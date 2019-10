Tuore tutkimus: Tuhkarokko voi heikentää lapsen immuunijärjestelmää muita tauteja vastaan – "Uhka on paljon aiempaa ajateltua suurempi"

Tuhkarokko voi vähentää huomattavasti lapsen aiemmin hankkimaa immuunijärjestelmän muistijälkeä, mikä jättää lapsen alttiiksi muille taudinaiheuttajille, kertoo Science-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistu tuore tutkimus.

Tutkimuksessa tutkittiin rokottamattomien lasten vasta-aineita ennen ja jälkeen tuhkarokon sairastamisen ja myös tuhkarokkoa vastaan rokotettujen lasten vasta-aineita.

Immuunijärjestelmän muistijälkeä heikentäviä haitallisia vaikutuksia ei havaittu rokotetuilla lapsilla. Tuhkarokko tuhosi rokottamattomien lasten vasta-aineista 11–73 prosenttia.

– Olemme löytäneet todella vahvaa näyttöä siitä, että tuhkarokkovirus tuhoaa immuniteettijärjestelmää. Tuhkarokon aiheuttama uhka ihmisiä kohtaan on paljon aiempaa ajateltua suurempi, tutkimuksissa mukana ollut Harvardin lääketieteellisen yliopiston professori Stephen Elledge sanoi brittilehti Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

Suomeen ei rokotuspakkoa

Guardianin mukaan tuhkarokkoon kuolee maailmanlaajuisesti vuodessa jopa 100 000 ihmistä. Tuhkarokkorokotuksista kieltäytymisen aalto kolminkertaisti tartunnat viime vuonna.

Noin joka tuhannes tuhkarokkoon sairastunut kuolee tautiin. Suurimmassa vaarassa ovat pienet, rokottamattomat lapset. Tuhkarokko leviää äärimmäisen herkästi.

Suomessa diagnosoitiin viime vuonna yhteensä 16 tuhkarokkotapausta, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin riski laajemmalle epidemialle on Pohjanmaalla, jossa on rokotuskriittisyyden takia enemmän rokottamattomia lapsia kuin muualla Suomessa.

Keväällä valmistui viime hallituskaudella käynnistetty selvitys rokotustoiminnan kehittämisestä. Sen mukaan Suomeen ei ole tulossa rokotuspakkoa.

Selvityksen tehneen työryhmän johtajan Kari Ilmosen mukaan jo nykylainsäädännöllä olisi mahdollista päättää rokotepakosta. Ryhmä tarkasteli asiaa myös kansainvälisestä näkökulmasta ja totesi, ettei pakosta ole osoitettavissa hyötyä.

– Meillä on käyttämättä sellaisia välineitä, joilla kattavuus saadaan paremmaksi, ja ne välineet pitää käyttää ensin, Ilmonen sanoi tuolloin STT:lle

Saksassa hyväksyttiin kesällä laki pakollisesta tuhkarokkorokotteesta päiväkotia tai koulua käyville lapsille.

