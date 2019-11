Talousvaikeuksissa olevan painotalo Helprintin uumenissa muhii kymmeniä tuhansia litroja jätekemikaaleja – viranomaiset siivouspuuhiin

Helprintin laitoksen lähellä on runsaasti asutusta ja päiväkoti. Tehtaan ohi virtaa joki

Etelä-Savon ELY-keskus on alkanut siivota painotalo Helprintin sotkuja Mikkelissä. Helprintin laitosalueella on muun muassa kromi- ja rikkihappoa, lipeää ja tolueenia.

Kromihappo on hengitettynä erittäin myrkyllistä, ja jo pienetkin pitoisuudet voivat aiheuttaa oireita. Nieltynä kromihappo saattaa tappaa jo gramman annoksena.

Ainakin osa aineista on avoimissa altaissa. Laitos sijaitsee alueella, jossa on runsaasti asutusta ja päiväkoti. Lähellä virtaa myös joki.

Kemikaaleja on yhteensä kymmeniä tuhansia litroja, ja ELY-keskus toimittaa ne Fortumin jätteenkäsittelylaitokselle Riihimäelle.

ELY-keskus on saanut puhdistustyöhön 150 000 euron rahoituksen ympäristöministeriöltä. Normaalisti toimija velvoitetaan siivoamaan sotkunsa itse, mutta Helprintin tehtaanjohtaja on ilmoittanut ELY-keskukselle, että yhtiö on varaton.

Varattomuuteen viittaa sekin, että Helprintiä on haettu konkurssiin jo keväällä. Helprint itse on hakenut yrityssaneerausta.

ELY-keskus perii töiden jälkeen kustannuksia takaisin Helprint Oy:ltä, mutta mitään varmuutta perinnän onnistumisesta ei ole.

ELY-keskus ryhtyi puhdistustöihin, kun sähköyhtiö oli katkaisemassa laitokselta sähköt.

Sähköjen katkaiseminen olisi johtanut muun muassa ilmanvaihdon ja lämmityksen kytkeytymiseen pois päältä. Tällöin haihtuvat kemikaalit olisivat jääneet sisäilmaan, ja jätesäiliöt olisivat saattaneet rikkoutua niissä olevan veden jäätyessä.

Etelä-Savon pelastuslaitos arvioikin akuutin vaaran mahdollisuuden niin suureksi, että se kielsi sähköyhtiöitä katkaisemasta tiloista sähköjä.

Viranomaisilla on ollut viimeisen kuukauden aikana ongelmia tavoittaa yrityksen edustajia. ELY-keskus aloitti työt, kun yhtiö ei sille annetun määräajan puitteissa ollut tehnyt mitään.

ELY:n tekemän päätöksen mukaan sen oli tarpeen ryhtyä välttämättömiin ja kiireellisiin toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, koska pakkokeinojen käyttäminen ei ollut riittävän ripeää ja tehokasta.