JHL aloittaa kolmen päivän lakon keskiviikkona – seisauttaa Turun kaupungin omistaman Arkean kaikki työt

Turun kaupungin tytäryhtiö Arkean työntekijöiden lakko alkaa keskiviikkona 6. marraskuuta jatkuen perjantaihin 8. marraskuuta. Viikonloppuna työvuorossa olevat JHL:n arkealaiset palaavat lauantaina normaalisti työvuoroihinsa.

Lakko vaikuttaa muun muassa koulujen ja päiväkotien ruokahuoltoon ja siivoukseen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kertoi jäsenistölleen lakon alkamisesta tiistaina iltapäivällä. Viestin mukaan työtaistelu koskee kaikkea JHL:n jäsenistön Arkeassa tekemää työtä. Lakkoa kuitenkin rajataan niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, turvallisuutta tai omaisuutta.

JHL:n Varsinais-Suomen aluepäällikkö Maaret Laakso vahvistaa Ylelle, että myös työnantajalle on toimitettu lakkoilmoitus.

Tämän jälkeen alkavat neuvottelut lakkorajoista. Arkeassa työskentelee noin 600 JHL:n jäsentä, mutta suojelutyön tarpeesta riippuen lakkoon menevien määrä jää tämän alle.

"Työntekijät takajaloillaan"

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kuvaili aiemmin työehtojen heikentämispyrkimysten olleen arkealaisille järkytys.

– Jäsenkuntamme on tässä vaiheessa niin loukkaantunutta, että he ovat valmiit rankkoihinkin toimenpiteisiin. Henkilökunta on kokenut, että Arkea on hyvä työpaikka vielä viime kevääseen asti. Tämä on ollut todella kova yllätys, totesi Niemi-Laine.

Osapuolilla on eriävät näkemykset Arkean taloudellisesta tilanteesta ja sen vaatimista toimenpiteistä. Kommenteissa on väläytelty jopa satojen työpaikkojen olevan uhattuna.

– Porukka on aika väsynyttä Arkeassa ja miettii omaa tulevaisuuttaan. Tämä on saanut työntekijät kyllä takajaloilleen, sanoo Niemi-Laine.

Sivistystoimenjohtaja: "Omat eväät mukaan"

Lakko koskee Turun kaupungin varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja lukioiden ruokapalveluita sekä ammatillisesta koulutuksesta Kellonsoittajankadun ja Peltolan koulutaloja.

Sivistystoimen toimialajohtaja Timo Jalonen kehottaa varautumaan loppuviikkoon omin eväin.

–Aika huonosti olemme sillä tavalla valmistautuneet, että kyllä keskiviikkona olisi hyvä ja tarpeellista ottaa eväät mukaan sekä kouluihin että päiväkoteihin, sanoo Jalonen.

Neuvo koskee kaikkia ikäryhmiä päiväkodeista ja peruskouluista lukioihin sekä ammatti-instituutin toimipisteisiin. Eväiden kokoamisessa kannattaa huomioida, että kylmäsäilytystiloja ei ole käytössä.

Jalonen arvioi, että lakon vaikutukset alkavat näkyä loppuviikosta myös sotkuisuutena päiväkodeissa sekä kouluissa. Kiinteistöhuollon puute vaikuttaa myös piha-alueiden siisteyteen.

Aiemmin kaupunki tiedotti, että kaikille lapsille ja nuorille on varattu lakon ajaksi yksinkertaiset eväät, joiden tarjolle laitosta vastaa sivistystoimialan henkilökunta. Huoltajia on pidetty ajan tasalla lakon varalta Wilmassa.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on ohjeistanut jäsenistöään pitäytymään omissa työtehtävissään. Opetushenkilöstä ei tee JHL:n lakonalaista työtä osallistumalla esimerkiksi ruoan lämmittämiseen, esillelaittoon tai ruokailutilojen siivoamiseen.

Pöydässä liian isoja asioita

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kuvaili neuvottelujen karanneen kauas paikallisesta sopimisesta. Liitto halusi pitäytyä Arkeassa nyt käytettävän Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimuksen raamittamissa paikallisen sopimisen valtuuksissa.

Neuvottelupöydässä mukana ollut JHL:n Varsinais-Suomen aluepäällikkö Maaret Laakso kuvailee neuvottelujen sujuneen hyvässä hengessä, vaikka sopua ei löytynyt. Lopulta oli todettava, ettei neuvotteluja kannata jatkaa.

– Pöydässä oli sellaisia asioita, joista emme voi Avaintesin paikallisen sopimisen sääntöjen mukaan sopia. Ne jäivät molempien osapuolten kynnyskysymyksiksi, kertoo Laakso.

JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karraschin mukaan yksi keskeinen asia oli vuosilomien pituus. Työnantajan tavoitteet myös vaihtelivat neuvottelujen kuluessa.

– Säästöjen euromääräinen vaatimus tuntui pakenevan kauemmas, kun jotain tarjottiin. Aika pitkä lista työnantajan puolella, sanoo Karrasch.

JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sekä aluepäällikkö Maaret Laakso tapasivat torstaina Turussa. Jouni Koutonen / Yle

JHL uhkasi Arkeaa lakolla jo aiemmin lokakuussa, mutta tuolloin osapuolet päätyivät neuvottelupöytään. Neuvottelut katkesivat tuloksettomina viime tiistaina.

Työehtojen heikennyssuunnitelma kiistakapulana

Kiista sai alkunsa, kun Turun kaupungin omistama ruoka-, siivous-, ja kiinteistönhoitopalveluja tarjoava Arkea ilmoitti syyskuussa vaihtavansa henkilöstönsä halvemman työehtosopimuksen piiriin. Muutos alentaisi työntekijöiden palkkoja ja leikkaisi muun muassa vuosilomaoikeuksia.

Arkean nykyinen työehtosopimus on Avaintyönantajat Avainta ry:n Avaintes. Turku on ilmoittanut vaihtavansa työehtosopimukset matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan ja Kiinteistötyönantajien KITA ry:n työehtosopimuksiin.

Raumalla 300 JHL:n jäsentä oli viime perjantaina lakossa vastustaakseen kaupungin ulkoistusaikeita. Rauman kaupunki pitää lakkoa laittomana.

