Nainen omisti elämänsä biljardille: "Minulla ei ole aviomiestä eikä perhettä, mutta minulla on biljardi"

Pietarilainen Olga Milovanova on pelannut biljardia ammatikseen jo 15 vuoden ajan. Ville Vanhala / Yle

Pietarilainen 33-vuotias Olga Milovanova on pyhittänyt elämänsä biljardille. Suomeen oppilaidensa kanssa leireilemään tullut lajinsa huippu on myös tulisieluinen valmentaja.

Valkoinen pallo kalahtaa toiseen valkoiseen palloon, joka vierii vihreää verkaa pitkin pussiin. Kun pallo pääsee perille, kuuluu kolahdus.

Pietarilainen 33-vuotias Olga Milovanova kiertää biljardipöydän toiselle puolelle ja tähtää: taas kalahtaa ja kolahtaa.

Pyhtään Villa Vanessan biljardisalin pyramidipöydän äärellä on nyt taituri.

Kun Milovanova tähtää, hän on totinen eikä hänen ilmeensä värähdä, kun kolmas valkoinen pallo kolahtaa pussiin.

Keskittyessään Milavanova näyttää miltei pelottavalta.

Ainakin vastapelaajien on myös syytä häntä pelätä. Milovanova on pyramidibiljardin kuusinkertainen maailmanmestari.

13-vuotiaasta lähtien biljardia pelannut ja 18-vuotiaana ammattimaisen pelaamisen aloittanut Milavanova tähtää neljättä palloa.

Kun on aika lyödä seuraava lyönti, mitään muuta ei ole olemassakaan: vain pallot, verka, köö eli biljardikeppi ja lyönti.

Neljäs valkoinen pallo kolahtaa Pyhtään Villa Vanessan pyramidipöydän pussiin.

Turnauksissa liikkuu raha

Milanova kulki lapsesta saakka isänsä omistamalla biljardiklubilla Pietarissa. Hän muistaa pelanneensa biljardia ensimmäisen kerran jo kuuden vuoden ikäisenä.

– Olen saanut biljardin veren perintönä ja olen kasvanut biljardisalien ilmapiirissä. Ehkä biljardi on kohtaloni, hän sanoo.

Nyt biljarditähti on tuonut viisi oppilastaan harjoitusleirille Suomeen. Leiri pidetään Pyhtäällä ja Kotkassa. Venäjä on pyramidin mahtimaa, mutta laji on suosittua useissa entisissä "itäblokin" valtioissa.

Suomessa pyramidi on hieman tuntemattomampi biljardin laji. Kolmella eri pyramidin lajilla on noin sata Suomen Biljardiliitto ry:n kirjoilla olevaa harrastajaa.

Pyramidia pidetään maailman vaikeimpana pussituspelinä, koska pelipöytä on iso: 1,83 metriä leveä ja 3,66 metriä pitkä. Pallojen ja pussinreunojen väliin ei jää tyhjää tilaa kuin muutama millimetri.

Olga Milovanova menestys biljardissa perustuu täsmälliseen ja rauhalliseen pelitempoon. Ville Vanhala / Yle

Suomessa suositussa 8-pelissä pöytä on pienempi ja pallojen ja pussinreunojen väliin jää enemmän tilaa.

Pyramidin säännöt ovat yksinkertaiset: se, kumpi saa 16 pallosta ensin kahdeksan pussitettua, on erän voittaja.

Ammattilaiskiertueiden suurimmat palkinnot maksetaan Venäjällä pidettävissä turnauksissa. Olga Milovanova on kuitannut yhdestä maailmanmestaruudesta enimmillään noin 10 000 euroa.

Miehistä ei ole vastusta

Venäjällä biljardi on "korkean statuksen" laji, jossa naiset kilpailevat omissa sarjoissaan.

– Jos sinulla on varaa biljardipöytään, olet varakas, Milovanova sanoo.

Hän ei ole pelannut miehiä vastaan kuin näytösotteluita. Suomessa pelatuissa muutamassa näytösottelussa pyhtääläinen huipputason pelaaja ja biljardin ammattilainen Juho Nykänen ei ole voittanut Milovanovalta ensimmäistäkään erää.

Miehiä pidetään kuitenkin parempina biljardinpelaajina kuin naisia.

– Se ei ole minun mielipiteeni asiasta, Milovatova sanoo.

Malttia ja malttamattomuutta

Kun 18-vuotias Vasali Tsegetlin kumartuu biljardipöydän ylle, Olga Milovanova nostaa hänen keppiä pitelevän kyynärpäänsä oikeaan lyöntiasentoon. Myös veralla harottavien sormien asennossa on korjaamista.

Tsegetlin lyö, mutta pallo ei mene pussiin. Hän saa luvan lyödä uudestaan.

Milovanovan mukana Pyhtään ja Kotkan biljardisaleille suuntautuvalle leirille on tullut viisi 13-18-vuotiasta venäläistä pelaaja, joista Tsegetlinin lisäksi 13-vuotias Alexandra Izotova on Milovanovan valmennuksessa.

– Biljardia pelatessaan ihminen paljastaa luonteensa. Haluan, että oppilaani rohkaistuvat pelin kautta olemaan muutenkin elämässään sellaisia kuin ovat, Milovanova sanoo.

Enimmillään hän itse on harjoitellut kolmesta neljään tuntia seitsemänä päivänä viikossa, mutta viime vuosina hän on keskittynyt yhä enemmän valmentamiseen.

Pelaajana Milovanova on rauhallinen ja täsmällinen. Hän ei tee ylimääräisiä liikkeitä eikä hänen keskittymisensä herpaannu epäonnistuneesta lyönnistä.

Hän pitää pelin tempon itselleen sopivan tasaisena.

Kylmäpäinen mestari on kuitenkin vaativa ja malttamaton, jopa kuohahteleva opettaja ja valmentaja.

– Jos edistystä ei tapahdu tarpeksi nopeasti tai oppilaat käyttäytyvät huonosti, niin he saavat kuulla kunniansa.

Olga Milovanova opettaa valmennettavaansa Vasili Tsegetliniä Pyhtään Villa Vanessan biljardisalilla. Ville Vanhala / Yle

Oikea valinta

Olga Milovanovan viimeinen kaksinpelin maailmanmestaruus on vuodelta 2016 ja nelinpelin 2017.

Hänen seuraavaa otteluaan ei ole vielä sovittu, mutta hän aikoo osallistua vielä ennen vuodenvaihdetta Venäjällä ammattilaisturnaukseen.

Siihen saakka hän jatkaa harjoittelua ja valmentamista . Kilpailujen jälkeen valmentaminen ja harjoittelu jatkuvat, kunnes edessä on seuraava turnaus.

– Minulla ei ole aviomiestä eikä perhettä, mutta minulla on biljardi.

Milanovan työn lisäksi hänen ystäväpiirinsä on biljardisaleilla. Vaikka koko hänen elämänsä tuntuu olevan biljardia, hän ei katso menettäneensä mitään.

– Olen tehnyt elämässäni oikean valinnan. Olen tyytyväinen itseeni enkä usko, että toisin valitsemalla olisin onnellisempi kuin nyt olen.

Mahtuuko Milanovan elämään ylipäätään muuta kuin biljardi?

– Vietän aikaa kotonani ja käyn kuntosalilla.