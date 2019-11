"Oot tosi söpö kipeänäkin", mikkiin leperrellään – Tubettajat yhdistivät parisuhderoolileikit ja kuiskailun, jolloin yksinäisyydestä tuli bisnestä

– Yritetään saada tää sun kuume laskemaan, hän kuiskaa.

– Oliko sun pääkin kipeä? Se ei oo kyl yhtään kivaa. Annan sulle vähän buranaa, jos se auttais kipuihin.

Nuori mies ottaa käsiinsä lääkerasian, josta ikään kuin ravistelee yhden tabletin kädelleni.

– Oot tosi söpö kipeänäkin, kuulen.

Painava hengitys tuntuu luuytimissäni.

Nuori mies tarttuu kirjaan ja alkaa lukea hiiren ja rotan kamppailusta kertovaa satua. Viiden minuutin jälkeen hiiren seikkailut jäävät kuitenkin kesken, kun hän kännykkäni ruudulla laskee kirjan sivuun.

– Lähen nyt, mutta tuun kohta takas. Katotaan sit vaikka leffoja, tehdään popkorniakin, hän sanoo kuiskaten, katsoo silmiin ja hymyilee.

Owen Dennis Riley on 17-vuotias yhdysvaltalaisnuori, joka ei ole koskaan seurustellut.

Sitä on vaikea uskoa, kun näkee hänen hymyilevän kameralle ja lepertelevän mikkiin.

Riley, joka tunnetaan Youtubessa nimellä DennisASMR, on iskenyt kultasuoneen. Hän tekee videoita, joissa yhdistää trendikkään, rauhoittavia aistielämyksiä synnyttävät ASMR-äänet ja poikaystäväroolileikit.

Lyhenne ASMR muodostuu sanoista autonomous sensory meridian response. Sillä tarkoitetaan rauhoittavia, kihelmöiviä aistielämyksiä, joita jotkut saavat kuulo-, näkö- ja tuntoaistin kautta. Mikin ääressä voi vaikka maiskutella ruokaa tai rapistella paperia. Kaikki eivät myöskään saa äänistä minkäänlaisia nautinnollisia tuntemuksia.

Satojen tuhansien mielikuvituspoikaystävä

Riley puhuu, katsoo ja hoivaa videoidensa katsojaa kuin palavasti rakastunut puhuisi, katsoisi ja hoivaisi mielitiettyään. Videoiden aiheet vaihtelevat kumppanin meikkaamisesta ja sänkyyn peittelemisestä muun muassa jutun alussa esiteltyyn kipeän rakkaan olon parantamiseen (siirryt toiseen palveluun). Yhdellä videolla hän jopa laulaa katsojilleen tuutulaulun (siirryt toiseen palveluun).

Todellisuudessa Riley vain istuu yksinään tietokoneensa ääressä, katselee kameraa ja rupattelee mikkiin käyttäen samalla erilaisia apuvälineitä ja valaistusta luomaan aidon oloista tunnelmaa. Videot eivät ole seksuaalisia.

Homma niin sanotusti toimii. Rileyllä on Youtubessa lähes 600 000 seuraajaa ja hänen videoitaan on katsottu yli 70 miljoonaa kertaa. Videot täyttyvät kommenteista, joissa Rileyta palvotaan ihanana ja yksinäisyyden poistajana.

Riley tähtää avittamaan videoillaan katsojiensa rentoutumista ja nukahtamista, mutta samalla hänestä on syntynyt monille kuin poikaystävä, joka lohduttaa hädän hetkellä ja osoittaa tukensa maailmassa, jossa niin moni on yksin ja yksinäinen.

Eikä videoita tietenkään pelkästä hyväntekeväisyydestä tehdä.

Tubettajat tienaavat videoissa näytettävillä mainoksilla. Riley kertoo New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) tienaavansa kolme dollaria jokaista tuhatta katsojaa kohden. Hänen ASMR-videonsa keräävät katsojia noin 150 000:sta kahteen miljoonaan kappaleelta. Riley saa yhdestä videosta siis jopa useita tuhansia dollareita.

"En missään vaiheessa sano, että olisin tyttöystävä"

Suomen aktiiviset ASMR-tubettajat lasketaan ainakin vielä muutamissa kymmenissä. Heistäkin vain pari tienaa kuiskuttelullaan ja hipsuttelullaan mainittavia summia.

Romanttista roolileikki-ASMR:ää ei meillä Suomessa juuri tehdä. Kyseessä on maailman myrskyllä valloittaneen ilmiön yksi haara. ASMR:ää voi halutessaan tehdä millä teemoilla tahansa.

