerrotaan. Sen suurempaa taikatemppua siinä ei ollut.

– Tämä on synkkä rakkaustarina, joka kertoo trauman käsittelystä ja lohdun löytämisestä, sanoo dominaa näyttelevä Krista Kosonen. Helsinki-filmi 2019

Konsulttina kokenut domina

Työryhmä kävi tutustumassa sadomasokistiseen maailmaan ja katsomassa ammattidominan sessioita. Ohjaaja kertoo, että konsulttina toimi valtiatar, joka on ollut 20 vuotta ammatissa.

– Dynamiikassa oli jotain hyvin primitiivistä. Se muistutti samaa, joka on vastasyntyneellä suhteessa vanhempiinsa tai huoltajiinsa: on heikko otus, joka on täysin jonkun toisen armoilla. Samalla tämä heikko otus pitää vallassaan vahvempia otuksia.

Valkeapään mielestä sadomasokismin ydin on luottamuksessa.

– Että pystyt antamaan sisimpäsi ja ruumiisi jonkun toisen ihmisen käsiin. Tilanne, jossa joku toinen ohjaa ja pitää otteessaan, voi olla hyvin vapauttavaa.

Valtiatarta näyttelevä Kosonen kertoo, että hänellä oli ennakkoon kliseinen ajatus dominan työstä.

– Ajattelin, että se on aina seksuaalista. Sitähän se ei ole ollenkaan aina, vaan siellä on paljon psykologisia asioita: Erilaisia tarpeita, joihin vastataan, Kosonen sanoo.

Ohjaajan mukaan BDSM-yhteisö suhtautui työryhmän tarkoitusperiin aluksi hieman epäilevästi. Näin siksi, että se koki, että se on esitetty aiemmin leimaavien asenteiden kautta. BDSM viittaa muun muassa sitomiseen ja alistamiseen liittyvään sadomasokismiin.

– Pian käsikirjoituksen luettuaan he tajusivat, että oli ihminen sitten sydänkirurgi tai BDSM-valtiatar, hänet kuvataan tässä samanarvoisella katseella.

Elokuva sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla toukokuussa. Sen jälkeen se on kiertänyt useilla kansainvälisillä festivaaleilla. Parhaana se on palkittu Sitgesin festivaaleilla Espanjassa, Fantastic Fest elokuvajuhlilla Yhdysvalloissa ja Flash-festivaaleilla Itävallassa.

Lue myös:

"Minusta tuntui välillä, että tämä on jostain Disney-leffasta" – elokuvaroolin saanut Ilona Huhta, 16, ajatteli näkevänsä unta Cannesissa