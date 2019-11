Eurooppa-kirje: Brexitistä tuli suuri kurpitsapiirakka, joka lässähti – Britannia on yhä EU:n jäsen

BrysselOlen viikkoja seurannut, miten sekä Brysselissä että Lontoossa valmistaudutaan Halloweeniin. Kauppojen näyteikkunat ovat molemmissa kaupungeissa pursunneet luurankoja, hämähäkkejä ja muita öttimönkiäisiä.

Huomenna lauantaina vietetään Suomessa pyhäinpäivää, joka vastaa läntisen maailman Halloween-juhlaa. Meillä perinteisiin kuuluu viedä kynttilät haudoille, valaista muutoin pimeä ja ehkä vähän pelottavakin paikka ja muistaa kuolleita.

Tottakai mörköjuhla on rantautunut myös Suomeen, mutta täällä läntisessä Euroopassa rihkamajuhlalla ei ole mitään rajoja.

Kun olin astumassa kotiovesta sisään, naapurikadun mies pysäytti iloisesti ja työnsi ilmoituslehtisen käteeni. Siinä kerrottiin ystävällisesti, että hänen 4-vuotias lapsensa kiertää kavereidensa kanssa lähikatuja torstaina kerjäämässä karkkia.

On kaksi keinoa varautua moiseen ryntäykseen. Joko hankit kaapit pullolleen nameja tai sitten suljet verhot, lyöt kaikki valot pois päältä ja leikit, että talo on tyhjillään.

Minä valitsin jälkimmäisen. Aiemmilta vuosilta nimittäin muistin, että vähän vanhemmat öttimönkiäiset eivät tyytyneetkään karkkeihin vaan pyysivät ihan reippaasti rahaa!

Pimeässä istuessani mietin, että minunhan piti tehdä jotain ihan muuta. Minun piti olla ympärivuorokautisessa valmiudessa ja raportoida Britannian sopimuksettoman eron seurauksista: Kulkeeko lento- ja tavaraliikenne? Milloin EU-johtajat päättävät istua hätäkokoukseen? Entä millaisia taloudellisia vaikutuksia äkkierolla on?

Nyt kun on perjantai ja kaikki on rauhallista, tuntuu kummalliselta. Tuntuu vähän samalta kuin katsoisi uunissa kypsyvää kurpitsapiirakkaa. Se kypsyy kauniin tulipunaiseksi ja kiiltäväksi, sen sisus alkaa nousta ja paisua ikään kuin piirakka olisi valmis räjähtämään.

Ja sitten piirakka lässähtää, kun sen ottaa pois uunista. Maussa ei ole mitään vikaa, mutta ulkonäkö ei ole enää yhtä vaikuttava.

Piirakka on kuin Boris Johnsonin Halloween-uhka. Sekin lässähti. Mutta mitä tapahtuu perjantaina 13. joulukuuta, kun tiedämme Britannian ennenaikaisten parlamenttivaalien tuloksen?

Edessä on mahdollisesti vaalitulos, joka ei taaskaan liikauta Britannian irtautumista EU:sta suuntaan eikä toiseen.

Siinä tapauksessa kellot on siirrettävä ensi vuoteen ja tammikuun viimeiseen päivään, joka on uusi virallinen brexit-päivä. Britannia on silloin joko eronnut EU:sta sopimuksen kanssa, ilman sopimusta tai pyytänyt jälleen lykkäystä.

#SOMESSA: Aikakausi vaihtuu EKP:ssa

Maanantaina juhlittiin italialaisen Mario Draghin kahdeksanvuotisen kauden päättymistä Euroopan keskuspankin johdossa. Euroopan hymni soi, puheita Frankfurtissa pitivät suurimpien jäsenmaiden, Saksan, Ranskan ja Italian ylimmät johtajat.

Keskuspankki on ainoa selvästi federalistinen, ylikansallinen EU-elin, ja sen pääjohtajalla on viime vuosina ollut kaikista EU-johtajista suurin vastuu euroalueen taloudesta.

Draghin jälkeen EKP-ylivisiirinä aloittaa tänään perjantaina ranskalainen Christine Lagarde. Draghi jättää jälkeensä jakautuneen EKP:n, ja Lagarden kaudesta saattaakin tulla aiempia poliittisempi ja riitaisempi. (siirryt toiseen palveluun)

Saksan liittokansleri Angela Merkel julkaisi Instagram-tilillään kuvan poskisuudelmastaan Draghin kanssa. Kuvan kommenttiketjussa Draghi saa sekä taputuksia että moitteita. Kommentoijat toivovat Lagarden kaudellaan muun muassa vahvistavan euron asemaa yhtenä maailman tärkeimmistä varantovaluutoista.