Mä vaan hellin sitä ihmistä. ASMR-tubettaja Assi Jokivirta

Yksi Suomen suosituimmista ASMR-videoita tuottavista tubettajista on 34-vuotias lahtelainen Assi Jokivirta, joka tunnetaan Youtubessa nimellä Assi Ilona.

Myös musiikkia tehnyt Assi Jokivirta päätyi ASMR:n tekoon puolivahingossa. Hän sai muiden videoista valtavasti apua ja halusi kokeilla, osaisiko itsekin. Jaani Lampinen / Yle

Jokivirta tekee paljon eriteemaisia videoita. Jotkut sopivat lapsille, jotkut vanhemmille ihmisille. Yleiset, mukana kulkevat säännöt ovat kuitenkin seuraavat: hän ei halua järkyttää eikä hyödyntää seksuaalisia elementtejä.

Jokivirralla on muun muassa videot, joiden nimissä mainitaan "I love you / rakastan sut puhki (siirryt toiseen palveluun)" ja "Lellin sut piloille (siirryt toiseen palveluun)". Hänen mukaansa niitä ei ole tehty romanttisessa mielessä.

Jokivirta on tarkoituksella jättänyt auki roolileikkimänsä hahmon suhteen katsojaan, jotta jokainen voi tulkita videoita haluamallaan tavalla.

– En missään vaiheessa sano, että olisin tyttöystävä tai joku muu läheinen ihminen. Mä vaan hellin sitä ihmistä, Jokivirta kertoo.

Romanttisissa roolileikeissä mietityttäisi yksi asia

Jokivirta ei oikeastaan näe estettä sille, että tekisi joskus selvästi romanttisen ASMR-videon. Yksi asia saa naisen kuitenkin hieman varautuneeksi. Jotkut ihmiset ottavat videot todella henkilökohtaisesti, ja Jokivirta arvelee, että romanttiset videot lisäisivät sitä entisestään.

– Tulee sellaisia yhteydenottoja, joissa kuvitellaan mun olevan heille jotain muuta, kuin mitä oikeasti olen.

Seksuaalista häirintää Jokivirta on kokenut omasta mielestään "yllättävän vähän".

– Oletin, että sitä tulisi enemmän. Olen kyllä nähnyt sitä. Mutta mulla on myös Youtube-videoissani tosi vahvat suojaukset, jotka poistavat kommenteista monet pahimmista ilman, että edes näen niitä. Ei se tietenkään ikinä kivaa ole.

Seksuaalisia viestejä enemmän Jokivirta ahdistuu yhteydenotoista, jotka säikäyttävät.

– Esimerkiksi jos ihminen on minusta todella mustasukkainen. Sellaisista viesteistä näkee, ettei lähettäjällä ole kaikki hyvin. Seksuaalisuuden vielä jotenkin ymmärtää, mutta tällaisten kohdalla miettii, onko videoiden teko enää turvallista.

Jokivirta kertoo, että myös muut ASMR-tubettajat kokevat ahdistelua ja he puhuvat siitä keskenään aina silloin tällöin.

ASMR-ääniä tehdään esimerkiksi naputtelemalla esineitä mikin ääressä. Assi Jokivirta voisi kuvitella tekevänsä myös avoimesti romanttista ASMR:ää. Epäilyksiä herättää joiltain katsojilta saatava häiritsevä palaute, jonka hän pelkäisi tyttöystävävideoiden myötä lisääntyvän. Jaani Lampinen / Yle

Roolileikin voima voi olla valtavan hyvä...

Me emme edes ymmärrä, kuinka suuri rooli tunteilla on ihmisyyden rakentumisessa ja ihmisen toiminnassa.

Näin arvioi Anne Birgitta Pessi. Hän on Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori ja hyvinvointisosiologian dosentti sekä pitkän linjan tutkija, joka on keskittynyt työssään muun muassa ihmisen kokemaan läheisyyden ja myötätunnon tarpeeseen.

ASMR:n ja parisuhderoolileikkien suhde kiehtoo Pessiä. Hän näkee niiden suosion ilmentävän ihmisluonnon peruspilareita.

– Ihminen on syvästi sosiaalinen olento. Läpi elämänkaaren on tärkeää, että koemme itsemme hyväksytyksi ja arvokkaaksi.

