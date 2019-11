Finanssivalvonta rekisteröi viisi virtuaalivaluutan tarjoajaa – muut eivät saa toimia Suomessa

Finanssivalvonta on rekisteröinyt viisi virtuaalivaluutan tarjoajaa, jotka nyt tulevat rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn piiriin. Marraskuun alussa voimaan tulleen lainsäädännön myötä vain rekisteröidyt virtuaalivaluutan tarjoajat voivat harjoittaa toimintaansa Suomessa. Uudet tarjoajat voivat aloittaa toimintansa Suomessa vasta, kun rekisteröinti on hyväksytty.

Rekisteriin otettiin LocalBitcoins, NorthCrypto, Prasos, Prasos Cash Management ja Tesseract Group.

Finanssivalvonnan johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen huomauttaa tiedotteessa, että rekisteröinnistä ja sääntelystä huolimatta virtuaalivaluutat ovat monissa suhteissa edelleen riskialttiita sijoituskohteita.

– Riskeinä ovat muun muassa rajut ja äkilliset arvonvaihtelut, vaihtopaikkoihin ja lompakkopalvelun tarjoajiin kohdistuvat tietoturvauhat sekä useiden virtuaalivaluuttojen luonne spekulatiivisina sijoituksina.

Valvonta on EU:ssa kansallista

Rekisteröinnin edellytyksenä Finanssivalvonta on selvittänyt, että rekisteröitävillä on käytössään riittävät keinot rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan, että asiakasvarat on suojattu ja että avainhenkilöt täyttävät luotettavuuskriteerit.

Suomalaiset voivat edelleen lähteä asiakkaiksi muista maista toimiviin virtuaalivaluuttapalveluihin. Heiskanen suosittelee huolellista perehtymistä kohteisiin.

– Virtuaalivaluuttoihin sijoittamista harkitsevien kannattaa tarkastaa, onko palveluntarjoaja jonkin kansallisen viranomaisen valvonnassa. Riskeihin on hyvä perehtyä huolella. Myös sopimusehdot on syytä lukea tarkasti, Heiskanen sanoi.

Uusi lainsäädäntö tulee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevasta EU-direktiivistä, joka on laajennettu koskemaan virtuaalivaluutan tarjoajia. Kansallinen rekisteröinti ei kuitenkaan anna oikeutta tarjota palveluja muissa EU-maissa, vaan rekisteröinti pitää hoitaa joka maassa erikseen.

