Yli 100-vuotias majakkalaiva saamassa jättipotin – jäänmurtaja Tarmon varjoon jäänyt kirkkaanpunainen kaunotar korjataan lähes miljoonalla eurolla

Suomen merimuseon kokoelmaan kuuluvan Majakkalaiva Kemin kunnostaminen on pääsemässä alkuun.

Merimuseon laiturissa Kotkassa jo vuosia huputettuna kellunut laiva on saamassa kunnostusta varten rahaa hallituksen lisätalousarvioesityksessä (siirryt toiseen palveluun). Korjaustyöhön esitetään lähes 900 000 euroa.

Museoalus on haluttu avata yleisölle jo pitkään. Kunnostuksen myötä se olisi tulossa mahdolliseksi.

Alus on valmistunut yli sata vuotta sitten, vuonna 1901. Sen tehtävänä oli toimia varamajakkana ja luotsivartiopaikkana. Majakkalaivana se toimi viimeisen kerran vuonna 1974.

Isompi työ kuin Tarmon kanssa

Suunnittelutyö aluksen kunnostamiseksi voisi alkaa heti. Suomen merimuseon vene- ja laivamestari Juha Puustinen arvioi, että rungon metallitöitä varten alus kuljetettaisiin telakalle ensi keväänä, jos kaikki sujuu hyvin. Kaikkiaan kunnostushanke on noin kolmevuotinen.

– Tämä on ylipäätään aika laaja projekti. Jäänmurtaja Tarmoon verrattuna alus on puolet pienempi, mutta tutkimustyötä on enemmän. Alukselta esimerkiksi puuttuu irtaimistoa, joten sitä ei pääse yhtä suoraviivaisesti laittamaan kasaan kuin Tarmoa, Puustinen sanoo.

Niin ikään Kotkassa museovieraiden nähtävillä oleva jäänmurtaja Tarmo kunnostettiin kolmisen vuotta sitten. Se on pituudeltaan yli 65-metrinen. Majakkalaiva Kemi puolestaan on hieman yli 30 metriä pitkä ja noin 7 metriä leveä.

Jäänmurtaja Tarmo hinattiin kunnostettavaksi Suomenlinnan telakalle loppuvuodesta 2016. Juha Puustinen / Suomen merimuseo

Kemiä ei aiota korjata aivan alkuperäiseen asuunsa.

– Jo oman elinkaarensa aikana aluksen on tehty muutoksia. Tutkimuksen myötä päätämme, miten näitä eri kerrostumia tuodaan esiin. Jo vuonna 1925 laiva muutettiin isoksi metallimajakaksi, kun alunperin puumastossa oli vain lyhty, Puustinen sanoo.

Vuodesta 1960 lähtien Kemi oli Suomen ainoa toimiva majakkalaiva (siirryt toiseen palveluun). Pitkän historiansa aikana alus ehti toimia välillä myös merenmittaustukialuksena.

Museoalukseksi se kunnostettiin 80-luvun lopulla. Aluksen pohjaa on kunnostettu Suomenlinnassa myös vuosina 2004-2007.

Suomessa valmistettu alus edustaa vuosisadan vaihteessa kehitettyä majakka-alustyyppiä, joka kesti myös jäiden puristusta.

Uuden mallin mukaan rakennettua alusta ei Suomen vesillä oltu koskaan aikaisemmin nähty. Aluksen italianpunaisella maalatut ulkosivut ulottuivat aina venekanteen asti. Aluksen arvoa lisää se, että höyrykoneisto ja ankkurointivarustus ovat säilyneet lähes alkuperäisessä kunnossa.