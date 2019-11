Varman toimitusjohtaja Risto Murto: Suomi menetti mahdollisuutensa elvytykseen kymmenen vuotta sitten

Eläkejätti Varman toimitusjohtaja Risto Murron mielestä Suomella olisi varaa elvyttää lyhyellä tähtäimellä. Mutta kun julkisia investointeja ei aloitettu jo vuosia sitten, käytännössä mahdollisuudet ovat nollissa.

– Ihannetapauksessa Suomessa olisi kymmenen vuotta sitten lähdetty rakentamaan tie- ja ratahankkeita, joita voitaisiin nyt miinusmerkkisillä koroilla rahoittaa, Murto sanoi perjantaiaamuna Varman tulosjulkistuksessa Helsingissä.

Elvytys tarkoittaa käytännössä julkisten investointien lisäyksiä tai veronkevennyksiä.

– Nyt meillä ei ole kykyä investointeihin. Esimerkiksi rautateiden suunnittelukaavoitus olisi pitänyt alkaa jo kauan sitten.

Edessä ikäluokkakysymys

Murron mielestä ikääntyminen on Suomen talouden suurimpia riskejä.

– Nyt syntyvien ikäluokkien ero minun ikäluokkaani nähden on suurempi suhteellisesti kuin minun ikäluokkani ero sotien jälkeen syntyneisiin suuriin ikäluokkiin, Murto vertaa.

Kun järkeviä investointimahdollisuuksiakaan ei Suomessa juuri ole, elvytysvara on pienempi kuin talousluvut antaisivat periksi.

Niinpä Suomi on riippuvainen eurooppalaisesta elvytyksestä.

– Jos oikeasti tulee taantuma, niin kannattaa varautua siihen, että eurooppalainen yhteinen finanssipolitiikka toteutuu, Murto sanoo.

Suomalaisten eläkerahojen tuotot ovat kasvaneet viime vuodesta. Eläkeyhtiö Varman sijoitustuotot kasvoivat 8,8 prosenttia tammi–syyskuussa, toimitusjohtaja Risto Murto kertoi perjantaina. Yle

Suomella on mennyt viime aikoina yllättävänkin hyvin.

– Suomi on positiviinen mysteeri. Meidän lukumme ovat paremmat kuin ympäristö antaisi ymmärtää, hän sanoo.

– Olemme [talouden kehityksessä] lähempänä Yhdysvaltoja kuin Saksaa.

Selitystä Suomen porskuttamiselle on vaikea löytää. Yksi syy on Murron mielestä se, että Saksassa juuri autoteollisuus on kärsinyt. Suomi ei ole yhtä sidonnainen autoteollisuuden suhdanteista kuin muu Eurooppa.

EU-yhteistyö taloudessa syvenee

Talouskasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan lähivuosina ja esimerkiksi Euroopan keskuspankki (EKP) on huolissaan EU-talouden sakkaamisesta.

EKP alensi juuri syyskuussa ohjauskorkoaan syvemmälle miinusmerkkiseksi ja päätti käynnistää uuden arvopapereiden osto-ohjelman.

Näin vastattiin markkinoiden eli esimerkiksi juuri Varman ja Ilmarisen kaltaisten suusijoittajien odotuksiin. Sijoittajien pettyminen olisi voinut johtaa pörssikurssien laskuun.

Rahapolitiikan vaikutukset jäänevät kuitenkin heikoiksi talouden elpymisen ja talouskasvun turvaamisen kannalta. Rinnalle tarvittaisiin euroalueen jäsenvaltioiden aktiivista finanssipolitiikkaa. Tuotantoa ja työllisyyttä olisi tuettava jäsenmaissa esimerkiksi niiden budjeteista.

Elvytysmyönteisyys kasvaa

Elvytystä ovat esittäneet sekä EKP:n väistynyt pääjohtaja Mario Draghi että tänään perjantaina aloittava pääjohtaja Christine Lagarde.

– On helppo ymmärtää eläköityvää Draghia, jonka mielestä rahapolitiikalla ei voi enää paljoa vaikuttaa, Murto sanoo.

Asenteet ovatkin muuttumassa elvytykselle myönteisemmiksi myös jäsenmaissa. Myös Saksassa ja Hollannissa, joissa elvytykseen olisi eniten varaa, ilmapiiri on ollut hieman aiempaa suopeampi.

– Lagardella voi olla paremmat mahdollisuudet kannustaa Euroopan maita elvytykseen kuin Draghilla. Lagarden politiikan taustasta voisi olla apua Saksan saamisessa elvyttämään, Varman sijoitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Sijoittaja hakee tuottoja osakekeista ja kiinteistöistä, kun korkotaso on näin alhaalla, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen. Katriina Laine / Yle

Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölösen mukaan syntyvyyden lasku lisää paineita Suomen eläkejärjestelmän rahoituksessa.

– Merkittävä maksunkorotuspaine on 2050-luvusta lähtien eli siitä kun nyt syntyvät tulevat työelämään opiskelujen jälkeen, Pölönen sanoi perjantaina.

Eläkerahat tuottavat hyvin

Suomalaisten eläkerahojen tuotot ovat kasvaneet viime vuodesta. Se on etenkin yhtiöiden osakesijoitusten ansiota.

Suomen suurimman eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuottojen kasvu oli 8,2 prosenttia. Yhtiön sijoitustuotot alkuvuonna olivat 3,7 miljardia euroa.

– Oikeastaan mitään huonoa ei näissä meidän luvuissamme ole, Ilmarisen toimitusjohtaja Pölönen sanoi.

Toisen eläkejätin Varman sijoitustuotot kasvoivat 8,8 prosenttia tammi–syyskuussa

Sijoitukset tuottivat 3,9 miljardia euroa ja sijoitusten markkina-arvo nousi 47,4 miljardiin euroon.

–Finanssikriisin jälkeen olemme tuplanneet sijoitustuotot, Risto Murto sanoo. Yhteensä kumulatiivinen sijoitustuotto on ollut 24 miljardia kymmenen viime vuoden aikana.