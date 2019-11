Työttömien yhdistykset lopettavat toimintansa, kun vetäjät vanhenevat – uusia jatkajia ei löydy ja asia ei kiinnosta nuoria

Eeva Huuskonen (vasemmalla) työskentelee TehdäänItse-yhdistyksessä vapaaehtoisena. Viikottainen osallistuminen pitää pään kunnossa, hän sanoo. Muuten päivä sujuisi kotona kissan kanssa. Oikealla kuvassa on toinen vapaahtoinen Merja Vehviläinen.

Työttömien yhdistysten määrä on lähes puolittunut kymmenen viime vuoden aikana.

Suonenjoen vanhalla lukiolla on alkamassa ruoka-apu-päivä. Paikallisen työttömien yhdistyksen tiloissa käy noin 60 ihmistä hakemassa leipää, maitoa, hedelmiä ja muita tuotteita, jotka on saatu lahjoituksena paikallisista kaupoista ja ravintoloista.

Työttömien yhdistys, Suonenjoen TehdäänItse ry, on pyörittänyt ruoka-apua paikkakunnalla viime vuodet.

1990-luvun laman jälkeen perustettu yhdistys oli jo välillä telakalla, kunnes Annmarie ja Markku Korhonen päättivät elvyttää toiminnan noin 12 vuotta sitten.

Itsekin työttömyyttä kokenut pariskunta totesi, että paikkakunnan työttömien auttamiseksi pitäisi tehdä jotain.

Näin Korhoset aloittivat "uuden työuran" jäädessään eläkkeelle 60-vuotiaina.

Pariskunnan aika on mennyt sen jälkeen pääasiassa yhdistyksen pyörittämiseen. Nyt he ovat siinä tilanteessa, että on aika lopettaa. Suonenjoen TehdäänItse ry lopettaakin toimintansa tämän vuoden lopussa.

Tilanne on tyypillinen eri puolilla Suomea.

Yhdistykset lopettavat monesta eri syystä

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 50 työttömien yhdistystä on lopettanut toimintansa eri puolella Suomea. Vuonna 2009 yhdistyksiä oli reilut 130. Tällä hetkellä niitä on noin 80.

Taustalla on Työttömien keskusjärjestön mukaan useita syitä.

Ensinnäkin yhdistysten toimintaedellytykset ovat heikentyneet viime vuosina.

TE-hallinnon myöntämät työllisyyspoliittiset avustukset ovat supistuneet. Kuntien myöntämät avustukset yhdistysten toiminnalle ovat olleet pienempiä tai niitä ei olla myönnetty lainkaan.

Myös palkkatuettujen työpaikkojen määrä on vähentynyt edellisen neljän vuoden aikana.

Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että työttömyys on kääntynyt laskuun.

Ja kaiken tämän lisäksi väestö ikääntyy, eivätkä nuoret ole kiinnostuneet yhdistystoiminnasta samalla tavalla kuin esimerkiksi 1990-luvulla.

Annmarie Korhonen (oikealla) on tyytyväinen, että auttamistyö jatkuu Suonenjoella TehdäänItse-yhdistyksen lopetettua toimintansa. Arto Nikulainen on mukana kuntouttavan työtoiminnan kautta ja Merja Vehviläinen on yksi vapaaehtoisista. Marianne Mattila / Yle

Uusia vetäjiä hiipuviin yhdistyksiin saattaisi löytyä luomalla yhteys kuntien ja kaupunkien työllisyysyksiköihin ja sosiaalityöntekijöihin.

– Kuntien työntekijät voivat tietää henkilöitä, jotka voisivat omaksi voimaannuttamisekseen pyörittää tai osallistua toimintaan, sanoo toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien keskusjärjestöstä.

Toiveena on myös, että TE-toimisto voisi tiedottaa työttömien yhdistysten toiminnasta siitä kiinnostuneille.

“Pitää olla kyvykäs persoona”

Yhdistyksien vetovastuu on henkilöitynyt tietyn tyyppisille osaajille, joille on ollut vaikea löytää jatkajia.

Yhdistyksen vetäjän tulee olla ihmisläheinen, auttamishaluinen, idearikas sekä kyvykäs johtamaan ja hallinnoimaan yhdistystoimintaa.

– Pitää osata hakea avustuksia, laatia raportteja ja ymmärtää, milloin toiminta on yleishyödyllistä. Kaikkiaan pitää olla kyvykäs persoona, Haapakoski kiteyttää.

Markku Korhonen uskoo, että he tekevät vielä jatkossakin vapaaehtoistyötä yhdessä Annmarien kanssa. Marianne Mattila / Yle

Suonenjoella yhdistyksen pyörittämän ruokajakelun ympärille on kehittynyt hyvin tiivis yhteisö.

– Haluamme auttaa ja tykkäämme näistä ihmisistä. Nämä ihmiset tarvitsevat äiti- ja isähahmot, Annmarie Korhonen kertoo.