Kokemus näistä tunteista voi syntyä läheisten ihmisten kanssa, mutta myös tuntemattomien. On tutkittu, kuinka mikrohetket, jopa alle sekunnin kestävät katseiden kohtaamiset esimerkiksi kadulla saavat meissä aikaan hyvää oloa.

– Tätä voi kutsua katseiden kosketukseksi. Ei ole kyse seksuaalisesta kokemuksesta. Kropat synergisoituvat ja aivoissa alkaa erittyä mielihyvähormonia, Pessi kertoo.

RoseASMR on yksi suosituista romanttista ASMR:ää tekevistä tubettajista. RoseASMR / YouTube

Ihminen perustelee tunnepohjaiset ratkaisunsa yleisesti tunnettua useammin rationaalisiksi.

– Sellaisiksi, jotka sitten itsekin uskomme, hän sanoo.

Yhtenä asiana Pessi nostaa esiin ASMR-videoiden kehollisuuden. Se on omiaan vahvistamaan niitä tunteita, joita videoita katsovissa herää.

– On ihan eri asia lukea hellittelytekstiä viestistä kuin kuulla ja nähdä ihminen sanomassa ne sinulle. Tekstin voima on ihan hirvittävän paljon pienempi kuin kuullun äänen tai kasvojen välittämän viestin.

– Silloinkin, kun sanoja on tuntematon ihminen niin sanotusti lankojen läpi.

Hän vertaa videoita sote-alalla hyödynnettyihin hoivarobotteihin, jotka tarjoavat esimerkiksi yksinäisille vanhuksille apua ja seuraa. Niistä saadut tutkimustulokset ovat Pessin mukaan suloisia: Vaikka tutkimuskohteet ymmärtäisivät, että kehräävä kissa on kone, parantaa se silti elämänlaatua.

Hyvinvoinnin tutkijana uskon vilpittömästi, että näistä videoista voi olla apua. Kirkkososiologian professori, hyvinvointisosiologian dosentti Anne Birgitta Pessi

Roolileikittelevissä ASMR-videoissa kone on vain mahdollistaja. Sekä katsoja että videoita tuottava henkilö tekevät mitä tekevät omasta vapaasta tahdostaan. Toinen tarjoaa palvelun ja toinen valitsee sen mikäli niin haluaa. Vaikka kyseessä ei ole henkilökohtainen tilanne, se voi tuntua siltä aivoissa ja kehossa.

– Hyvinvoinnin tutkijana uskon vilpittömästi, että näistä videoista voi olla apua, Pessi sanoo.

Tämän vahvistaa videoistaan päivittäin valtavasti positiivista palautetta saava Assi Jokivirta.

– Tälle on hirveästi kysyntää, ihmiset on tosi yksinäisiä. Tosi nuoret kirjottaa, kuinka paha olo on. Se on surullista, mutta samalla on ihanaa, että saa olla auttamassa siinä.

ASMR on Jokivirran silmissä yksinomaan positiivinen asia. Häntä häiritsee, että se käsitetään väärin aina lähtökohtaisesti seksuaaliseksi toiminnaksi. Jaani Lampinen / Yle

...Mutta tunneside roolihahmoon voi myös satuttaa

ASMR-ekspertti Craig Richard Shenandonahin yliopistosta Virginiasta selvitti työryhmän kanssa (siirryt toiseen palveluun), että henkilökohtaiselta vaikuttava huomio ASMR-videoiden yhteydessä aktivoi aivoista samoja alueita, jotka heräävät "oikeasti saadussa" huolenpidossa. Kun joku esittää välittävänsä, koemme sen aitona välittämisenä.

Tosin tutkimukseen osallistui vain kymmenen ihmistä. ASMR-tutkimus on vasta lapsen kengissä.

Kaikki elämässä ei ole aina sateenkaaria ja perhosia, lauloi Maroon 5 -bändin keulamies Adam Levine kesällä 2004 maailmanhitissä She Will Be Loved. Sama pätee joidenkin mielestä myös DennisASMR:n ja muiden parisuhderoolileikkejä ja kuiskuttelua yhdistelevien tubettajien videoihin.

Stanfordin yliopiston tohtori, psykologi Caroline Fleck sanoo New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) pitävänsä erityisen ongelmallisena Owen Dennis Rileyn videoista yhtä, joka eroaa selvästi hänen muusta tuotannostaan.

Kun tavallisesti ASMR-videoiden tarkoitus on nimenomaan rentouttaa ja rauhoittaa, esittää Riley tällä videolla (siirryt toiseen palveluun) töykeää ja mustasukkaista poikaystävää. Hän perustelee päätöstä NYT:lle seuraavasti: hahmo ja suhde vaikuttavat realistisemmilta, kun jokainen hetki ei ole täydellinen.

