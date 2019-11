Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro julistivat ylityökiellon – Työnantajat: "Painostustoimet hankaloittavat neuvotteluja"

Palkansaajaliitot lisäävät painetta torstaina katkenneisiin TES-neuvotteluihin. Ylityökieltojen piirissä on toistasataatuhatta työntekijää.

Teollisuusliitto on päättänyt aloittaa ylityökiellon neljällä sopimusalallaan. Kielto alkaa maanantaina puoliltaöin ja päättyy perjantaina 15. marraskuuta. Ylityökiellon piirissä on noin satatuhatta työntekijää.

Se koskee teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan ja malmikaivosten sopimusaloja sekä puolustusministeriön työpaikkoja.

Myös Ammattiliitto Pro on ilmoittanut samanaikaisesta, teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskevasta ylityökiellosta.

Teollisuusliiton ja Pron työehtosopimusneuvotteluissa työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden kanssa ei saatu eilen tuloksia. Alan sopimukset päättyivät lokakuun lopussa.

– On valitettavaa, että joudumme tällaisiin painostustoimiin työnantajia kohtaan. Teknologiateollisuuden uppiniskainen asenne neuvotteluissamme ei kuitenkaan jättänyt meille muuta vaihtoehtoa, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi tiedotteessa.

Työnantajat: Toimet voimistavat suhdannekäännettä

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle pitää palkansaajaliittojen painostustoimia "erittäin valitettavina".

Helteen mukaan ne hankaloittavat työmarkkinaneuvotteluja ja vaikeuttavat yritysten toimintaa tilanteessa, jossa taloussuhdanne muutoinkin heikkenee.

– Teknologiateollisuus pitää kuitenkin myönteisenä, että liitoilla on edelleen neuvotteluyhteys. Työnantajapuolen tavoitteena on, että työmarkkinaratkaisut saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti. Nyt on tärkeää keskittyä neuvotteluihin eikä työmarkkinahäiriöihin, Helle sanoo tiedotteessa.

"Hämmästyttävän pitkä lista heikennysesityksiä"

Neuvotteluissa on ollut hankaluuksia erityisesti työaikaan liittyvissä kysymyksissä.

– Kun tähän lisätään hämmästyttävän pitkä lista epäasiallisia työehtojen heikennysesityksiä, jouduimme valitettavasti toteamaan, ettei neuvotteluissa ole nyt etenemisen mahdollisuutta, Teollisuusliiton Riku Aalto totesi.

Teknologiateollisuuden nyt ajamilla heikennyksillä työsuhteen ehtoihin ainoastaan heikennetään ilmapiiriä työpaikoilla ja huononnetaan siten samalla tuottavuuskehitystä, liitto linjaa.

Työnantaja muotoilee tiedotteessaan neuvotteluiden ongelmat toisin.

– Ratkaisu uudesta sopimuksesta jäi kiinni ennen muuta kustannustasosta eli siitä, millainen kustannusvaikutus uudella sopimuksella voi olla heikkenevässä taloustilanteessa.

