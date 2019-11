DN: Ruotsin turvallisuuspoliisi tehnyt lastensuojeluilmoituksia Isis-leireillä olevista lapsista

Dagens Nyheter -lehden (siirryt toiseen palveluun) hastattelema Säpon pääanalyytikko Ahn-Za Hagström varoittaa riskeistä liittyen leireihin, joissa pidetään Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Hagströmin mukaan vaarana on, että leireillä kasvaa uusi Isis-kannattajien sukupolvi. Hagström mukaan tilapäisratkaisut, jotka nyt vaikuttavat oikeilta saattavat tulevaisuudessa osoittautua vaarallisiksi.

Useat maat pohtivat mitä tehdä esimerkiksi Al-Holin leirissä Syyriassa olevien Isis-taistelijoiden perheenjäsenille. Ruotsissa leireillä olevien lasten sukulaiset ovat vedonneet hallitukseen, jotta ainakin lapset saataisiin Ruotsiin. Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan Isisiin liittyneet aikuiset saavat vastata valintojensa seurauksista.

Turvallisuuspoliisi toivoo varautumista

Säpon Ahn-Za Hagströmin mukaan leireillä oleviin lapsiin liittyy monenlaisia vaaroja. Turvallisuuspoliisi on tehnyt kunnille lastensuojeluilmoituksia, joissa varoitetaan siitä, että lapset saattavat vahingoittua kasvaessaan Al-Holin kaltaisissa paikoissa.

– Yritämme oli aktiviisia. Haluamme, että yhteiskunta varautuu siihen, että tästä saattaa tulla seurauksia, Ahn-Za Hagström sanoo Dagens Nyheterille.

Turvallisuuspoliisi on tehnyt noin 70 lastensuojeluilmoitusta Syyrian leireillä olevista lapsista. Dagens Nyheterin tietojen mukaan Isis-taistelijoiden perheenjäsenille tarkoitetuilla leireillä on Syyriassa ainakin 57 lasta, joilla on yhteyksiä Ruotsiin.

