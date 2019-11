Kaksi naista rakensi omat pelikoneet ja aikoo valvoa läpi viikonlopun pelatakseen satojen miesten kanssa: "Tavoite on nukkua 6 tuntia"

Peliareenalla on viikonlopun aikana jopa 300 pelaajaa.

Peliareenalla on viikonlopun aikana jopa 300 pelaajaa. Kari Saastamoinen/Yle

Pienessä Parikkalan kunnassa lähellä itärajaa elettiin 15 vuotta sitten jännissä tunnelmissa. Paikalliset nuoret olivat perustaneet yhdistyksen, jonka piti järjestää Kirjolan koululle kolmipäiväinen verkkopelitapahtuma Skynett Langames.

Erityistä ihmetystä oli ilmassa, sillä tapahtumassa oli tarkoitus pelata verkkopelejä yötäpäivää. Halukkaille nukkumapaikat oli järjestetty koulun tiloihin. Silloin pelaajia oli vain muutama kymmen.

Vuosi toisensa jälkeen joulun ja uudenvuoden välissä järjestetty verkkopelitapahtuma paisui ja keräsi yhä enemmän ja enemmän pelaajia.

Enää ei riitä koulun liikuntasali, vaan tapahtuma piti viedä isoon kylpylään Lappeenrantaan. Tänään perjantaina alkaneeseen verkkopelitapahtumaan tulee pelaajia järjestäjien arvion mukaan lähes 300. Lisäksi järjestäjiä ja talkoolaisia on noin 100.

– Tällaisen järjestämiseen tarvitaan iso koneisto. Osa on tuomareina, mutta ehkä tärkeimpiä ovat rakentajat, jotka kantavat pöydät ja tuolit paikoilleen. Juuri nyt he asettelevat roskiksia vielä paikoilleen, kertoo Toni Redsven Skynett ry:stä.

Peliareenalle on tulossa jopa 290 pelaajaa. Kari Saastamoinen/Yle

Parikkalalainen Skynett ry järjestää verkkopelitapahtuman Lappeenrantaan vapaaehtoisvoimin.

– Pyrimme siihen, että järjestäjilläkin olisi mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Tämä on 24 tuntia vuorokaudessa auki, joten väkeä tarvitaan senkin takia.

Tiukat säännöt

Viikonlopun aikana pelataan kuutta eri peliä. Osa peleistä käydään turnausmuotoisesti, jolloin alkukamppailujen kautta päästään lopulta viikonlopun päätteeksi järjestettäviin finaaleihin.

Rahapalkinnoista kisaillaan muun muassa PlayerUnknown’s Battlegrounds, League of Legends ja Counter Strike: Global Offensive -verkkopeleissä.

Jokaiselle verkkopelaajalle on tapahtuma-areenalle varattu oma paikka, jossa voi istua vaikka kolme päivää putkeen. Mukaan pitää tuoda oma tietokone ja lisäksi saa olla evästä.

Itse peliareenalla vallitsee yleensä hiljaisuus, kun pelaajat keskittyvät peleihinsä. Kaikille pitää antaa pelirauha.

Säännöt peliareenalla ovat tarkat.

Ne muun muassa kieltävät omat kahvinkeittimet, mikroaaltouunit, iskuporakoneet, hitsausmuuntajat, hiustenkuivaajat ja pizzauunit. Esimerkiksi kahvinkeittimiä pelaajat aina silloin tällöin haluaisivat mukanaan tuoda.

– Tietokoneet jo itsessään vievät niin paljon sähköä, että on pakko kontrolloida ylikuormitusta, perustelee kahvinkeitinkieltoa Toni Redsven.

Koska verkkopelejä on mahdollista pelata ympäri vuorokauden, saattaa uni tulla yllättäen. Säännöt sallivat, että omalla tietokonepaikallaan saa nukkua vaikka pää näppäimistöllä.

– Kyllä sitä on nähty, että porukka ottaa tirsoja pelipöydän äärellä, naurahtaa Redsven.

Peliareenan lattialle tai pöydän alle sen sijaan ei saa mennä makaamaan.

– Se on ihan paloturvallisuusasia. Jos nukkuu pöydän alla, uhkaavassa tilanteessa ei ihmistä ehkä huomata. Jos taas makaa lattialla, saattaa paniikkitilanteessa joutua muiden tallomaksi.

Nyt nukkumapaikka pitää hankkia kylpylän majoitustiloista. Kaikki eivät kummoista sijaa tarvitse.

– Osa on niin hurjia, että ne vetävät koko viikonlopun yksillä 5–6 tunnin unilla.

Ruutua voi katsoa vaikka ympäri vuorokauden. Kari Saastamoinen/Yle

Omat pelituolit

Kylpylän ovesta saapuu väkeä jatkuvana nuorana. Osa kantaa mukanaan isoja pöytätietokoneita. Joillakin on mukanaan jopa oma muhkea pelituoli.