#FAKTA: Viimeinen este poistui Nord Stream 2:n tieltä

Nord Stream 2 -kaasuputken viimeinen este poistui tällä viikolla, kun Tanska antoi luvan rakentaa 147 kilometrin pätkän putkea oman talousvyöhykkeensä kautta. Valmistuessaan putki sallii Venäjän kaasuyhtiön Gazpromin lisätä huomattavasti Euroopan-vientiään, joka on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen.

Lähde: Gazprom Export Joel Kanerva / Yle

Gazpromin ylivoimaisesti suurin asiakas Euroopassa on Saksa. EU ei ole pyrkimyksistään huolimatta onnistunut vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä maakaasusta

Viime vuonna Gazprom myi Eurooppaan yli 200 miljardia kuutiometriä kaasua, mikä on noin 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000.

Älä missaa näitä: Saksassa äänestettiin ja Kataloniassa kuohuu

Viime sunnuntaina Saksassa pienehkö Thüringen äänesti osavaltiovaaleissa. Voittajaksi nousi laitavasemmistoa edustava Die Linke 31 prosentin kannatuksella ja toiseksi kohosi Vaihtoehto Saksalle -puolue, joka on osin äärioikeistolainen.

Osavaltion hallituksen muodostaminen tulee olemaan vaikeaa, sillä perinteisiä koalitiohallituksia ei tällä tuloksella saada muodostettua.

Politiikan tekeminen onkin Saksassa vaali vaalilta vaikeampaa, kirjoittaa Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen analyysissaan.

Vaihtoehto Saksalle -puolueen liput heiluivat Thüringenin osavaltion pääkaupungissa Erfurtissa. Filip Singer / EPA

Yksi brexitin kipupisteistä liittyy Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin rajaan. Britannian suhde koko Irlannin saareen on ollut aina tiivis. Se oli tiivis myös Irlannin talouskuplan ja sitä seuranneen talousromahduksen aikaan.

Ulkolinjan dokumentissa Roskapankkimaa vuodelta 2012 perataan tuoreeltaan talousromahduksen syitä ja seurauksia. Kommentoimassa on muun muassa silloinen talouskomissaari Olli Rehn. Ulkolinjan Roskapankkimaan on ohjannut Marko Lönnqvist.

Katalonia on useaan kertaan tavoitellut itsenäisyyttä Espanjasta sen jälkeen, kun se menetti itsenäisyytensä 1700-luvun alussa.

Tärkeimmät syyt itsenäistymishalujen uuteen kasvuun viime aikoina ovat kielipoliittisia ja taloudellisia. Kataloniassa ollaan myös sitä mieltä, että Espanjan hallinto on korruptoitunutta.

Brysselin koneen haastateltavana on emeritusprofessori Jukka Havu Tampereen yliopistosta.

ENSI VIIKOLLA: Missä olit, kun Berliinin muuri murtui 30 vuotta sitten?

Idän ja lännen aatteellinen ja fyysinen muuri murrettiin 30 vuotta sitten Berliinissä. Kaupunki juhlii tapahtumaa koko ensi viikon. 9. marraskuuta Yle seuraa juhlapäivää suorina lähetyksinä radio- ja tv-uutisissa sekä verkkosivuillaan koko päivän.

Britannian vaalitaisto käynnistyi toden teolla jo torstaina, kun pääministeri Boris Johnson aloitti kiertueensa kouluissa ja sairaaloissa. Johnson käy taisteluun syyttämällä oppositiossa olevaa työväenpuoluetta siitä, että kansan tahtoma brexit ei toteutunut lokakuun lopussa.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbin taas aloitti vaalikampanjoinnin mustamaalaamalla konservatiiveja maan hyvinvoinnin romuttamisesta.

Romanialta odotetaan komissaarinimitystä ensi viikolla, jos liberaalipuolueen johtaja Ludovic Orban saa parlamentilta hyväksynnän muodostaa vähemmistöhallitus. EU-parlamentin käytävillä huhutaan vahvasti nuoren EPP-mepin Siegfried Muresanin puolesta.

Ranska ja Unkari ovat jo nimittäneet uudet henkilöt Thierry Bretonin ja Olivér Várhelyin torjuttujen ehdokkaidensa tilalle. Britannian EU-eron siirryttyä komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen on pyytänyt myös Britanniaa nimittämään komissaariehdokkaansa.

Uusi komissio pääsee aloittamaan aikaisintaan joulukuun alussa ja siihenkin on ehdokkaiden kuulemisten takia kiire.