Video on Rileyn katsotuin noin kahdella miljoonalla näkijällä. Osa katsojista on kommentoinut muun muassa ahdistuneensa sen tunnelmasta ja kokenut vaikeaksi nukahtaa sen katsomisen jälkeen – vaikka videon nimessäkin sanotaan, että sen on tarkoitus auttaa nukahtamaan.

Video siis sotii ASMR-videoiden perusideaa vastaan. Assi Jokivirta pitää Rileyn ratkaisua tehdä mustasukkaisuuspätkä outona, mutta ymmärtää häntä. Jokivirta on itsekin tehnyt spesiaaleja, joissa on ahdistavia teemoja, kuten halloween ja kidnappaus. Katsojat toivovat erilaisia videoita, joista osa on lopulta enemmän draamaa ja viihdettä kuin rauhoittamista.

"Videota katsoessa voi hoksata, ettei kaikki ole ihan hyvin"

Psykologi Fleck kritisoi NYT:lle myös niitä Rileyn videoita, joissa hän esittää tavalliseen tapaansa täydellistä poikaystävähahmoa. Fleckin mielestä käytös ei missään tapauksessa kuvaa läheisyyttä realistisesti.

Hän pelkää videoiden opettavan katsojilleen, että he välttämättä tarvitsevat jonkun toisen ihmisen, jotta nukahtavat. Tämä vaikeuttaa huolenpitoa itsestä.

Yhdessä videoistaan Owen Dennis Riley on mittaavinaan katsojalta kuumeen. Hän pyrkii luomaan välittämisen ja hoivan illuusion. DennisASMR / YouTube

Fleck on huolissaan siitäkin, että tällaiset videot voivat saada jotkut vetäytymään yhteiskunnasta ja elämään lähinnä verkossa. Rakastava ja välittävä katse voi käynnistää mielihyvähormoni oksitosiinin erittymisen verenkiertoon riippumatta siitä, onko sen välissä tietokoneen ruutu, tai katsooko samaa katsetta miljoonat ihmiset.

Myös Anne Birgitta Pessi uskoo, että romanttisissa roolileikkivideoissa on riskinsä. Erityisesti hyvin yksinäisille ihmisille, jotka saattavat kiinnittyä videoiden tekijään liian vahvasti.

– He, jotka tuntevat kyynistä ja ahdistunutta yksinäisyyttä, saattavat karikatyrisoida videoiden kuuntelun ja katselun itselleen. Ajatella, että "täällä mä nyt kuuntelen tämmöistä tyyppiä, joka ei edes tiedä, kuka mä olen", Pessi pohtii.

Tämä on vallitseva tunnelataus monissa Rileyn videoissa esiintyvissä kommenteissa. Yksi katsoja esimerkiksi toteaa synkeästi, että "kun katson näitä videoita, tajuan, miten yksinäinen olen". Hän on saanut kommenttiinsa paljon tykkäyksiä.

– Videota katsoessa voi toisaalta hoksata, ettei kaikki ole ihan hyvin. Tällöin video voi toimia triggerinä, laukaisimena sille, että kilauttaa kaverille ja kyselee kuulumisia tai lähtee uusien ihmisten ilmoille, Pessi sanoo.

Illuusio on aina illuusio

Eräässä videossaan Owen Dennis Riley ikään kuin valmistelee katsojan nukkumaan (siirryt toiseen palveluun).

Hän lukee minulle kirjaa. Lopetettuaan lukemisen Riley naputtelee nidosta sormillaan ja kysyy, oliko hänestä apua, ja kertoo voivansa tekstailla kanssani, jos en vieläkään saa unen päästä kiinni.

Kuten muutkin leikit, myös roolileikit saattavat joskus päättyä yllättäen, kuin sormia napauttamalla.

– Suosittelen tilaamaan tällaisen peiton. Olen nukkunut sen hankkimisen jälkeen paljon paremmin. Rakastan sitä, ja uskon, että sinäkin rakastaisit. Latauslinkki löytyy tuosta alapuolelta, videon kuvauksesta, Riley sanoo.

Assi Jokivirta uskoo, että yhteiskuntamme on aiempaa yksinäisempi. Kysyntä ASMR-videoille on syntynyt, kun yhä useammat joutuvat selviämään päivistä ilman läheisiä ystäviä ja välittämistä. Jaani Lampinen / Yle