Skynett Langamesin osallistujista suurin osa on aina ollut miehiä tai poikia. Niin tälläkin kertaa.

– Mutta naisia on joka vuosi enemmän. Reilu 10 prosenttia on naisia, kertoo Toni Redsven Skynet ry:stä.

Yksi heistä on Kristiina Korhonen, joka ajoi torstaina opiskelupaikkakunnaltaan Rovaniemeltä Lappeenrantaan laneihin. Hän opiskelee maanmittausinsinööriksi. Nyt on meneillään 4. opiskeluvuosi.

– Olen kasannut itse oman koneeni. Vuoden aikana olen käyttänyt noin 600 euroa koneen osiin, uusinut muun muassa emolevyn, näytön ja virtalähteen.

Kaverina laneissa Kristiina Korhosella on Camilla Piskonen, jonka hän viimeksi tapasi vuosi sitten edellisessä lanitapahtumassa.

Camilla Piskonen (vas.) ja Kristiina Korhonen tapasivat laneissa viimeksi vuosi sitten. Kari Saastamoinen/Yle

Piskonen opiskelee viidettä vuotta laskennallista tekniikkaa Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa eli LUTissa.

– Yliopistossa opiskeleminen on intensiivistä. Pelaaminen on tapa irrottautua opiskelusta. Se on samanlaista ajanvietettä kuin vaikka kahvilla käyminen kaverin kanssa, kertoo Piskonen.

Nyt Camilla Piskonen on vapaaehtoistyössä tapahtumainfossa, mutta kertoo pääsevänsä myös pelaamaan.

– Olen itse rakentanut tietokoneeni. Siksi tykkään myös kierrellä ja katsoa, millaisia koneita muut on rakentaneet. Sitten voin kommentoida, jos jollain on joku hieno viritelmä ja kysellä, miten on keksinyt tehdä sen, sanoo Piskonen.

Viikonlopun aikana Camilla Piskonen ja Kristiina Korhonen haluavat myös käydä kylpylässä uimassa, mutta uintiaika nipistetään nukkumisesta. Levolle ei paljon aikaa perjantain ja sunnuntain väliseen aikaan jää.

– Tavoite on nukkua 6 tuntia, sanovat Piskonen ja Korhonen.

Koulusta vapaata

13-vuotias Kaapo Koho joutui ottamaan koko päivän koulusta vapaata, jotta varmasti pääsee haluamalleen vip-paikalle. Hän toi mukanaan oman pelituolinsa.

– Kolme päivää tuollaisessa salin tuolissa on aika epämukavaa, kertoo Koho.

Kaverina Kaapo Koholla on 14-vuotias imatralainen Miika Inkinen. Hän on ollut täällä vapaaehtoistyössä jo keskiviikosta lähtien.

– Täytin hakemuksen ja tulin valituksi rakentajatiimiin. Viikonlopun aikana hommana on roskisten tyhjennys ja sunnuntaina menee myöhään, kun paikka puretaan, kertoo Inkinen.

Pojilla on valmiina vastaus, mikä heitä laneissa viehättää.

– Yhdessä pelaaminen vaan on niin kivaa.

Huiput huolehtivat unistaan

E-urheilijat ja muut vakavasti verkkopelaamiseen suhtautuvat kilpailijat huolehtivat kunnostaa kuin huippu-urheilijat. Siihen kuuluu säännöllinen yöuni, lepo, omasta kunnosta huolehtiminen ja oikea ravinto.

Myös ne, jotka ovat Skynett Langamesiin tulleet palkintojen kiilto silmissään, pitävät itsestään huolta.

– Kilpapelaajille uni on tosi tärkeä, että aivot ovat kondiksessa ja refleksit tapissaan. Aivot pitää olla tikissään, kun ruvetaan pelaamaan tärkeiden matsien voitoista, kertoo Toni Redsven.

Kilpailut loppuvat yleensä puolen yöhön aikoihin, mutta eivät toki kokonaan. Vuorokauden vaihtumisen jälkeen alkaa pilkkiminen.

– Propilkki on meillä ollut aina ohjelmassa. Se on suomalaisten kehittämä nettipeli, jossa istutaan pilkillä.

Oma erikoisuutensa Skynett Langgames -tapahtumassa on perinteinen paint-kilpailu, jossa monille tutulla piirrosohjelma Paintilla täytyy järjestäjien antamasta aiheesta piirtää mahdollisimman hieno kuva. Aikaa on tunti, ja järjestäjät palkitsevat parhaan.

– Ja se nimenomaan tehdään vanhalla Paintilla, ettei pääse liikaa editoimaan kuvia, muistuttaa Toni Redsven.