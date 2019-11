Parkkipaikoilla törmäillään yli 100 kertaa päivässä – perjantai on päivistä pahin

Marketin parkkipaikalla tapahtunut kahden auton törmäys on liiankin tuttu juttu vakuutusyhtiöille. LähiTapiolan Varsinais-Suomen alueella niitä käsitellään joka päivä.

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastojen mukaan liikennevakuutuksesta haettavista korvauksista joka toinen liittyy juuri parkkipaikkatörmäilyyn.

Koko maassa vakuutusyhtiön pakeille mennään markettitörmäilyn takia vuosittain noin 40 000 kertaa.

Yksi vai useampi syyllinen?

Vakuutusyhtiöitä parkkipaikkasekoilu työllistää senkin takia, että syyllisen löytyminen ei ole aina helppoa. Kun kahden peruuttavan auton takakulmat kohtaavat, verenpaine alkaa nousta kummassakin ohjaamossa ja syyttävällä sormella on vähintään kaksi suuntaa.

– Ne ovat niitä asioita, mitkä aiheuttavat eniten pahaa mieltä ja riitaa, korvausneuvoja Jaana Nurmi Varsinais-Suomen LähiTapiolasta sanoo.

Aika harva tietää, että jos peruutus on vaikka vain osittain samanaikaista, niin syyllisyys jakautuu puoliksi osapuolten kesken. Vahinkoa ei siis ole pakko vääntää vain toisen maksettavaksi.

– Yllätys se monelle on, Jaana Nurmi varmistaa.

Pienistäkin kolhuista lähdetään nykyisin helposti vakuutuskonttoriin, sillä vakuutusten kattavuus on laajentunut viime vuosina merkittävästi. Perinteisten törmäys- ja varkausturvan lisäksi autoja suojataan nyt muun muassa lasi- ja sijaisautoturvalla.

Silminnäkijän arvio on arvokas

Parkkipaikkakolareissa korvauspäätös tehdään vakuutusyhtiössä. Jos kolariin liittyy rikosta, asia alkaa kiinnostaa myös poliisia.

Jos osapuolilla on eri vakuutusyhtiö riitaa ei tule, sillä menettelytapa on kirjattu lakiin. Korvausneuvoja Jaana Nurmi ei muista ainuttakaan tapausta, jossa olisi syntynyt erimielisyyttä yhtiöiden välillä.

Kolaritilanteissa silminnäkijän kertomus on arvokas. Nurmen mukaan todistajat kertovat mielellään vakuutusyhtiölle, minkä ovat nähneet. Silminnäkijän yhteystiedot kannattaa ottaa ylös heti kolaritilanteessa.

Miksi minun kauppakassini menee lunastukseen?

Parkkipaikalla kolaroinutta voi yllättää sekin, että oma auto voi päätyä lunastukseen. Sitä ei siis enää korjata ja vakuutusyhtiö maksaa siitä korvaussumman omistajalle.

Korvausjohtaja Marko Erkkilä Varsinais-Suomen LähiTapiolasta myöntää, että lunastukset ovat olleen selvässä kasvussa viime vuosina ja sama linja jatkuu.

Lunastukseen päätymiseen on monta syytä. Käytettyjen autojen arvo on laskenut ja autojen korjaaminen on kallistunut. Uudemmissa autoissa on paljon elektroniikkaa ja pienenkin kolhun korjaaminen voi olla useamman tuhannen euron juttu.

Parkkipaikkatörmäilyssä voidaan Erkkilän mukaan päätyä lunastukseen, jos auton arvo on alhainen tai kolhu on tavallista isompi.

Yle Uutisgrafiikka

Tilastoihin luottavan kannatta ajella hissukseen erityisesti viikonlopun lähestyessä. Onnettomuustietoinstituutin liikennevahinkotilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan pelti kolisee parkkipaikoilla eniten perjantaisin iltapäivän ja alkuillan aikana. Tuolloin liikenteessä ovat työstä palaavat, lomareissulle lähtijät ja viikonlopun ruokaostosten tekijät.

Onko pelti kolahtanut kohdallasi marketin parkkipaikalla? Miten parkkipaikkatörmäilyjä saataisiin vähennettyä? Kerro ja keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu kello 21.00.