Boeingin lentokoneiden uusimmat turvaongelmat on saattanut aiheuttaa lentotapa – Täytyykö olla huolissaan Boeing 737:llä lentäessään, Traficom?

Boeing kertoi torstaina kieltäneensä lentämisen yli 50:llä 737 NG -mallisella matkustajakoneellaan. Mallin siiven ja rungon yhtymäkohdista on löytynyt rakenteellisia murtumia.

Aiheesta lisää: Yhdysvaltain viranomaiset määräsivät kaikki runsaasti käytetyt 737NG-koneet välittömästi tarkastettavaksi, murtumia löytyi kymmenistä koneista.

Ylen haastatteleman liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ilmailujohtajan Pekka Hentun mielestä mielenkiintoista on se, että kolmasosa vaurioituneista koneista on ollut käytössä Brasiliassa.

– Olennaista on operointitapa eli se, miten koneella lennetään ja minkälaisissa olosuhteissa. Rajut sääolosuhteet saattavat tuoda mukanaan kovempia kuormituksia laskuvaiheessa, Henttu selittää.

Boeingin ympärillä on kuohunut yli vuoden ajan lentokoneiden turvallisuushuolien vuoksi. Alkuvuodesta Boeing kielsi lennot uudemman mallin Boeing 737 Max -koneillaan, kun kaksi samanlaista konetta putosi lyhen ajan sisällä.

Indonesiassa ja Etiopiassa tapahtuneissa lentoturmissa kuoli yhteensä liki 400 ihmistä

Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu. Yle

Pitääkö suomalaisten matkustajien olla huolissaan Boeing 737 -mallisilla koneilla lentäessään?

– Rakennevaurioiden löytyminen kertoo siitä, että järjestelmä toimii. Tästä syystä kaikki koneet, joilla on yli 30 000 lentoa takanaan, on tarkastettava.

– Prosessi on edennyt vauhdilla, ja ne koneet on pantu lentokieltoon, joista vaurioita on löydetty. Huolto-ohjelmaa, jolla koneita tarkastetaan, täytyy edelleen tarkentaa. Järjestelmä toimii. En olisi henkilökohtaisesti kauhean huolissani ja olen kyllä valmis matkustamaan 737:lla huomennakin.

Juuri tänään australialainen Qantas-lentoyhtiö kertoi kuitenkin, että sen vähemmän käytetystä koneesta oli löytynyt murtuma. Kertooko tämä, että Boeingin ongelmat ovat luultua laajemmat?

– Ongelmia heillä on aika paljon ja aika näyttää, mitä se yhtiölle merkitsee. Kun ongelmia on havaittu alle 30 000 lennon koneissa, niin järjestelmää on muutettu. Nyt kaikki ne, joilla on yli 22 600 lentoa takanaan, täytyy tarkastaa tuhannen lennon välein – eli järjestelmä tarkentuu koko ajan.

Mitä näiden murtumien löytyminen tarkoittaa muiden lentokonevalmistajien mallien huolloille?

– Täytyy mennä juurisyihin eli mitkä ovat näiden vaurioiden syynä: ovatko ne suunnittelu-, valmistus- vai materiaaliongelmia? Sillä osa-alueella täytyy sitten tarkastella laajemmin prosesseja.

Vaikuttaako tämä esimerkiksi Finnairin koneiden huoltoon?

– Ilmailussa on periaate, että opitaan kaiken aikaa ja parannetaan kaiken aikaa. Riippumatta siitä, kuka on koneen valmistaja, niin taatusti näitä asioita tarkastellaan kaikissa koneissa

Tämä on nyt lyhyessä ajassa toinen Boeingin konemalli, josta löytyy ongelmia. Miksi juuri Boeing?

– Boeing on suuri lentokonevalmistaja, mutta en ole todellakaan halukas arvioimaan Boeingia yhtiönä. Yhtiö on kovan tarkastelun kohteena kulttuurista lähtien. On tietysti avainasemassa se, minkälainen yhtiön kulttuuri ja johtamiskulttuuri on. Sitähän on myös USA:n kongressissa käsitelty.

Lennetäänkö Boeing 737 NG -mallilla Suomeen, aiheuttaako tämä toimenpiteitä Suomessa?

– Kyllä niitä on Suomenkin taivaalla, sekä Suomeen tulevia että täältä lähteviä. Näissä toimenpiteissä pääviranomainen on ollut Yhdysvaltain viranomainen. Koneille on julkaistu lentokelpoisuusmääräys, ja siinä määritetään mitä tehdään ja millekin koneelle.

– Suomalaisilla lentoyhtiöillä ei ole näitä koneita. Eurooppa seuraa hyvin tarkkaan tilanteen kehittymistä, toden totta Euroopan lentoturvallisuusvirasto seuraa tätä kovinkin tarkasti.