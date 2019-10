Erikoistuvat lääkärit: Suomen suurimmassa sairaanhoitopiirissä johdetaan pelolla ja vähätellään – "Raportti karua luettavaa"

MTV Uutisten haltuunsa saaman raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtamisessa on erikoistuvien lääkäreiden mukaan vakavia epäkohtia.

Raportissa Husin toimintaa kuvaillaan MTV Uutisten mukaan muun muassa näin:

"Esimiesvastuut on epäselvät, kukaan ei oikeasti vastaa mistään. Mikään ei kuulu kenellekään"

"HUSin silmissä hyvä erikoistuva on sinkku, joka asuu yksiössä sairaalan vieressä, ja pystyy käyttämään kaiken vapaa-aikansa siihen työn tekemiseen ja palkatta töissä olemiseen"

"Jos on yritetty saada jotain muutosta tai kertoa kehitysehdotuksia, niin vastauksena on, että tulijoita riittää, että goodbye."

"Yritin kannustaa tuttujani osallistumaan tähän haastatteluun, mutta he pelkäävät niin paljon. Niillä on siellä sellainen kulttuuri, että jos he yhtään paljastavat mitään, virkaa ei tule tai määräyskirjoja ei jatketa. He eivät uskalla sanoa mitään kenellekään."

Ylen tavoittama Husin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta myöntää, että erikoistuvien lääkäreiden ajatuksia summaava raportti oli karua luettavaa.

– Pääviesti oli, että heitä ei kuunnella ja he eivät saa vaikuttaa omiin asioihinsa. Koetaan, että ylhäältä sanellaan jotain, mitä pitää tehdä, Pitkäranta kertoo raportin sisällöstä.

Vain murto-osa osallistui haastatteluun nimettömyydestä huolimatta

Tarve erikoistuvien lääkäreiden haastattelemiselle kävi ilmeiseksi, kun Hus sai vuodenvaihteessa huonot tulokset Nuorten lääkäreiden yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä.

Pitkärannan mukaan tulos herätti johdossa ihmetystä ja syntyi päätös siitä, että arvioiden on parannuttava seuraavana vuonna. Tavoitteen saavuttamiseksi tehtiin suunnitelma ja haastattelu oli yksi osa sitä.

– Halusimme antaa erikoistuville lääkäreillemme mahdollisuuden itse omin sanoin turvallisesti ja tunnistamattomasti kertoa, mitä he haluavat kertoa.

Yli tuhannesta HUSin erikoistuvasta lääkäristä 36 halusi osallistua haastatteluun.

– Nyt saimme vähän kättä pidempää siihen, mihin meidän pitää puuttua ja miten. Me oikeasti ja aidosti haluamme kuulla heitä, koska he ovat niin arvokas voimavara, Pitkäranta vakuuttaa.

– Haluamme kulttuurin, jossa asioista voi sanoa avoimesti. Olemme tässä nöyrinä, meidän kulttuurissamme on parantamista, hän jatkaa.

Opiskelijoiden palautetta kerätään nyt systemaattisesti

Pitkärannan mukaan käynnissä on jo tukku muitakin toimenpiteitä. Niihin lukeutuu sähköinen palautejärjestelmä, jonka kautta erikoistuvat lääkärit voivat antaa palautetta koulutuksestaan. Myös perehdytykseen on kiinnitetty huomiota. Hyviä esimerkkejä on kerätty talon sisältä ja niitä on jaettu toimialalta toiselle.

Nuorten lääkäreiden kysely ja työolobarometrit on käyty kaikilla toimialoilla läpi.

– Toimialoilla on tehty suunnitelmat siitä, miten tätä aletaan parantaa ja vuodenvaihteessa käydään toimialoilla toinen kierros, että mihin he ovat jo pystyneet vaikuttamaan, Pitkäranta kertoo.

Jokaisella erikoistumisalalla on lisäksi niin sanottu erikoistuvien vanhin, jonka tarkoituksena on toimia viestinviejänä hallinnon ja erikoistuvien lääkäreiden välillä.

– On myös palkattu yksi kehittämispäällikkö lokakuun alusta, ja hän on pääasiallisena työnään lähtenyt viemään tätä eteenpäin, Pitkäranta sanoo.

"Onko tämä joku ikäpolvijuttu?"

Tutkimusjohtaja ei itse tunnista raportista välittyvää viestiä pelolla johtamisesta tai ajatusta siitä, että nuoren lääkärin ura vaarantuisi, jos tämä esittää kritiikkiä.

Toisaalta opiskelijoidenkin kanssa työssään paljon tekemisissä ollut Pitkäranta pohtii, eikö asiaa vain ole osattu kysyä.

– En tunnista tätä täällä vuosikausia töissä olleena enkä omassa lähipiirissäni. Onko tämä joku ikäpolvijuttu, että nuoret ajattelevat maailmasta eri tavalla kuin vanhat? Kyllä me sitä olemme täällä pohtineet, hän toteaa.

Sitä Pitkäranta ei osaa arvioida, onko pelko voinut vaikuttaa lääkäreiden halukkuuteen osallistua haastatteluun. Hänen mukaansa suurin osa työolobarometrien vastauksista on kuitenkin Husin laajuisesti keskitasolla.

– En tiedä, onko se harhani, kun tykkään Husista niin hirveästi, että kuvittelen, että ne joilla on eniten valittamista tai huonoja kokemuksia, antavat äänensä tälle, hän sanoo.

MTV Uutisten haastattelussa Husin pääluottamusmies Risto Arvela kuitenkin toteaa, että hän saa samansuuntaista viestiä myös omien kanaviensa kautta.

– Valitettavasti silloin saan sen pääluottamusmiehenä. Silloin useat sanovat, että älä vaan vie eteenpäin, koska he eivät halua leimautua, Arvela sanoo.

Myös Pitkäranta myöntää, että haastattelu toi ilmiön esille, vaikka siihen vastasi vain murto-osa erikoistuvista lääkäreistä.

– Oli otos kuinka edustava tahansa, niin eihän meillä pitäisi olla yhtään joka saanoo noin huonosti, hän toteaa.

Lue lisää:

“Tässä meillä on peiliinkatsomisen paikka” – HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen harmittelee Uuden lastensairaalan hoitajien pelkoa puhua epäkohdista