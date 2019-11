Suomalaisturistit ovat yllättyneet, kun oma pankkikortti on suljettu ulkomailla: Syynä usein rasti väärässä paikassa

Osalla pankeista on käytössä maakohtaiset rajoitukset pankkikorteissa.

Suomalaisia turisteja on hämmästyttänyt ulkomailla, kun oma pankkikortti ei toimikaan. Osalla turisteista kortti on jopa suljettu.

Sosiaalisessa mediassa toiset matkustajat ovat opastaneet esimerkiksi Yhdysvaltoihin matkaavia ilmoittamaan matkasta etukäteen pankkiin, ettei tällaista ikävää yllätystä tulisi.

Skotlannissa matkalla ollut suomalainen sai puolestaan pankiltaan yllättäen tekstiviestin, että pankkikortin käyttö muualla kuin Euroopassa on estetty.

– Haluamme huolehtia korttiturvallisuudestasi, ja siksi maantieteelliset asetukset päivittyvät automaattisesti, kun käytät korttiasi ensimmäisen kerran tunnusluvulla, tekstiviestissä sanottiin.

Mistä on kyse?

Maantieteellinen esto suojaa väärinkäytöltä

Korttimaksamisen palveluita tarjoavan Nets Finlandin maajohtaja Sirpa Nordlund sanoo, että yhtiöt ovat panostaneet pankkikortin väärinkäytön estämiseen. Kuluttaja voi itse valita suojauskeinoja. Yksi tällainen keino on maantieteellinen esto.

– Kuluttaja voi estää korttinsa käytön joko tietyillä alueilla tai sitten ihan vaan yleisesti ulkomailla. Pankista riippuen nämä geoblokit voivat olla hyvinkin tarkkoja, voi esimerkiksi estää kortin käytön muilla mantereilla kuin Euroopassa.

Nordea on Nordlundin mukaan yksi edellä kävijöistä maarajoituksissa. Ulkomaanmatkoista ei maajohtajan mukaan tarvitse ilmoittaa pankkiin, mutta kannattaa tarkistaa verkkopankista kortin turva-asetukset.

Osalle suomalaisista maarajoitukset ovat tulleet yllätyksenä. Jos kortti ei toimi ulkomailla, syynä saattaa olla käyttäjän itsensä laittama maantieteellinen esto. Rajoitukset ovat olleet käytössä jo useamman vuoden.

– Ihmiset laittavat nämä maarajoitukset itse, pankki ei niitä laita asiakkaan tietämättä. Se rajoitus, mikä ehkä pankin konttorissa tuntuu järkevältä, on voinut unohtua matkalle lähdettäessä, Nordlund sanoo.

Käytä credit-puolta

Kortteja ei suljeta Nordlundin mukaan ilman painavaa syytä. Kortti voidaan sulkea, jos epäillään väärinkäyttöä.

Kortti kannattaa suojata laittamalla maantieteellisiä estoja, mikäli ei matkusta. Jos matkustaa, voi laittaa nostorajoituksia päälle.

– Lisäksi kannattaa maksaa aina matkoihin liittyvät ostokset credit-puolella. Näin on turva mahdollista konkurssitilannetta varten, Nordlund neuvoo.

Kalevi Rytkölä / Yle

Maajohtaja tallentaa aina ulkomaille lähtiessä maksukortin katoamisnumeron puhelimen numeromuistiin. Mitä nopeammin pystyy ilmoittamaan kadonneesta kortista, sen pienemmiksi vahingot jäävät.

– Huolellinen kortin käyttö on aina avainasemassa. Mikäli kuluttaja ilmoittaa rikollisesta toiminnasta mahdollisimman pian, kuluttajalle ei välttämättä koidu laskua.

Suomalaisia kortteja kopioidaan silloin tällöin ulkomailla, etenkin maissa, joissa ei ole sirua käytössä.

– Väärinkäytön tarkkoja summia ei kukaan tiedä. Joskus kuluttajat myös kokevat häpeää väärinkäytöksestä, eivätkä ilmoita siitä. Tämä on turhaa: kaikki epäilykset kannattaa ilmoittaa.

Varo tilausansoja

Kortteihin liittyvä rikollisuus on maajohtajan mukaan yhä tiukemmassa valvonnassa ja se on vähentynyt. Tähän on kaksi syytä. Korttiyhtiöt valvovat yhä tarkemmin. Lisäksi ihmiset ovat itse yhä tietoisempia siitä, ettei kaikkeen kannata suostua.

Jos jokin tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on sitä. Muutama vuosi sitten oli paljon osta iPhone eurolla -huijauksia, jotka johtivat isoihin kuukausiveloituksiin.

Nyt sama ilmiö näkyy jälleen.

– Esimerkkeinä voisi mainita osta tennarit Gigantista kahdella eurolla tai Ikean kanelipullia 1,99 euroa, myös Finnkinon lippuja on myyty eurolla. Näitä huijauksia olemme pystyneet estämään.