Korhosilla on kummallakin taustalla terveydenhuoltoalan koulutus ja Annmariella on kokemusta myös päihdetyöstä.

“Kuntouttavassa työtoiminnassa mukana oleville ei ole sopivia työpaikkoja”

Työttömien yhdistykset toimivat pääosin pienillä paikkakunnilla. Suurimmat, yli tuhannen jäsenen yhdistykset, ovat Turussa ja Jyväskylässä.

Isommilla yhdistyksillä toiminta on laajaa ja hankkeisiin on palkattu niihin erikoistuneita työntekijöitä.

Työttömien yhdistykset ovat itsekin työllistäjiä.

Keskusjärjestön jäsenkyselyn perusteella noin 30 prosenttia yhdistyksissä palkkatuella työskennelleistä työttömistä pääsee avoimille työmarkkinoille.

Tämän lisäksi 20 prosenttia päätyy koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen.

Suonenjoella TehdäänItse-yhdistyksessä on työskennellyt kuntouttavan työtoiminnan kautta tulleita pitkäaikaistyöttömiä.

Korhosten kokemuksen perusteella ponnistaminen takaisin työelämään on hyvin vaikea asia. Pari henkilöä on päässyt palkkatuella töihin, mutta pestien loputtua työsuhteita ei olla jatkettu.

– Kuntouttavassa työtoiminnassa mukana oleville ei ole sopivia työpaikkoja, Annmarie Korhonen kertoo.

Yhdistyksessä heidän vastuullaan on ollut kauppojen ylijäämäruoan kerääminen. Ruoka-apua jaetaan kerran viikossa. Sen lisäksi yhdistys jakaa EU-kuivamuona-kasseja tarvitseville.

TehdäänItse-yhdistyksen työllistettyjen ja vapaaehtoisten keski-ikä on reippaasti yli 50 vuotta. Sen sijaan ruoka-apua käyvät hakemassa myös nuoremmat. Joukossa on lapsiperheitä ja myös opiskelijoita. Marianne Mattila / Yle

Jo lämmin ateria ylläpitää toimintakykyä

Pääosin työttömien yhdistyksen toiminta on kuitenkin perustyötä: rinnalla kulkemista, neuvontaa ja ohjausta.

Jokaisella yhdistyksellä olisi hyvä olla myös ruokala, josta saa edullisen ja terveellisen lämpimän ruoan säännöllisesti.

– Jo sillä tavalla pystytään ylläpitämään toimintakykyä ja terveyttä, Jukka Haapakoski sanoo.

Ihmisten hyvinvointia voidaan tukea myös kierrättämällä vaatteita tai esimerkiksi harrastusvälineitä.

TehdäänItse-yhdistyksessä on tehty paljon retkiä. Kohteena on saattanut olla tunnettu työnantaja, kuten metsäkoneita valmistava Ponsse tänä syksynä. Väkeä on käynyt järvipelastajien matkassa, linturetkillä ja maakunnan teattereissa.

Yhdistys on ostanut vapaalippuja paikalliseen elokuvateatteriin.

Heino Silvo on yksi heistä, joka on päässyt kiinni työn syrjään Suonenjoen TehdäänItse-yhdistyksessä. Marianne Mattila / Yle

Työttömien yhdistyksillä olisi annettavaa myös nuorille

Työttömien Keskusjärjestössä uskotaan, että myös koulutusta vailla olevat nuoret hyötyisivät työttömien yhdistyksistä.

– Toiminta nuorten parissa voisi keskittyä enemmän motivaation lisäämiseen, Haapakoski sanoo.

Nuoria tulisi kannustaa opiskelemaan tai kehittämään muuta mielekästä työllistymistä tukevaa tekemistä.

Esimerkiksi auto- ja mediapajat sekä luontoon liittyvä ohjattu ja voimaannuttava harrastustoiminta innostavat etenkin nuoria yrittämään elämässä eteenpäin.

Yhdistysten pitäisi tehdä myös enemmän yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Korhosten aloittama työ saa jatkoa

TehdäänItse-yhdistyksen pyörittäminen on antanut Annmarie ja Markku Korhoselle paljon, vaikka välillä stressitaso on ollut korkea.

– On ollut hetkiä jolloin ei ole tiennyt kuinka moni tulee töihin, kun alkoholi on kuitenkin osalla mukana elämässä, Annmarie Korhonen kertoo.

Ja kun TehdäänItse ry lopettaa, Suonenjoella ei jäädä tyhjän päälle.

Ruoan jakelua jatkaa vapaakirkon diakoniajärjestö ViaDia. Alueelle on perustettu myös uusi Sisä-Savon työttömien yhdistys. Siellä toimintasuunnitelmassa on muun muassa digitaitojen kehittäminen niin, että ihmiset voisivat hoitaa asioitaan enemmän verkon kautta.

