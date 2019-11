Lentovero jakaa Lapin matkailuväen, vaikutuksia epäillään: "Ollaan pussinperällä Suomessa"

Lentovero jakaa lappilaisia matkailuyrittäjiä. Yle uutisoi myöhään torstai-iltana, että lentoveroa Suomeen vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteessa lentovero kohdistuisi matkustajaan. Matkalippuihin tulisi siis lisää hintaa.

Lapissa matkailubisnes on isoa ja kasvu on viime vuosina ollut hurjaa. Esimerkiksi viime vuonna Lapin majoitusliikkeissä oli kolme miljoonaa rekisteröityä yöpymistä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lapin matkailun kasvu oli ulkomaalaisten vieraiden varassa.

Lapissa uuden veron säätämistä vastustaa esimerkiksi Lapin suurin hotelliketju Lapland Hotels. Ketjun toimitusjohtaja Ari Vuorentausta sanoo, että lentoverolla olisi erittäin haitallinen vaikutus Lapin matkailulle. Hän pelkää, että Lapin matkailu joutuisi veron vuoksi kilpailijoita huonompaa asemaan.

– Lentovero on erittäin ikävä asia, kun me ollaan pussinperällä Suomessa ja lentäminen on käytännössä ainoa vaihtoehto, millä tänne pääsee. Matkailuala ei kaipaisi yhtään ylimääräisiä kustannuksia eikä niitä oikein kestetäkään suhteessa kilpailijamaihin, sanoo Vuorentausta.

Vuorentaustaa arveluttaa myös se, onko lentovero varmasti tehokas toimenpide ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Hän kehottaa odottamaan lentoyhtiöiden ja lentokonevalmistajien ratkaisuja päästöjen pienentämiseksi.

– On hyvä, että lentoyhtiöt ovat heränneet etsimään ratkaisuja ja samoin lentokonevalmistajat, miten jatkossa pystyttäisiin vähäpäästöisempään liikenteeseen.

Kannatusta löytyy, mallia Ruotsista

Kittilän Levin matkailun suurnainen, matkailuyrittäjä Päivikki Palosaari puolestaan kannattaa lentoveroa eikä usko, että lentoveron säätäminen vaikuttaisi Lapin tai Levin matkailijamääriin. Hänen näkemyksenä on, että näin ei olisi tapahtunut esimerkiksi Ruotsissa.

Vastaava lentovero on jo käytössä Ruotsissa, Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa.

Tällä hetkellä lentopolttoaineista ei makseta lainkaan veroja. Arvonlisäveroa Suomi perii ainoastaan kotimaan lentolipuista.

Pitkän linjan yrittäjää kismittää tieto siitä, että lentoyhtiöt eivät maksa polttoaineveroa lentokoneiden käyttämistä polttoaineista.

– Tänä aamuna olin niin hämmentynyt, kun kuuntelin tv-uutisia siitä, että lentokoneet saavat polttoaineet ilman polttoaineveroa. Se tuntuu käsittämättömältä, suomii Palosaari.

Lapin liike-elämä kärsisi: "Pääkaupunkiseudulle järkevää ainoastaan lentää"

Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki ei kannata lentoveron käyttöönottoa kansalaisaloitteessa esitetyllä tavalla vaan hänen mukaansa lentoverosta pitäisi päättää Euroopan tasolla. Lapin liike-elämälle lentoverosta olisi hänen mukaansa haittaa.

– Lapista ei ole esimerkiksi järkevä mennä pääkaupunkiseudulle muuten kuin lentämällä, koska junaliikennettä ei ole kehitetty ja polttoaineverotusta on esitetty korotettavaksi, Rautajoki toteaa.

Lentoveron hyötyjä pohditaan myös Kemissä, jossa on jo vuosia rakennettu matkailijoita houkuttelemaan lumilinna. Nyt kaupungissa on myös ympärivuotinen lumilinna.

Kemin matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen suhtautuu epäillen lentoveron hyötyihin. Hän pelkää, että mahdollinen lentovero kallistaisi entisestään Suomen sisäisiä liittymälentoja.

– Suhtaudun myönteisesti vihreisiin arvoihin, mutta matkailualaa ja kaikkea liikkumista verotetaan muutenkin kovasti. Mihin lisäveroa tarvitaan, jos esimerkiksi lentoyhtiöt uusivat jo koneitaan, pohtii Koutonen.

Toisaalta Koutonen kysyy, moniko suomalainen on mahtanut jättää matkustamasta esimerkiksi Kreikkaan, jossa on käytössä majoitusvero.

Lue lisää:

Eduskunta päättää, kasvaako lentolippusi loppusumma jopa 30 euroa ilmastosyistä – Professori: "Lentovero oikeastaan ainoa mahdollisuus"

Huima loppukiri: Kansalaisaloite lentoverosta ylitti vaaditut 50 000 allekirjoitusta – etenee eduskunnan käsittelyyn