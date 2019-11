Maria Leppäkari päätyi Jerusalemiin vahingossa, nyt hän on ensimmäinen siellä papiksi vihitty nainen – "Joskus elämä vie"

Suomalainen Maria Leppäkari pitää marraskuussa ensimmäisen jumalanpalveluksensa Jerusalemin Öljymäellä.

Leppäkari vihittiin syyskuussa Jerusalemissa toimivan arabiankielisen luterilaisen seurakunnan papiksi. Hän on tehtävässä ensimmäinen nainen koskaan.

Hän on myös ensimmäinen nainen, joka on saanut pappisvihkimyksen Jerusalemissa.

– Milloinkaan ei tiedä tulevaisuudesta. Joskus elämä vie, Leppäkari sanoo vieläkin vähän yllättyneenä oman elämänsä käänteistä.

Ajatus pappeudesta kypsyi vähitellen

Maria Leppäkari päätyi Jerusalemiin vahingossa tehtyään uskontotieteen gradunsa Jamaikan rastafari-liikkeestä.

– Halusin jatkaa opintoja rastafarien siion-käsityksestä. Väitöskirjaohjaajat kehottivat selvittämään ensin, mitä ovat juutalainen ja kristitty käsitys siionista. Sillä tiellä olen, Leppäkari kertoo.

Leppäkari suoritti opiskeluaikoina muodollisen papin pätevyyden, mutta ei koskaan tuntenut paloa tehtävään.

Hän on johtanut Ruotsin teologista instituuttia Jerusalemissa vuodesta 2015. Leppäkarin mukaan uskonto on kaupungissa vahvasti läsnä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten maailmankuvassa niin, että vähitellen se vaikutti myös hänen ajatusmaailmaansa.

– Oma vakaumukseni ja paikallisen arabiankielisen seurakunnan tarpeet kohtasivat ja olimme seurakunnan piispan kanssa molemmat kypsiä ajatukselle.

Leppäkari muistuttaa, että hän ei ole Suomen eikä Ruotsin evankelisluterilaisen kirkon pappi. Hänen työmaansa on paikallinen seurakunta, johon yhdistyy tehtävä teologisen instituutin johdossa.

– Nyt pystyn ehkä olemaan aiempaa enemmän mukana uskonnollisten johtajien vuoropuhelussa ja toimimaan sisäkautta. Aiemmin toimin enemmän akateemisuuden kautta.

Esimerkkinä paikallisille naisille

Maria Leppäkari toivoo, että hänen pappisvihkimyksensä innostaisi palestiinalaisnaisia opiskelemaan teologiaa ja vaikuttamaan seurakunnassa eri tavoin. Ehkä joskus paikallisia naisia vihitään papeiksi.

– Paikalliset patriarkaaliset rakenteet ovat aika vahvoja. Seurakunta on tehnyt paljon työtä naisen aseman edistämisessä, Leppäkari sanoo.

Jerusalemissa vaikuttavat rinnakkain juutalaisuus, kristinusko ja islam.

Monien eri kirkkoja edustavien toimijoiden seassa yhden naisen pappisvihkimys ei juuri herätä huomiota.

– Ei tätä paikallisesti suurena juttuna pidetä. Suomessahan tästä on kirjoitettu, Maria Leppäkari naurahtaa.

Tahtotila naistyöhön ja naispappeuteen

Leppäkarin seurakunta Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land ELCJHL on Suomen Lähetysseuran Lähi-idän työstä vastaavalle Janetta Vettenrannalle tuttu kirkko.

Kirkollisen työn koordinaattori Janetta Vettenrannan mukaan seurakunnassa on ollut jo jonkin aikaa merkittävä tahtotila naistyöhön ja naispappeuteen.

Myös Vettenranta toivoo, että Leppäkarin esimerkin myötä paikalliset naiset uskaltautuisivat mukaan työskentelemään ja vaikuttamaan seurakunnassa.

Vettenranta toteaa, että tasa-arvoajatukset muuttuvat aina hiukan sukupolvelta toiselle. Seurakunnille se, että töissä on naisia, on mahdollisuus tavoittaa naisia paremmin.

– Tuossa kulttuurissa naisten on helpompi tavoittaa toinen nainen. Mitä enemmän naisia mukana, sitä parempi on naisten tavoittavuus, Vettenranta sanoo.