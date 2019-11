Herätys: Airbnb-vuokraajien verovilunki rehottaa, melatoniinin käyttö hurjassa kasvussa, asesalakuljetukselle halutaan stoppi Meksikossa

Airbnb-vuokraajat jättävät kertomatta tulojaan

Verottajan analyysin mukaan lyhytaikaisesta asuntovuokraamisesta saaduista tuloista jää ilmoittamatta jo 15 miljoonaa euroa. Summa on kaksinkertaistunut vuoden aikana. Verohallinnon mukaan vuokraajat jättävät tulonsa kertomatta usein tietämättömyyttään: Mutta usein kyse on ammattimaisista vuokraajista, jotka pyrkivät veroja kiertämällä kasvattamaan tulojaan.

Melatoniinin käyttö jyrkässä kasvussa

Melatoniinia kulutetaan vuosi vuodelta enemmän. Varsinaisten unilääkkeiden kulutus taas laskee. Simo Pitkänen/Yle

Unensaantia helpottavan melatoniinin myynti on kasvanut selvästi sekä apteekeissa että marketeissa. S-ryhmässä myynti on kappaleissa lähes kolminkertaistunut vuoteen 2015 verrattuna. Yliopiston Apteekista kerrotaan samanlaista viestiä, ja myynnin odotetaan kasvavan vielä lisää. Varsinaisten unilääkkeiden käyttö puolestaan vähenee.

Löyhien aselakien Yhdysvalloista salakuljetetaan aseita Meksikoon

Volutary Disarmament -ohjelman avulla Meksikossa kerättyjä aseita. Suuri osa ohjelman puitteissa poliisille luovutetuista aseista on Yhdysvalloista salakuljetettuja. AOP

Meksikossa on erittäin vaikea hankkia laillisesti aseita. Ainoa kauppa sijaitsee pääkaupungissa Méxicossa, puolustusministeriön tiloissa. Silti huumerikollisuuden ja rikolliskartellien väkivallan piinaamassa maassa riittää aseita, niitä salakuljetetaan Yhdysvalloista vuosittain arvioiden mukaan 200 000. Rikolliset vievät Yhdysvaltoihin huumeita ja ostavat voitoilla sieltä aseita. Nyt maat ovat sopineet, että salakuljetukselle pannaan piste.

Trump muuttaa New Yorkista Floridaan

Kuvassa Trumpin perheen Mar-a-Lagon kartano, joka sijaitsee Floridan Palm Beachilla. Ilmakuva on otettu maaliskuussa 2017. AOP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut muuttavansa pysyvän osoitteensa New Yorkista Floridaan. Hän siirtyy asumaan Palm Beachissa sijaitsevaan Mar-a-Lagon kartanoon. Trump kertoi tviitissään maksavansa New Yorkille veroina miljoonia dollareita, mutta kaupungin johto kohtelee häntä silti huonosti. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo vastasi Twitterissä todeten, ettei Trump maksa veroja kaupunkiin.

"Tuhkarokon uhka ihmisille on paljon aiemmin ajateltua suurempi" – Voi heikentää lapsen immuunijärjestelmää muita tauteja vastaan

Keväällä valmistui viime hallituskaudella käynnistetty selvitys rokotustoiminnan kehittämisestä. Sen mukaan Suomeen ei ole tulossa rokotuspakkoa. Lukas Schulze / AOP

Tuhkarokko voi vähentää huomattavasti lapsen immuunijärjestelmän muistijälkeä, mikä jättää lapsen alttiiksi muille taudinaiheuttajille, kertoo Science-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistu tuore tutkimus.

Suomessa diagnosoitiin viime vuonna yhteensä 16 tuhkarokkotapausta, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin riski laajemmalle epidemialle on Pohjanmaalla, jossa on rokotuskriittisyyden takia enemmän rokottamattomia lapsia kuin muualla Suomessa.

Poutapäivä tulossa, lännessä ja Lapissa aurinkoakin

Matti Huutonen / Yle

Suuressa osassa maata on tänään pilvipoutaa, aivan idässä voi tulla vähäisiä lumikuuroja. Maan länsiosassa ja Lapissa on melko aurinkoista. Etelässä ja lännessä lämpötila on vähän plussalla. Yöllä Inarissa mitattiin kunnon pakkaslukemat 26 celsiusta astetta. Lapissa terminen talvi on jo alkanut.

