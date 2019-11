Sotaveteraani Eino Nurmisen, 95, kotihoidosta osa sujuu virtuaalisesti – Suomessa tehty jo yli miljoona hoitokäyntiä etänä

TurkuTurun Paattisilla asuvan 95-vuotiaan Eino Nurmisen keittiön pöydällä on tablettilaite. Hoitaja soittaa siihen kuusi kertaa viikossa. Kerran viikossa hoitaja käy jakamassa lääkkeet.

Kyse on virtuaalisesta hoitotavasta, joka korvaa osan kotihoitokäynneistä. Nurminen painaa ruutua, kun hälytysääni kuuluu. Laitteen kanssa toimiminen on ollut helppo opetella.

– Ei siinä ole mitään oppimista, sillä painan vain tuota ruutua. Mitään muuta ei tarvitse tehdä, kertoo Nurminen.

Videopuhelun aikana hoitaja pyytää Nurmista näyttämään lääkedosetista, että lääkkeet on otettu. Hoitaja toteaa, että päivän kolo on tyhjä, joten asia on kunnossa. Lisäksi hoitaja kysyy, mitä Nurminen on syönyt.

Nurminen pitää palvelua riittävänä.

– Ainakin tässä vaiheessa tämä riittää. Minulle on monta kertaa sanottu, että apua saa lisää, jos on tarvetta.

Laitteita tilattiin lisää

Turun kotihoidossa ensimmäiset asiakkaat saivat tablettilaitteen alkukeväästä 2019. Lähiaikoina hoidon piiriin tulevat kaikki Turun kotihoidon alueet.

Projektipäällikkö Tiina Turja kertoo, että laitteita on ollut 50, mutta lisää on tilattu toiset 50 kappaletta. Kotihoidolla on noin 2 600 asiakasta, joista 100 on jatkossa virtuaalisen hoidon piirissä.

– Tärkein etu on, että palvelun avulla voidaan lisätä kotihoidon tavoitettavuutta ja samalla hoitajilta säästyy aikaa. Ajaminen asiakkaiden luokse vie aikaa. Kirjautuminen ja suojavaatteiden laittaminen päälle vievät myös aikaa. On tärkeää, että hoitajat pystyvät käymään heidän luonaan, jotka tarvitsevat fyysistä hoitoa, kertoo Turja.

THL:n Vanhuspalvelujen tila -raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) etäkotihoidon odotetaan yleistyvän Suomessa, mutta vuonna 2018 vasta prosentti kaikista kotihoidon käynneistä tehtiin etäyhteyden avulla.

Turku hakee säästöjä muun muassa vanhustenhoidosta. Tablettilaitteiden käyttö hoidossa on otettu esille yhtenä säästökeinona. Kaupunki on tehnyt lokakuun loppuun 2021 jatkuvan sopimuksen laitteiden käytöstä. Noin kolmen vuoden aikana kustannuksia hoitomuodosta tulee noin 120 000 euroa.

Puhelu aina sovittuun aikaan

Turussa virtuaalikotihoidon piiriin tulee lisää asiakkaita joka viikko. Virtuaalista hoitotapaa käydään läpi, kun asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelmaa. Esimerkiksi yksi päivän kolmesta kotihoitokäynnistä voidaan hoitaa tablettilaitteen välityksellä.

– Palaute on ollut pääosin myönteistä. Asiakkaat ovat kertoneet, että he ovat saaneet sisältöä elämäänsä, kun heille soitetaan, kertoo projektipäällikkö Tiina Turja.

Käytännössä etähoitaja ottaa kuva- ja ääniyhteyden asiakkaaseen tabletin avulla sovittuun kellonaikaan. Etähoitaja voi esimerkiksi varmistaa, että asiakas on ottanut lääkkeensä. Lisäksi asiakkaan ravitsemusta seurataan eli sitä, onko tämä muistanut syödä. Puhelu kestää yleensä 10–20 minuuttia.

– Etähoitajaa ei voi hälyttää apuun milloin vain. Heillä on tietyt asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiset soittoajat, joina he soittavat asiakkaille. Jos virtuaalikäynnin aikana huomataan, että asiakkaan voinnissa on tapahtunut muutos, ilmoitetaan siitä heti kotihoitoalueen sairaanhoitajalle tai tarvittaessa soitetaan ambulanssi.

Tekniikka pelottaa joitakin

Tekniikan käyttöönotto hoitotilanteisssa ei sovi kaikille. Projektipäällikkö Tiina Turja myöntää, että jotkut asiakkaat eivät halua olla tekniikan kanssa tekemisissä tai se pelottaa heitä.

Asiakas voi puhua hoitajan kanssa jopa niin, ettei hän koske lainkaan laitteeseen eli hoitaja avaa keskusteluyhteyden ja asiakas asettuu vain laitteen ääreen.

– Osa iäkkäistä haluaa, että heidän luonaan käydään perinteisillä hoitajan kotikäynneillä. He ovat ehkä tottuneet hoitajan käynteihin. Virtuaalisen hoidon suositteleminen on helpompaa uusille asiakkaille, sillä heillä ei ole vielä kokemusta fyysisistä käynneistä, kertoo Turja.

Virtuaalikäynnit ovat kuitenkin osa asiakkaan palvelukokonaisuutta, asiakkaalla on lisäksi perinteisiä kotikäyntejä.

Tuolijumpparyhmä koolle virtuaalisesti

Hoitosoittojen lisäksi asiakkaita voidaan kutsua tuolijumppaan. Projektipäällikkö Tiina Turja kertoo, että tuolijumppaa on jo kokeiltu ja asiakkaat ovat olleet innoissaan.

– Käytännössä jumppaan voi osallistua kahdesta viiteen henkilöä samanaikaisesti. Hoitaja pitää etänä jumpan, kertoo Turja.

Omaisetkin voivat ottaa videopuheluita hoidettavien kanssa hoitokäytössä olevan tablettilaitteen avulla. Asiakas määrittää, ketkä omaiset liitetään palveluun.

Virtuaalista hoitoa ympäri Suomea

Erilaisia teknologiaratkaisuja on käytetty kotihoidossa jo vuosien ajan. Turkuun tablettilaitteita toimittavan VideoVisitin ratkaisuja on käytössä lähes koko Suomessa, ja etähoidon palvelulla on tehty jo yli 1 000 000 etähoidon kotikäyntiä.

Kotona asuvat iäkkäät ovat käyttäneet laitteita muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä, Tampereella, Kuopiossa sekä Espoossa.

VideoVisitin myyntijohtaja Erja Kantola kertoo, että viime aikoina hoitajien asenne virtuaalista hoitoa kohtaan on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi.

– Asiakastapaamisten kohokohtia ovat sellaiset hoitajien kommentit, että ”tavallinen käynti se on etäkäyntikin”. Tämä on tärkeä edistysaskel. Muutoksesta kertoo myös se, että tekeillä on teknologiatuetun kotona asumisen kansallinen toimintamalli, kertoo Kantola.

