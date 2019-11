Ensin Australian Uluru, nyt Inarin Ukonsaari – paikallinen matkailuyritys ei enää rantaudu saamelaisten pyhälle saarelle

Ukonsaari, inarinsaameksi Äijihsuálu, on inarinsaamelaisille pyhä paikka.

Ukonsaari, inarinsaameksi Äijihsuálu, on inarinsaamelaisille pyhä paikka. Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö

Yle uutisoi torstaina, että Inarin yhtä tärkeintä matkailukohdetta, inarinsaamelaisille pyhää Ukonsaarta Inarijärvellä, ehdotetaan kokonaan rauhoitettavaksi.

Nyt paikalla pääoperoijana toimiva matkailuyritys "Visit Inari – Safaris & Accomodation" on aiheesta syntyneen keskustelun myötä päättänyt lopettaa saareen rantautumisen. Yritys on ollut toiminnan pääoperoijana vuodesta 2003 ja risteilyjä saarelle on tehty jo 1970-luvulta asti.

Inarijärvelle järjestettyihin risteilyihin on sisältynyt sään salliessa rantautuminen Ukonsaarelle. Asiakkaille on yrityksen mukaan myös kerrottu tietoa saaresta ja sen merkityksestä alueen kulttuurille.

– Asiasta käytyjen keskusteluiden ja kannanottojen pohjalta olemme tehneet päätöksen siitä, että Ukonsaarelle ei jalkauduta enää risteilyiden eikä muidenkaan ohjelmien aikana, Visit Inari tiedottaa.

Väitöskirjatutkija ja arkeologi Eeva-Kristiina Harlin sekä metsäekologi Inka Musta nostivat aiheen keskusteluun kuluneella viikolla Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan. (siirryt toiseen palveluun)

"Haluamme kehittyä kestävästi kohti tulevaisuutta"

Australiassa suljettiin vastikään tunnettu turistikohde (siirryt toiseen palveluun), Australian alkuperäiskansalle pyhä Uluru-kivimuodostelma. Tämä sai aikaan keskustelun Ukonsaaresta, vaikka aiheesta on puhuttu jo 2000-luvun alusta lähtien. Esimerkiksi väitöskirjatutkija ja arkeologi Eeva-Kristiina Harlin ehdotti saaren täydellistä rauhoittamista jo vuonna 2007.

Inarissa sijaitseva Ukonsaari, inarinsaameksi Äijih, on tunnetuin saamelaisten pyhä paikka Suomessa. Arkeologisissa tutkimuksissa Ukonsaarelta on löydetty muun muassa uhrieläinten luita, sarvia sekä metalliesineitä. Ukonsaari on tutkimusten mukaan ollut rituaalisessa käytössä viimeistään 1300-luvulta lähtien.

Pyhä kalliosaari kiehtoo myös ulkomailla asti. Ukonsaari on ollut ehdolla UNESCO:n maailmanperintökohteeksi. Uutissivusto CNN taas listasi lokakuun alussa Inarijärven yhdeksi kauneimmista paikoista Euroopassa.

Visit Inarista kerrotaan, että he haluavat toiminnallaan toimia tiennäyttäjänä sille, että paikallisväestöä ja paikallista alkuperäiskulttuuria voidaan kuunnella sekä kunnioittaa ilman kieltoja tai viranomaisten tekemiä asetuksia.

– Haluamme näin olla esimerkkinä myös muille matkailualan toimijoille, jotta yhdessä toimialana voimme kehittyä kestävästi kohti tulevaisuutta, niin ekologisesti, kulttuurillisesti kuin sosiaalisestikin, kertoo yritys tiedotteessaan.

Yritys jatkaa risteilyjä saaren alueella, mutta haluaisi niidenkin puitteissa aloittaa yhteistyön saamelaismuseo Siidan kanssa. He toivovat risteilyistä informatiivisempia, jotta ihmiset saisivat tietoa saaren historiasta.

Ainakin yksi yritys jatkaa toimiaan entiseen tapaan

Yle Saame selvitti myös muiden Inari-Saariselkä-matkailualueen ohjelmantarjoajien ajatuksia Ukonsaaren rauhoittamisesta turismilta.

Aurora Village Ivalo -yritys kertoo järjestäneensä retkiä saareen kahdesti, mutta se ei todennäköisesti enää tulevaisuudessa jatka palvelua. Yle Sápmin tietojen mukaan Lapland Safaris ja Wilderness Hotel -yritykset ovat ohjanneet turistejaan Visit Inarin järjestämille risteilyille.

Luontoloma Pro-Safaris on järjestänyt retkiä saareen satunnaisesti, kertoo omistaja Teuvo Katajamaa. Yritys ei kuitenkaan vielä ole päättänyt muuttaa palveluitaan.

– Tämä ei tule vaikuttamaan meidän toimiimme, ne jatkuvat toistaseksi samalla tavalla, Katajamaa toteaa.